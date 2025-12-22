【庭のホテル 東京】日本料理 縁で「四季の庭と共に、五感で巡る美食の旅」開催のお知らせ

野村不動産ホールディングス株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/863_1_0dddb3e68de010076eb99d191eebb4db.jpg?v=202512220722 ]

野村不動産ホテルズ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：石井康裕、以下「当社」）が運営する「庭のホテル 東京（以下「庭のホテル」）」は、2026年1月24日（土）に、「日本料理 縁（ゆくり）（以下「日本料理 縁」）」にて、「四季の庭と共に、五感で巡る美食の旅」と題した、一夜限りの特別イベントを開催いたします。記念すべき第1回目は、料理長の故郷である新潟をテーマにお届けします。

庭のホテルでは、「日本料理 縁」にて、日本各地の“味と文化”を旅するように巡る季節イベントを開催いたします。四季折々のテーマに沿い、地域に息づく食の魅力を会席料理として仕立て、選りすぐりの地酒とともにお楽しみいただく一夜限りの饗宴です。

記念すべき第1回は、料理長の故郷・新潟がテーマ。豊かな自然に育まれた旬の食材と、「荷札酒」で注目を集める酒蔵「加茂錦酒造」の銘酒を組み合わせ、ここでしか味わえない至福のひとときをお届けします。雪国ならではの食文化を背景に、料理長が故郷への想いを込めて創り上げる特別メニュー。新潟の恵みを五感で堪能できるこの機会を、お見逃しなく。

■ イベント概要

◎開催日 ： 2026年1月24日（土）

◎時間 ： 18:00～21:00（受付開始/開場 17:30）

◎会場 ： 「日本料理 縁」 庭のホテル 東京 1階離れ

◎料金 ： 20,000円 （お食事代、税・サービス料込／フリーフロー付き）

◎定員 ： 20名（定員になり次第〆切）

◎ご予約 ： Table Check(https://www.tablecheck.com/shops/hotelniwa-event/reserve?menu_items=691a81c1a9012e15b24d4a2f) ※下記電話番号からもご予約可能です。

◎お問い合わせ ： 日本料理 縁 TEL：03-3293-2181（月～土11:00‐18:00 ）

≪メニュー詳細≫

▼お食事

【前菜】縁特製のっぺ茶碗蒸し、巻笹に一口蟹めし、栃尾揚げのクリームチーズばさみ

【御椀】佐渡鰤の粕汁

【造り】寒平目の白菜鮟肝巻きと本鮪の漬け小角造り

【温鉢】甘鯛の蕪ら蒸し

【主菜】

・魚料理：鱈と白子の柚子クリーム焼き

・肉料理：越後もち豚の炙り

【食事】縁オリジナル布海苔そば

【デザート】干し柿のほうじ茶ガトーショコラ

※仕入れの都合により、料理内容に変更が生じる場合がございます。

料理イメージ

▼お飲み物

・食前酒：縁特製「レクチェ甘酒」

新潟県特産の洋ナシ「ル・レクチェ」と自家製甘酒をブレンドした、「日本料理 縁」のオリジナルの甘酒をお食事の前にご提供いたします。

・加茂錦酒造「荷札酒」5種

「備前雄町」 純米大吟醸

「越淡麗」 純米大吟醸

「播州愛山」 純米大吟醸

「赤磐雄町」 純米大吟醸

「吉川山田錦」 純米大吟醸

※上記銘柄を、お一人様につきそれぞれグラス1杯ずつご用意しております。

・フリーフロー

日本酒、焼酎、ワイン、ウィスキー、ソフトドリンク （各種ドリンクメニューよりお選びいただけます。）

加茂錦酒造の「荷札酒」

【加茂錦酒造について】

明治26年創業、新潟・加茂市の酒蔵。代表銘柄の『荷札酒』シリーズは、厳選酒米と名水を使い、華やかな香りと繊細な味わいが特徴で、若き杜氏が革新を続けている、注目の酒蔵です。

公式Instagram

https://www.instagram.com/kamonishiki_official/

≪ご参考≫ 庭のホテルの食に関するイベント例

■「味わう落語会」

落語と、落語にちなんだ「日本料理 縁」の料理を一緒に楽しんでいただく人気シリーズです。

https://www.hotelniwa.jp/stay/event/misakicho/

「庭のホテル 東京」について

東京・神田三崎町で、1935年創業の日本旅館から発展してきた歴史を持つ庭のホテル 東京。「こころに、庭を。」をブランドコンセプトに、都市に構えるホテルだからこそ、ホテル全体がまるで「庭」のような存在として、その土地で大切に育まれてきた文化や四季折々の自然に触れ、訪れる方の心に余白が生まれる時間や体験をご提供します。

【正式名称】庭のホテル 東京

【総支配人】海老沼 悟

【開業日】2009年 5月18日

【所在地】東京都千代田区神田三崎町1-1-16

【TEL】03-3293-0028（代表）

【総客室数】229室

【レストラン】

・「ダイニング 流（りゅう）」

・「日本料理 縁（ゆくり）」

【公式サイト】 https://www.hotelniwa.jp/

「野村不動産ホテルズ」について

野村不動産ホテルズ（https://www.nomura-hotels.co.jp/）は、「NOHGA HOTEL」と「庭のホテル」の2つのブランドを運営しています。「NOHGA HOTEL」（https://www.nohgahotel.com/）は、「地域との深いつながりから生まれる素敵な経験」をコンセプトに、『音楽・アート・食』を軸とした体験価値を、客室内外で提供しているライフスタイルホテルブランドで、上野・秋葉原・京都清水の3施設を展開。 「庭のホテル 東京」（https://www.hotelniwa.jp/）は、1935年創業の日本旅館をルーツに持ち、「こころに、庭を。」をコンセプトに自然と調和した静寂と余白を感じる空間設計や、和の美意識を取り入れたサービスを提供。