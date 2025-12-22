【アロフト東京銀座】まるでいちご狩り！銀座で味わう『いちごの収穫祭』

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナル傘下の次世代型ライフスタイルホテル、アロフト東京銀座（東京都中央区銀座6-14-3 総支配人 藤原邦継）は、「The WAREHOUSE」にて『いちごの収穫祭』を、2025年12月22日（月）から2026年5月31日（日）まで開催いたします。

5ヶ月にわたる『いちごの収穫祭』の幕開けとなる第1弾は、フレッシュないちご食べ放題に加え、7種類のソースやトッピングで“味変”を楽しめる贅沢なプラン。銀座の中心で、まるでいちご狩りに訪れたかのような体験をお届けします。

『いちごの収穫祭』では、「紅ほっぺ」と「かおり野」の2品種のフレッシュいちごを、心ゆくまでお楽しみいただけます。さらに、数量限定で人気品種「あまおう」と希少な「ミルキーベリー」もご提供。贅沢なラインナップで、いちご好きにはたまらないひとときを演出します。

注目ポイントは、味変しながら“無限いちご”を楽しめる7種類のソース＆トッピング。定番の練乳に加え、チョコレートソース、いちごチョコレートソース、ホワイトチョコレートソース、さらにアラザンやハートカラースプレー、チョコクランブルなど、SNS映えするデコレーションも可能。自分だけのオリジナルいちごスイーツを作りながら、遊び心あふれる体験をお楽しみください。

『いちごの収穫祭』開催概要

- 期間：第1弾 2025年12月22日（月）～2026年2月28日（土）- 時間：平日ランチ 11:30～15:30（L.O.14:00）、土日祝ランチ 11:30～16:30（L.O.15:00）※90分制- 料金：サラダバーといちごの収穫祭 5,000円（税・サービス料込）※サラダバーとのセット注文が必須となります。いちごの品種は仕入れ状況により変更の場合がございます。- 場所：The WAREHOUSE（2F）- 予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/shops/aloft-tokyo-ginza/reserve

※3月1日（日）からの第2弾の詳細については、後日改めてプレスリリースを配信予定です。

【アロフトホテルについて】

音楽やアートを愛する人のためのブランド、アロフトホテルは、現在世界で29の国と地域に240軒以上のライフスタイルホテルを展開しています。アロフトは、「Different. By Design」というブランドフィロソフィを持ち、個性、色、音楽へのこだわり、そしてそれらが生み出す文化を、情報感度の高い次世代の旅行者に向けて発信しています。中でも注目を集めているのは、ホテルの中での活気溢れるソーシャルシーンや、新進気鋭のアーティストをフィーチャーするシグネチャーミュージックプログラム「Live@Aloft」。アロフトならではのW XYZ(R) Bar、Re:MIX(SM)ラウンジ、テイクアウトのRe:Fuel by Aloft(SM)などのサービスについての詳細はhttps://aloft-hotels.marriott.com/ja-JP/をご覧ください。(https://aloft-hotels.marriott.com/ja-JP/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

ウェブサイト：https://www.marriott.com/hotels/travel/tyoal-aloft-tokyo-ginza/

Instagram：https://www.instagram.com/alofttokyoginza/