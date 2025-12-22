ITエンジニア採用担当者向けの無料セミナー「業界の最前線を走る2社が徹底議論！生成AIが変えるエンジニア採用」を開催

ギークス株式会社

ギークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：曽根原 稔人、以下ギークス）は、2026年1月20日（火）19:00～21:00にて、ITエンジニア採用担当者向けの無料セミナー「業界の最前線を走る2社が徹底議論！生成AIが変えるエンジニア採用」を開催します。

セミナー開催の背景

ギークスでは、ITエンジニア・ITエンジニア採用担当者を対象としたセミナーを定期的に実施しております。今回は「生成AIが変えるエンジニア採用の最前線」をテーマに、「不動産業界における属人知の超克を礎として、産業社会に革命をもたらす。」をミッションに各産業のAI化を推進するトグルホールディングス株式会社から君トグルユニット 採用責任者の早川 和希氏、採用から活躍支援までAIで人事課題を解決する株式会社PeopleXからVPoHR 兼 CTO室 室長の勝村 泰久氏にご登壇いただきます。

本セミナーでは、生成AIを採用活動のどのプロセスに、どのように活用しているか、具体的な事例を交えながら、パネルディスカッション形式にて徹底的に掘り下げます。採用業務における生成AIツールの具体的な事例や活用方法を知りたい方、生成AIによるエンジニア採用プロセスの効率化を学びたい方、生成AIに強いエンジニアの評価・見極め手法をアップデートしたい方などにぜひご参加いただければと考えております。

生成AIが急速に普及する現代において、エンジニア採用は大きな変革期を迎えています。本セミナーを通じて、参加者の皆様がAIを活用した最新の採用戦略を把握し、競争力を高めるための具体的なアクションや、生成AI時代に対応する採用担当者としてのスキルセットをインプットできる機会を提供いたします。

開催概要

セミナー名：業界の最前線を走る2社が徹底議論！生成AIが変えるエンジニア採用

開催日時：2026年1月20日（火）19:00～21:00

会場：渋谷スクランブルスクエア 41階（WeWork内）/ Zoom

※オフライン・オンラインでのハイブリッド開催です。

※オンライン配信は、参加申し込み後に、視聴URLをお送りします。

参加費：無料

対象：ITエンジニア採用担当者、採用マネージャー、経営者・事業責任者など

参加申し込み：お申込みはこちらのページ(https://pages.geechs-job.com/cl_event_peoplex_toggle_202601.html?utm_source=geechs_pr&utm_medium=referral&utm_campaign=event_peoplex_toggle_202601)にて受け付けております。

プログラム内容

・パネルディスカッション

┗生成AIを"採用"のどのプロセスに、どう活用している？

┗生成AI時代においてエンジニア採用担当者に求められる能力

┗生成AIを使いこなすエンジニアを、採用担当者はどう『見極め』るべきか？

・質疑応答

・交流会（オフライン限定）

※プログラムは予告なく一部変更する可能性がございます

登壇者紹介

＜トグルホールディングス株式会社＞

早川 和希氏：君トグルユニット 採用責任者

2016年 株式会社リブ・コンサルティング入社。業界最大手から、中堅中小・スタートアップ企業まで幅広い規模に対して、経営コンサルティングに従事。新規事業開発や中期経営計画策定から戦術の実行代行まで、幅広くプロジェクトを牽引。社内の人財開発も牽引し、経営コンサルタント育成担当として、社内研修講師を務める。2024年 当社入社。不動産金融サービス（不動産クラウドファンディング事業）を立ち上げたのち、現在は君トグルユニット 採用責任者として、1年間で組織規模を離職率5%未満の状態で20名→100名へ。さらに1年で100名→200名(見込み）へと拡大中。

＜株式会社PeopleX＞

勝村 泰久氏：VPoHR 兼 CTO室 室長

新卒で株式会社クイックに入社後、営業部長や事業開発を歴任し、東証一部上場に貢献。上場後はVPoHRとして採用や人事企画を管掌。スタートアップに参画後は、株式会社Voicyなど複数の企業で執行役員やCHROとして従事し、大型調達や子会社立ち上げなどをリード。その後サバティカルタイムを取得し、顧問や学会講演・官公庁や大学での講師など社会活動期間を経て、2024年6月より創業直後のPeopleXに参画。上場企業との合弁会社取締役や社長室室長を経験後、現在は人事責任者 兼 CTO室室長として、人事全般を管掌しつつ、プロダクト開発やコミュニティマネージャーなど様々なロールを兼任している。

＜ギークス株式会社＞

HASHISEKO：IT人材事業本部 マーケティング部所属

会社概要

会社名：トグルホールディングス株式会社

本社住所：東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 36階

代表取締役：伊藤 嘉盛

事業内容：不動産開発をはじめとする産業構造の変革を担うAI共創プラットフォーム事業

Webサイト：https://toggle.co.jp/

会社名：株式会社PeopleX

本社住所：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル 24階

代表：橘 大地

事業内容：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発、対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発、対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発、人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営、エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発、マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

Webサイト：https://corp.peoplex.jp/

ギークスの「IT人材事業」とは

「働き方の新しい『当たり前』をつくる」を事業ミッションに掲げ、ITフリーランスの働き方を支援し、企業とマッチングするサービスを展開しています。ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）」には現在23,000名を超える登録者を有し、20年以上の支援による豊富なデータ活用とキャリアアドバイザーの継続的なサポートを通じて、企業のニーズに応える最適なマッチングを実現します。

＜提供サービス＞

ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）」(https://geechs-job.com/)

人材サーチ型のマッチングプラットフォーム「GEECHS DIRECT（ギークスダイレクト）」(https://geechs-direct.com/)

ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ」(https://geechs-job.com/frinove/official)