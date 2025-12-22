参加型社会貢献コンテンツ「PicTree（ピクトレ）」を活用し、三井住友海上と社会課題解決に向けた協業検討のMOUを締結

Digital Entertainment Asset Pte.Ltd

Digital Entertainment Asset Pte. Ltd.（本社：シンガポール、Founder＆CEO：吉田 直人、Founder＆Co-CEO：山田 耕三、以下「DEA」）と、Growth Ring Grid Pte.Ltd.（本社：シンガポール、CEO：福田 史、Co-CEO：鬼頭 和希、以下「GRG」）の2社は、三井住友海上火災保険株式会社（本店：東京都千代田区、代表取締役社長：舩曵 真一郎、以下「三井住友海上」）と、参加型社会貢献コンテンツ「PicTree（ピクトレ）」※1を中心とするゲーム・コンテンツを通じて社会課題の解決を図る協業の検討に関する基本合意書（Memorandum of Understanding、以下「本MOU」）を締結しましたので、お知らせいたします。

◼️本MOU締結の背景

気候変動の進行や自然災害の激甚化、インフラ老朽化、地域コミュニティの希薄化など、社会を取り巻くリスクは多様化・複雑化しています。これらの社会課題に対しては、保険による「もしも」の備えに加え、日常の行動を通じた「未然防止」や「被害軽減」、そして地域とのつながりづくりがますます重要になっています。

一方で、スマートフォンやWeb3技術の普及により、ゲームやインセンティブ設計を活用して、市民一人ひとりが楽しみながら社会課題の解決に参加できる仕組みが現実的なものになりつつあります。DEAおよびGRGが開発・運営する参加型社会貢献コンテンツ「PicTree（ピクトレ）」は、その代表例として、インフラ点検・地域活性・防災啓発などの分野で実証が進んでいます。

こうした環境のもと、3社はそれぞれの強みを掛け合わせ、新しい社会課題解決モデルの可能性を検証することを目的として、本MOUを締結するに至りました。

◼️本MOUの目的

本MOUでは、主に以下のテーマについて、共同で検討を進めることを目的とします。

１．参加型社会貢献コンテンツを活用したリスク予防・被害軽減の仕組みづくり

- インフラ保全、防災・減災、交通安全、ヘルスケア・ウェルビーイング等の分野において、ユーザーの行動データや投稿データを活用し、リスクを「見える化」する仕組みの検討- ゲーム内のミッションやイベントと連動した、日常的な安全行動・防災行動の促進施策の検討

２．自治体・インフラ事業者・企業との共創による地域課題解決モデルの検討

- 自治体やインフラ事業者等と連携した実証フィールドの選定と、共同プロジェクトの企画- 観光・まち歩き、防災訓練、インフラ点検など複数の目的を同時に満たす「マルチベネフィット型コンテンツ」の企画・検討◼️各社の役割イメージ

DEA

- 社会課題解決型ゲームプラットフォームやWeb3技術を活用した、ゲーム設計・運営・インセンティブ設計- 国内外のユーザー基盤・パートナー企業との連携を通じた、グローバル展開の可能性検討

GRG

- 「PicTree」をはじめとする市民参加型インフラ点検・地域共創サービスの企画・運営- 自治体・インフラ事業者等との実証プロジェクトの設計・運用、および現場でのノウハウ提供

三井住友海上

- 損害保険・リスクマネジメントの知見を活かし、社会課題のテーマ選定と、その背景にあるリスクの整理・分析を担う役割- 企業・自治体等とのネットワークを活用した実証フィールドの共創- データ利活用や、社会課題解決に資する新たな商品・サービス設計の検討・助言

3社は、それぞれのアセットと知見を持ち寄ることで、参加型コンテンツが生み出すデータと保険・金融の仕組みを組み合わせ、社会的価値と経済的価値の両立を目指します。

◼️今後の展開

本MOUに基づき、3社は2026年度内を目途に、国内の自治体・インフラ事業者・企業と連携した実証プロジェクトの具体化に向けて協議を進めてまいります。

そのうえで、実証結果を踏まえたサービス化や、複数地域への展開可能性についても検討を行い、「楽しみながら社会を良くする」新たな社会参加の形を創出することを目指します。

◼️※1 参加型社会貢献コンテンツ「PicTree（ピクトレ）」について

「PicTree（ピクトレ）」は、プレイヤーが街中の電柱やマンホールなどのインフラ設備をスマートフォンで撮影し、撮影した地点をつなげてルートの長さを競う無料のゲームアプリです。ゲームとして楽しみながら、インフラ設備の状態確認や異常の早期発見に役立つ情報を収集することを目指しており、プレイヤーは活動量に応じてギフト券や暗号資産DEAPcoin（DEP）などのリワードを受け取れる仕組みが導入されています。

公式サイト：https://pictree.greenwaygrid.global/

＜会社概要＞

◼️Digital Entertainment Asset Pte. Ltd.｜https://dea.sg/(https://dea.sg/)

2018年8月に設立されたシンガポールを拠点とするグローバルなweb3エンターテインメント企業です。DEAはPlay to Earnゲームの開発会社であり、課題解決ゲームプラットフォーム「PlayMining」、NFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」、自社発行の暗号資産「DEAPcoin（DEP）」、電柱撮影ゲーム「PicTree（ピクトレ）」を始めとする社会課題解決ゲームの運営を行っています。3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームの制作、ウェブテレビ番組の制作、NFTゲームに対する深い理解など、数十年にわたる経験に基づいて、吉田 直人と山田 耕三の2人の共同CEOがチーム全体を牽引しています。

代表者： 吉田 直人 山田 耕三

所在地： 20 ANSON ROAD #11-01 TWENTY ANSON SINGAPORE 079912

設立 ： 2018年8月

事業内容：課題解決ゲームプラットフォーム

◼️Growth Ring Grid Pte. Ltd.｜https://growth-ring-grid.com/(https://growth-ring-grid.com/)

Ｇrowth Ring Grid Pte. Ltd.（GRG）は、「インフラの民主化」を掲げ、誰もが社会インフラの維持・管理に参加できる新しい仕組みづくりに取り組むイノベーション企業です。Web3 技術を活用した参加インセンティブ設計と、市民が主体となるインフラ点検・保全プラットフォームを通じて、これまで専門領域に閉じられていたインフラ維持を、より身近な “自分ごと” へ転換する社会モデルの創出を目指します。

代表者：福田 史 鬼頭 和希

所在地：10 ANSON ROAD #05-01 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE 079903

設立 ：2025年4月

事業内容：市民参加型インフラ点検サービスの開発・運営等

◼️三井住友海上火災保険株式会社｜https://www.ms-ins.com/(https://www.ms-ins.com/)

代表者：代表取締役社長 舩曵 真一郎

所在地：〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9

設立 ：1918年10月

事業内容：損害保険業 他

＜本件に関するお問い合わせ先＞

