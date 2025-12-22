BLACKPINKワールドツアー東京公演記念企画　読売ジャイアンツ＆FC東京とのコラボグッズが登場！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2026年1月16日(金)に開催される4人組ガールズグループBLACKPINKのワールドツアー『BLACKPINK WORLD TOUR IN TOKYO』東京ドーム公演を記念して、同社のパートナーである「読売ジャイアンツ」、及び「FC東京」とBLACKPINKのコラボグッズをファナティクス・ジャパン公式ストアならびに各チームの公式オンラインストアにて2026年1月8日(木)正午より取り扱いを開始します。※1

東京をホームタウンとするスポーツチームとBLACKPINKとの特別なコラボレーションは、シグネチャーカラーの”BLACK”×”PINK”を取り入れたデザインで、スポーツチームのユニフォームの企画、製造、販売まで一貫して手掛けている当社だからこそ、ワッペンなど細部までこだわった仕様となっています。

読売ジャイアンツとのコラボは、特別デザインのユニフォームが登場。黒地には「TOKYO」、白地ユニフォームには「GIANTS」のワードマークを施しています。丈が短めのクロップドタイプも展開。Tシャツ、フーディー、ボール型キーホルダーなど全11種をご用意しております。FC東京とのコラボはコンフィットTシャツ、フーディーに加え、サッカーグッズの定番であるジャガードマフラータオルなど全7種をご用意しております。

BLACKPINKと東京を代表する人気チームによる”夢のコラボレーション”を、ぜひこの機会にお楽しみください。

※1：読売ジャイアンツとのコラボアイテムは、東京ドーム公式グッズショップ「GIANTS STORE BALLPARK TOKYO」、ならびに「Fanatics POP UP Store」でも販売いたします。

■販売先

【読売ジャイアンツ】

東京ドーム「GIANTS STORE BALLPARK TOKYO」（23ゲート横）

読売ジャイアンツ公式オンラインストア（https://store.giants.jp/）

ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/ja/）

「Fanatics POP UP Store」（東急プラザ原宿「ハラカド」2F COVER）

【FC東京コラボ】

FC東京オフィシャルオンラインショップ（https://store.jleague.jp/club/ftokyo/）

ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/ja/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となります。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品情報

【読売ジャイアンツ】

ユニフォーム

サイズ｜S／M／L／XL

カラー｜ブラック／ホワイト

価格 ｜13,000円（税込）

ユニフォーム クロップド

サイズ｜S／M／L

カラー｜ブラック／ホワイト

価格 ｜11,000円（税込）

スタジアム ジャケット

サイズ｜S／M／L／XL

価格 ｜25,000円（税込）

Tシャツ

サイズ｜S／M／L／XL

カラー｜ブラック／ホワイト

価格 ｜5,900円（税込）

ロゴ フーディー

サイズ｜S／M／L／XL

カラー｜ブラック／グレー

価格 ｜9,900円（税込）

カラーボール

価格｜2,900円（税込）

ボールチェーン型キーホルダー

価格｜1,600円（税込）

【FC東京】

コンフィットTシャツ

サイズ｜S／M／L／XL／2XL

カラー｜ブラック／ピンク

価格 ｜7,900円（税込）

ロゴ フーディー

サイズ｜S／M／L／XL／2XL

カラー｜ブラック／グレー

価格 ｜9,900円（税込）

ジャガードタオルマフラー

カラー｜ブラック／ピンク

価格 ｜2,800円（税込）

ボールチェーン型キーホルダー

価格 ｜1,600円（税込）

※画像はすべてイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※GIANTSのカラーボールの店頭販売日につきましては、諸般の事情により、予告なく変更または遅延する場合がございます。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note：https://note.com/fanatics_japan