JCB限定！ライフカードにディズニー・デザインが登場！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重　孝好、以下：JCB)とライフカード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：増井　啓司、以下：ライフカード)は、「ライフカード（ディズニー・デザイン）」と「ライフカードゴールド（ディズニー・デザイン）」の申し込みを2025年12月22日（月）より開始します。
※カードのお届けは2026年1月下旬頃より順次



@ Disney

画像左：「ライフカード（ディズニー・デザイン）」　画像右：「ライフカードゴールド（ディズニー・デザイン）」


カード概要

※JCBブランドの通常デザインもお選びいただけます。


▼ライフカード＜年会費無料＞



画像：「ホワイト」

画像：「ブラック」

▼ライフカードゴールド（年会費11,000円）







▼お申込はこちら


　ライフカード＜年会費無料＞：https://www.lifecard.co.jp/card/credit/lifecard/　


　ライフカードゴールド：https://www.lifecard.co.jp/card/credit/gold/　



JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。



