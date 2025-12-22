ぽかぽかの客室で広がる小さなドラゴンクエストの世界。 “お部屋でできるクラフト体験”がこの冬、サービス開始- スノードーム制作・スライム＆ドラキー色塗り体験を好きな時間に -
兵庫県淡路島「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、ドラゴンクエストの世界観を再現したコラボルーム＜スライムのコクーン＞＜スライムのコクーン〈和〉＞にて、この冬から“お部屋の中で楽しめるクラフト体験”のサービスを開始いたします。
冷たい風が吹く季節でも、ぽかぽかと暖かい客室の中で、まるで自分だけの小さな世界を組み立てるようなワクワク感に満ちたクラフト体験をお楽しみいただけます。
今回、お部屋で体験できるメニューは、見て楽しい・作って楽しい人気の3種類。
冬だけの特別な体験であるスノードーム制作体験（2,700円）では、モンスターやお城、クリスマスツリーなどのアクリルスタンドを自由に組み合わせ、小さなドラゴンクエストの世界が手のひらの上で立ち上がる瞬間を味わえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337647&id=bodyimage1】
さらに、「ドラゴンクエスト アイランド」で大人気のスライム色塗り体験（1,800円）では、自分だけの“オリジナルスライム”を、ドラキー色塗り体験（2,000円）では、愛らしいドラキーを思いのままに彩り、旅先ならではのワクワクをそのまま“形に残す”作品としてお持ち帰りいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337647&id=bodyimage2】
■お部屋でできるクラフト体験 概要
期間：
2025年12月22日（月）スタート
※スノードーム制作体験は2026年3月1日（日）まで
内容：
以下の3種類のクラフト体験を、ドラゴンクエストコラボルーム内でお楽しみいただけます。
・スノードーム作り体験 2,700円（税込）
・スライム色塗り体験 1,800円（税込）
・ドラキー色塗り体験 2,000円（税込）
※1室につき複数種類のご利用も可能です。
※アトラクション入場券がなくてもご体験いただけます。
対象客室：
・ドラゴンクエストコラボルーム「スライムのコクーン」
https://awaji-grandchariot.com/room/1356/?utm_campaign=pr
・ドラゴンクエストコラボルーム「スライムのコクーン〈和〉」
https://awaji-grandchariot.com/room/4234/?utm_campaign=pr
ご予約：
以下のURLよりご予約をいただけます。
https://go-grandchariot.reservation.jp/ja/searchInput?utm_campaign=pr
問合せ先：
株式会社ニジゲンノモリ 「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」
Tel 0799-64-7090
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337647&id=bodyimage3】
【施設】
グランシャリオ北斗七星135°は、全23室の客室は繭（コクーン）を思わせる空間で、 高さ5メートル以上の天窓から眺める朝日や星空は、まさに絶景。食事は、国内外に13店舗のお店を持ち、日本代表マスターシェフである山下春幸氏が監修。「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫、淡路島の食材にこだわった料理を堪能できます。
【お食事】
兵庫県ひょうご「食」担当参与である山下春幸シェフ監修のもと、古くから「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫である淡路島の食材にこだわった料理をご堪能いただけます。
＜ご夕食＞
東京ミッドタウンをはじめ、国内外に13店舗のお店を持つ山下春幸氏が監修の新和食コースをお愉しみいただけます。山下氏は、世界のトップシェフが集まるワールドグルメサミットで2大会連続マスターシェフに選ばれており、素材の命や息吹を最大限に生かす「新和食」を体現します。
冷たい風が吹く季節でも、ぽかぽかと暖かい客室の中で、まるで自分だけの小さな世界を組み立てるようなワクワク感に満ちたクラフト体験をお楽しみいただけます。
今回、お部屋で体験できるメニューは、見て楽しい・作って楽しい人気の3種類。
冬だけの特別な体験であるスノードーム制作体験（2,700円）では、モンスターやお城、クリスマスツリーなどのアクリルスタンドを自由に組み合わせ、小さなドラゴンクエストの世界が手のひらの上で立ち上がる瞬間を味わえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337647&id=bodyimage1】
さらに、「ドラゴンクエスト アイランド」で大人気のスライム色塗り体験（1,800円）では、自分だけの“オリジナルスライム”を、ドラキー色塗り体験（2,000円）では、愛らしいドラキーを思いのままに彩り、旅先ならではのワクワクをそのまま“形に残す”作品としてお持ち帰りいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337647&id=bodyimage2】
■お部屋でできるクラフト体験 概要
期間：
2025年12月22日（月）スタート
※スノードーム制作体験は2026年3月1日（日）まで
内容：
以下の3種類のクラフト体験を、ドラゴンクエストコラボルーム内でお楽しみいただけます。
・スノードーム作り体験 2,700円（税込）
・スライム色塗り体験 1,800円（税込）
・ドラキー色塗り体験 2,000円（税込）
※1室につき複数種類のご利用も可能です。
※アトラクション入場券がなくてもご体験いただけます。
対象客室：
・ドラゴンクエストコラボルーム「スライムのコクーン」
https://awaji-grandchariot.com/room/1356/?utm_campaign=pr
・ドラゴンクエストコラボルーム「スライムのコクーン〈和〉」
https://awaji-grandchariot.com/room/4234/?utm_campaign=pr
ご予約：
以下のURLよりご予約をいただけます。
https://go-grandchariot.reservation.jp/ja/searchInput?utm_campaign=pr
問合せ先：
株式会社ニジゲンノモリ 「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」
Tel 0799-64-7090
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337647&id=bodyimage3】
【施設】
グランシャリオ北斗七星135°は、全23室の客室は繭（コクーン）を思わせる空間で、 高さ5メートル以上の天窓から眺める朝日や星空は、まさに絶景。食事は、国内外に13店舗のお店を持ち、日本代表マスターシェフである山下春幸氏が監修。「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫、淡路島の食材にこだわった料理を堪能できます。
【お食事】
兵庫県ひょうご「食」担当参与である山下春幸シェフ監修のもと、古くから「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫である淡路島の食材にこだわった料理をご堪能いただけます。
＜ご夕食＞
東京ミッドタウンをはじめ、国内外に13店舗のお店を持つ山下春幸氏が監修の新和食コースをお愉しみいただけます。山下氏は、世界のトップシェフが集まるワールドグルメサミットで2大会連続マスターシェフに選ばれており、素材の命や息吹を最大限に生かす「新和食」を体現します。