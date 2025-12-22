ガールズプラモスタイル＃09 特集は「塗装入門」 2025年12月22日（月）発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、ガールズプラモスタイルの最新号＃9を2025年12月22日（月）より全国書店で発売いたします。
「PLAMATEA キューティーハニー」に対応する特製デカールも付属
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337641&id=bodyimage1】
組み立てや工作の他に、皆さんの関心が強いのが「塗装」でしょう。
今回の特集は「塗装入門」。素組みで楽しむ人や模型として作り込む人など作り方のスタイルはさまざまですが、多くの人が使えるように段階的にレベルアップしていく塗装テクニックをご紹介していきます。
まずは、きれいな素組みの作り方からペンツールを使った簡単メイクアップへ、そしてエアブラシ塗装のコツまで幅広く解説していきます。
さらに発売目前タイミングとなる「PLAMATEA キューティーハニー」に対応する特製デカールも付属
新キットのお迎え準備にぜひどうぞ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337641&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337641&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337641&id=bodyimage4】
【商品情報】
ガールズプラモスタイル＃09
●発売日:2025年12月22日（月）発売
●定価:2,640円（本体2,400円＋税10％）※電子版は2,420円
●雑誌コード:68160-98
●ISBNコード:978-4-7986-4040-2
●JANコード:9784798640402
●判型:A4変形
●発売元:ホビージャパン
●版権表記
（C）永井豪/ダイナミック企画
Art by Rella （C） Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
（C） KOTOBUKIYA
配信元企業：株式会社ホビージャパン
