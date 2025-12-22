「ITmedia CxO Insights 2026 冬」開催

アイティメディア株式会社

アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2026年1月26日（月）～1月27日（火）に「ITmedia CxO Insights 2026 冬」を開催します。本イベントは「ITmedia エグゼクティブ」「ITmedia ビジネスオンライン」主催のデジタルイベントで、「AI駆動型イノベーション」「人的資本経営の『壁』を超える」「サイバー攻撃への対応」「『サステナビリティ』への意識改革」の4つのテーマを通じて、企業の競争力強化を支援します。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/43_1_f532cb6a2330baad6b3b05cc9394896a.jpg?v=202512220722 ]

■プログラム

【Day1 AI駆動型イノベーション】

生成AIと予測AIの掛け合わせは、今日の経営において欠かせない武器となりつつあります。しかし、AI技術の進化は目覚ましく、その導入・活用には戦略的な視点と、組織全体での変革が不可欠です。本セクションでは、AIを活用してイノベーションを加速させるための具体的な戦略、実践的な導入ロードマップについて、成功事例を交えて掘り下げます。

- 基調講演 全社員が即実感。「仕事のための仕事」をなくすAI変革の進め方- セッション ROI迷子のAIから脱却：成果を生む組織実装- セッション AIエージェントの今を知る - 1年の実践で見えてきた成功の秘訣とは- セッション 契約AIが切り拓く 新時代のビジネス変革：スピードとリスク低減を両立する「攻めの契約DX」

【Day1 人的資本経営の「壁」を超える】

人的資本経営の推進は、企業価値向上に不可欠。しかし、いざこれを実践しようとなると、「人件費＝コスト」という旧弊な意識、不十分なデータ活用、そして多様な人材への対応など、多くの「壁」が立ちはだかります。本セクションでは、これらの具体的な課題を乗り越え、従業員を真の「資本」へと変革させるための戦略と実践法を紹介。成果につなげるための具体的な道筋を示します。

- 基調講演 オムロングループにおける「リーダーシップの質的向上」の取り組み- セッション グループ経営戦略を成功に導く“シナジーを生み出す人事戦略とデータ基盤”とは

【Day2 サイバー攻撃への対応】

現代の企業が直面する最も重大な経営リスクの一つがサイバー攻撃。本セクションでは、巧妙化する脅威から企業を守るため、経営層が認識すべきリスクの本質、具体的な攻撃事例、そしてそれらへの実効性のある対応策について解説。技術的な対策にとどまらずインシデント発生時の事業継続計画（BCP）や危機管理体制の構築、従業員のセキュリティ意識改革など、全社レベルでの対策を提示します。

- 基調講演 被害総額100億円超の教訓──ランサムウェアとBCP- セッション 深刻化するサイバー攻撃に備えるには？ 知っておくべきセキュリティ強化策

【Day2 「サステナビリティ」への意識改革】

今日、企業の成長とESG（環境・社会・経済）の持続可能性の両立は、経営者の至上命題です。機関投資家からの評価、消費者の意識変化、そして厳しさを増す法規制が企業の未来を左右します。本セクションでは経営層の理解度に差がある現状を踏まえ、サステナビリティを単なるコストではなく、企業価値向上と新たなビジネスチャンスを生み出す戦略的投資として解説。具体的な実践方法と成功事例を豊富なデータと専門家の知見からご紹介します。

- 基調講演 激変するサステナ時代に、企業がビジネスチャンスをつかむための戦略

※プログラムのタイトルや内容は変更になる場合がございます。

プログラム詳細、参加申込はこちら(https://members06.live.itmedia.co.jp/library/OTYzNDg%253D?group=2601_CxO&np_source=itm_press)

■「ITmedia CxO Insights」について

経営のかじ取りを担うCxO層に対し、AIとヒトの共創時代を勝ち抜くための戦略と新たな視点を提供するイベントです。セキュリティ、AI活用、経営のオブザーバビリティなど、成長戦略を描くうえで不可欠なテーマを厳選し、リスク対処と成長加速の具体策を提示する講演を多数用意して開催しています。

■ アイティメディア株式会社について https://corp.itmedia.co.jp/

IT、ビジネス、製造・産業、コンシューマー領域を専門とする、インターネット専業のメディア企業です。IT総合情報ポータル「ITmedia」をはじめ、ITエキスパート向けの問題解決メディア「＠IT」、モノづくり専門情報ポータル「MONOist」、トレンド情報メディア「ねとらぼ」など、ビジネスパーソンからコンシューマーまで、幅広い層に支持されるメディアを展開。

月間4億ページビュー、6,000万ユニークブラウザという圧倒的なリーチ力で、読者のニーズに合わせた信頼のおける情報を迅速かつ正確に発信しています。

［東証プライム市場、証券コード：2148］