日本英語コーチング協会 『英語コーチングアワード2025』大賞・入賞 決定について
主催：日本英語コーチング協会（JELCA）
協賛：日本経済新聞社 人財・教育事業ユニット
IIBC（一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会）
『英語コーチングアワード2025』は、日本における英語学習の新しい潮流である英語コーチングの業界の発展を目的として、英語コーチングの優れた事例を顕彰し、広く世の中に知らしめることを目指して開催されています。
また、英語学習のために特に有益な書籍を顕彰することで、日本の英語学習環境の整備を行なっていくことを目指しています。
先日、審査委員による厳正なる審査の結果、下記の通り各部門の大賞・入賞が決定いたしました。また、これらのケース及び書籍について特設サイトにて公表いたしました。
受賞
1. オープン部門
大賞
株式会社スタディーハッカー「高い読解力を音声へ転移。挑んだ「処理負荷低減」と「北米での取材」の成功。」
入賞
トライズ株式会社「海外出張経験なしから、急遽国際機関の最前線へ 全てをかけた英語コーチング６か月」
2. TOEIC L&R部門
大賞
株式会社スタディーハッカー「“なんとなく英語”から“根拠ある理解”へ。TOEIC大幅伸長の軌跡」
トライズ株式会社「１ヶ月で２２０点UP！生き残っていくための英語学習」
株式会社スタディーハッカー「学習は量ではなく質である。正規コースの半分の回数で280点のスコアアップ」
※TOEIC L&R部門は大賞が3ケース、入賞はありません。
3. キッズ・学生部門
大賞
トライズ株式会社「人生で1番本気で英語に向き合った3カ月間」
入賞
株式会社スタディーハッカー「英語が好きという才能に、科学を足したら伸び方が変わった。中2で英検2級へ。」
4. スピーキング部門
大賞
トライズ株式会社「Versant 10点から61点へ。1200時間の旅で得た確かな自信。」
入賞
株式会社スタディーハッカー「限られた時間でも未来は変えられる──Versant44から65への大飛躍」
トライズ株式会社「積み重ねが導いた飛躍：英語学習で広がった新しい世界～50代からの英語学習記～」
5. セカンドキャリア部門
大賞
株式会社スタディーハッカー「キャリアも学びも譲らない──大学院と産休期間に英語力を伸ばし、外資系転職へ」
入賞
株式会社スクールウィズ「英語力を身につけ自衛官から教師へのキャリアチェンジを夢見て」
トライズ株式会社「Readingの壁を突破し、夢の海外転職─IELTS 4.5から5.5への3カ月」
6. 書籍部門
大賞
『改訂版 英語で話す力。』（長尾和夫 著 / アンディ・バーガー 著：三修社）
入賞
『ジャスティン先生が教える 英語ネイティブたちのビジネス英会話』（ジャスティン・マシューズ 著：クロスメディア・ランゲージ）
『改訂第2版 決定版 英語シャドーイング【入門編】』（玉井 健 著：コスモピア株式会社）
特設サイト https://jelcaaward.jp/
選考委員（順不同）
高橋 百合子:千葉商科大学名誉教授
中田 達也:立教大学異文化コミュニケーション学部及び同大学院教授
呂 敏華:テンプル大学ジャパンキャンパス大学院教育学研究科及びアカデミックイングリッシュ・プログラムにてエグゼクティブディレクター
髙橋 洋:日本経済新聞社 人財・教育事業ユニット副部長
永井 聡一郎:一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 執行理事
お問い合わせ先
日本英語コーチング協会 事務局 info@jelca.jp
配信元企業：一般社団法人 日本英語コーチング協会
