東京スカイツリータウン(R) いちごフェア 東京スカイツリータウンでいちご三昧

東京スカイツリータウン

東京スカイツリータウンでは、2026年1月9日(金)～3月1日(日)の期間、大人気の「東京スカイツリータウン(R) いちごフェア」を開催します。今回は、過去最多の約90店舗が参加します。そして、初開催のいちごの早食い競争「もぐもぐ☆いちごチャレンジ」や、冬シーズン初開催の屋外グルメイベント「STRAWBERRY AND CHOCOLATE TOKYO Solamachi(R) 2026」など、様々なイベントを開催します。パワーアップした東京スカイツリータウンのいちごフェアをお楽しみください。

もぐもぐ☆いちごチャレンジ

制限時間2分でいちご15個を食べるきれるか！？初開催の、ゆるーいいちご早食い大会。制限時間内に食べきれなかった分はお持ち帰りできますので、どなたでも参加できます。※参加条件あり

STRAWBERRY AND CHOCOLATE TOKYO Solamachi(R) 2026

冬のシーズン初開催となる、屋外グルメイベント。澄んだ青空の下、東京スカイツリー(R)の足元は、可愛いらしいフラワーウォールで装飾されたフォトジェニックな会場に。真っ赤ないちごをふんだんに使ったいちごスイーツに濃厚なチョコレートスイーツ。さらに、甘いだけではなくあったかチーズメニューもご用意しています。

絶品いちごスイーツに、かわいいグッズ、楽しいワークショップまで！

なんと、今回は過去最大の約90の店舗が参加します。味も見た目も大満足のスイーツだけではなく、いちごの魅力が詰まったグッズに、お子さまに大人気の楽しいワークショップも開催します。

もぐもぐ☆いちごチャレンジ

(C)TOKYO-SKYTREE

いちごフェアの初開催イベント「もぐもぐ☆いちごチャレンジ」！制限時間2分で、ご用意したいちご15個を食べきれるか！？でも、急いて食べなくても大丈夫です。残った分はお持ち帰りいただけるので、ご自分のペースで召し上がれ。どなたでも参加可能な、ゆるーい、いちごの早食い大会です。

日 時 2026年1月16日(金) 13:00～、15:00～

17日(土)、18日(日) 11:00～、13:00～、15:00～

各回4試合、3日間で合計32試合開催します。

場 所 ウエストヤード2階 フードマルシェ特設会場

内 容 ・1試合の参加者は4名までとなります。

・制限時間2分で、用意した15個のいちごを食べていただきます。各試合参加者の中で一番早く食べきった方が優勝となります。

・各試合とも、1人が食べきった時点で終了となります。2分間で完食者がいない場合は、一番多く食べた方を優勝とします。(残った分はお持ち帰りいただけます。)

・1試合ごとに優勝者を決定しプレゼントを贈呈します。

受 付 先着順となります。各試合開始の30分前から受付を開始します。

参 加 費 500円(税込) ※当日受付にて現金でお支払い下さい。

参加条件 小学生以下のお子様は保護者同伴での参加となります。

お1人様1回までの参加となります。

STRAWBERRY AND CHOCOLATE TOKYO Solamachi(R) 2026

(C)TOKYO-SKYTREE

東京スカイツリータウンの大好評な屋外グルメイベントが、ついに冬のシーズンも登場します。色鮮やかないちごのスイーツ、濃厚なチョコレートで甘いひと時を。会場は、フラワーウォールを使った華やかな装飾で彩られ、会場全体がフォトスポットに。スイーツだけではなくあったかチーズグルメもご用意しています。

期 間 2026年1月15日(木)～2月15日(日)

時 間 11:00～21:00(L.O.20:00)

場 所 東京スカイツリータウン4階 スカイアリーナ

入 場 料 無料

苺のバウムクーヘン ベリーソース

ベルギーワッフル (ストロベリー)

いちごミルクのカクテル (ノンアルコール)

ポルチーニのチーズリゾット

いちごスイーツにかわいいグッズ、楽しいワークショップ !!

今回の「東京スカイツリータウン(R) いちごフェア」は、なんと、過去最大の約90の店舗が参加！待ち焦がれたいちごの季節。鮮やかないちごをふんだんに使った和・洋のスイーツ。店内で食べるもよし、お家で楽しむのもよし！その他にも、華やかでかわいい雑貨やアクセサリー、お子様も大人も楽しいワークショップも開催します。美味しい、楽しい、充実した時間をお過ごしください！

日 時 2026年1月9日(金)～3月1日(日)

場 所 東京スカイツリータウン 各店舗

※メニューや商品、ワークショップの詳細は、後日配信するニュースレターと、2026年1月9日公開の東京ソラマチ公式HPをご覧下さい。

スイーツ

田ノ実

いちご雪見あんみつ

キル フェ ボン

静岡県産“きらぴ香”とピスタチオのタルト

堀内果実園

いちご園

ココノハ

苺づくしの贅沢ブリュレワッフル

旬果瞬菓 共楽堂

大いちご大福

ピッツェリア マルデナポリ

いちごのファルファッレ

シャトロワ

東京スカイツリー(R)缶苺の牛乳ショコラ３種

SKYTREE CAFE 350

いちごミルクフロート

グッズＡ.いちごフリルハンドル スクエアトートバッグＢ.いちごポーチ

Maison de FLEUR

Ａ.いちごフリルハンドル スクエアトートバッグ

Ｂ.いちごポーチ

ご当地ピンズプラス

静岡ストロベアぬいぐるみ

ワークショップ

元祖食品サンプル屋

食品サンプル製作体験いちごパンナコッタ

貴和製作所

UV-LEDレジンで作るいちごチョコレートキーホルダー

ストロベリー POP UP

東京スカイツリータウン地下3階 押上駅コンコースにて、ストロベリーPOP UPを開催。期間限定ショップや、東京ソラマチの人気店舗の計5店舗が登場。いちごスイーツをこちらでもどうぞ！

期 間 2026年1月9日(金)～1月29日(木)

時 間 11:00～21:00

場 所 イーストヤード地下3階 特設会場

参加店舗 苺のワルツ、染み込みスイーツＱua(クア)、KOKOKOバウムクーヘン、ストロベリーマニア、チーズガーデン

苺のワルツ

あまおう苺のバターサンド5個入

染み込みスイーツＱua(クア)

ホワイト・ブラック＆抹茶ストロベリー6個入3種セット

KOKOKOバウムクーヘン

ストロベリーバウムクーヘン

ストロベリーマルシェ

いちごフェアの人気イベント「ストロベリーマルシェ」を今年も開催します。

期 間 2026年1月16日(金)～18日(日)

時 間 10:00～18:00

場 所 東京ソラマチ ウエストヤード2階 フードマルシェ特設会場

澤光青果

イベント いちごバイキング

費 用 1,500円

3種のいちごを贅沢に詰め込む、いちごバイキング。

二木の菓子

イベント いちごわたあめ販売

費 用 200円

いちご味の大きなわたあめを期間限定販売。

東京スカイツリータウン(R)いちごフェア×VEE コラボイベント

東京スカイツリータウン いちごフェアとソニーミュージックが運営するバーチャルタレントプロジェクト「VEE」のコラボレーションキャンペーンが決定！「VEE」所属タレント7名による限定ユニット「ぱくっとせぶん」が、いちごフェアのキャンペーンソング「すとろべりべりぐー」を担当します。キャンペーンソングは、2026年1月9日0時より、各種デジタル音楽配信サービスにて配信開始予定！また、キャンペーン期間中にコラボ対象店舗で「いちごフェア」の商品を購入すると、イベント限定オリジナルコースターをプレゼント。

期 間 2026年1月9日(金)～3月1日(日)

場 所 東京ソラマチ対象店舗

※対象店舗は、1月9日(金)公開の東京ソラマチ公式HPをご確認下さい。

【購入特典】

コラボ対象店舗にて対象商品をご購入いただくとオリジナルコースターを1枚プレゼント。

※数量限定につき、無くなり次第終了します。

※コースターの絵柄は選べません。

オリジナルコースター (C) VEEオリジナルコースター (C) VEE(C) VEE

【―般の方のお問い合わせ】

東京スカイツリーコールセンター TEL：0570‐55‐0634（10:00～18:00）

東京スカイツリーホームページ https://www.tokyo-skytree.jp/

東京ソラマチコールセンター TEL：0570‐55‐0102（10:00～18:00）

東京ソラマチホームページ https://www.tokyo-solamachi.jp/