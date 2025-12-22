「人に寄り添う柔らかいエレクトロニクス」と題して、東京大学 先端科学技術研究センター 准教授 松久 直司氏によるセミナーを2026年2月10日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【次世代ウェアラブルデバイスの最先端】

人に寄り添う柔らかいエレクトロニクスが切り開く新市場

～主なユースケースと今後の有望領域～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26080

[講 師]

東京大学 先端科学技術研究センター 准教授 松久 直司 氏

[日 時]

２０２６年２月１０日（火） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

ゴムは電気を流さない、という常識を打ち破る、柔らかく伸び縮みする電子材料がさまざまに開発されています。これらを用いて作られたエレクトロニクスは皮膚と同じように柔らかく、装着感に優れ、長時間健康状態のモニタリングが可能な次世代ウェアラブルデバイスとしての活用が期待されています。

本講演では、柔らかく伸び縮みする電子材料開発の最前線から、肌と一体化する全く新しいヘルスケア・ヒューマンコンピュータインタフェース開発までご紹介させていただきます。

１．柔らかく伸び縮みするエレクトロニクス

２．超柔軟エレクトロニクスが人に寄り添う

３．多彩な伸縮性電子材料の開発最前線

４．肌と一体化するセンサ・ディスプレイ

５．伸びる半導体材料を用いた超柔軟半導体デバイス

６．肌と一体化する次世代ウェアラブルデバイス

７．まとめ

８．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。