資産運用のパートナーズ新MISSION「いい生き方のパートナーとして、人と社会の未来を拓く」を策定
資産運用総合アドバイジングカンパニーの株式会社パートナーズ（本社：東京都港区、代表取締役：吉村 拓、以下「当社」）は、創業以来掲げてきた「いい生き方のパートナー」という姿勢をさらに体現するため、企業理念を改訂し、新たなMISSIONおよびVISIONを策定しました。本改訂を通じ、当社はお客様一人ひとりの人生に寄り添い、資産形成を通じて人と社会のより良い未来の実現に寄与することを目指してまいります。
企業理念改訂の経緯
当社は創業当初からお客様の「いい生き方のパートナー」となるべく事業展開をしてきました。
近年、価値観の多様化や将来不安の高まりにより、資産形成は「お金」だけでなく「人生そのもの」を支える重要なテーマとなっています。
こうした時代の変化に対応するため、当社は改めて「どのように“いい生き方のパートナー”であるべきか」を議論し、企業としての存在意義と目指す姿を明確化しました。
ミッションは、当社が存在する意味であり、ビジョンは、当社が向かうべき道しるべと定義づけています。
本改訂は、パートナーズメンバー全員が 「どこを目指して行動すべきか」を明確にし、
お客様、社会、そして自らの未来に責任を持って価値創造していくために策定しました。
新MISSION（存在意義）
いい生き方のパートナーとして、人と社会の未来を拓く
やりたいことにまっすぐ向き合い
かけがえのない人との時間を大切にする。
人生が最高の瞬間に満ちている。
そんな「いい生き方」に貢献したい。
私たちは人間力と愛をもって
お客様一人ひとりの理想的な暮らしや
関わるすべての人の叶えたい未来と向き合います。
そして、資産形成のあり方を問い、
新しい価値を生み出しつづける。
私たちは、人と社会の未来を拓く、
いい生き方のパートナーです。
新VISION（目指す姿）
日本に誇れる企業を創る
資産形成における
揺るぎない安心と選択肢の基盤をつくる。
すべての人が前を向き、
たしかな未来へと歩めるように、道しるべとなる。
私たちの存在が人々に希望をもたらす。
“パートナーズに出会えてよかった”
誰もが心からそう思える企業になろう。
リーディングカンパニーとして
日本になくてはならない存在になろう。
代表取締役社長CEO 吉村拓のコメント
創業以来、私たちは一貫して「いい生き方のパートナー」であることを軸に事業を行ってきました。「人生に寄り添うとはどういうことか」「資産形成を通じて何を支えるべきなのか」を問い続ける姿勢は創業当初から変わっていません。
今回策定したMISSIONとVISIONは、その想いを新しくするためのものではなく、パートナーズとして何を大切にし、どの基準で行動するのかをあらためて明確にするためのものです。これからの意思決定や行動のすべてを、この理念に照らしながら、社員一人ひとりとともに、日本に誇れる企業を目指して歩んでまいります。
■会社概要
株式会社パートナーズは「いい生き方のパートナーとして、人と社会の未来を拓く」というミッションのもと、投資用不動産の売却、購入、運用、保険、少額投資を取り扱う資産運用総合アドバイジングカンパニーです。
愛を持って真摯に寄り添い、資産運用の煩雑な手続きをテクノロジーの力でもっとカンタンに。「LOVE & TECHNOLOGY」を掲げ、生涯のパートナーとしてお客さまと向き合い続けます。
社名：株式会社パートナーズ
代表者：代表取締役社長CEO 吉村 拓
URL：https://www.partners-re.co.jp/
本社：東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー17F
設立：2011年9月
社員数：約180人
事業内容：
テクノロジーを活用した、資産運用に関連するワンストップサービス
（取扱商品：投資用不動産、保険、少額投資）
■主な受賞歴
・2023年、2024年、2025年版：Great Place To Work (R) Institute Japanが実施した「働きがいのある会社ランキング」、3年連続ベストカンパニーに選出
・2021年：Financial Times社とStatista社が共同で実施した、アジア太平洋地域における急成長企業ランキング「FT 1000: High-Growth Companies Asia-Pacific 」
・2025年 経済産業省主催「DX認定企業」認定