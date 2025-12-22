【1/14開催】株式会社グロップが製造現場での最新事故事例を一挙大公開！

株式会社グロップ詳細を見る :https://devsite.satori.site/grop_20260114

製造・物流現場における安全対策は、企業の継続的な成長や従業員の健康を守る上で欠かせません。しかし現場では、事故や怪我が後を絶たず、「どう防止すればいいのか分からない」「他社の具体的な取り組みを知りたい」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

そんな課題に応えるため、株式会社グロップが現場の安全衛生を徹底サポートするウェビナーを開催します。このウェビナーでは、最新の事故事例をもとに、事故防止のための具体的なポイントや即活用できるノウハウを詳しく解説します。現場の安全に関する新しい視点を取り入れ、より強固な対策を構築する絶好の機会です！

※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お申し込みはこちらから！（無料） :https://devsite.satori.site/grop_20260114

★登壇者

株式会社グロップ

グループサービス本部 安全衛生対策課

RSTトレーナー

岡野 秀樹（おかの ひでき）



2008年、株式会社グロップへ入社。山陰地方を担当エリアとして、オフィスマネージャー、営業職として活動。2010年、安全衛生対策課の立ち上げに参加。現在は年間120か所前後の工場、物流センターを巡回、各種安全提案や研修を実施している。



株式会社グロップ

グループサービス本部 安全衛生対策課

RSTトレーナー

奥山 亮（おくやま りょう）



2008年、株式会社グロップへ入社。11年間にわたり船橋・新宿オフィスにて、社員教育、コーディネーター・営業・拠点長業務を担当。担当業種は製造・物流等ブルーカラー系の他、携帯販売や各種事務作業、介護業界など。2019年から安全衛生対策課へ異動しスタッフの皆様に対する安全衛生教育の充実化と、営業担当者の教育を目的として、各派遣先様における現場巡回・見学を毎月実施中。

★会社概要

社名：株式会社グロップ

本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3

（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5

代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）

事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他

設立：1975 年 10 月 13 日

企業HP：https://www.grop.co.jp/

★本件に関するお問い合わせ先

株式会社グロップデジタルセールス 広報担当

e-mail：digital-sales@grop.co.jp