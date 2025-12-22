JCB限定！ライフカードにディズニー・デザインが登場！
株式会社ジェーシービー
株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)とライフカード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：増井 啓司、以下：ライフカード)は、「ライフカード（ディズニー・デザイン）」と「ライフカードゴールド（ディズニー・デザイン）」の申し込みを2025年12月22日（月）より開始します。
@ Disney
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1307_2_085b79d30b6768109e5f2568d3107ae7.jpg?v=202512220322 ]
画像：「ホワイト」
画像：「ブラック」
PDF版プレスリリースはこちら :
https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1307-9c890f6edaa6a8814a53f86cd84129d1.pdf
※カードのお届けは2026年1月下旬頃より順次
@ Disney
画像左：「ライフカード（ディズニー・デザイン）」 画像右：「ライフカードゴールド（ディズニー・デザイン）」
カード概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1307_1_ab059187eb4d5ab4a02d20750f605261.jpg?v=202512220322 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1307_2_085b79d30b6768109e5f2568d3107ae7.jpg?v=202512220322 ]
※JCBブランドの通常デザインもお選びいただけます。
▼ライフカード＜年会費無料＞
画像：「ホワイト」
画像：「ブラック」
▼ライフカードゴールド（年会費11,000円）
▼お申込はこちら
ライフカード＜年会費無料＞：https://www.lifecard.co.jp/card/credit/lifecard/
ライフカードゴールド：https://www.lifecard.co.jp/card/credit/gold/
JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。
