超合金50周年記念出版企画 超合金魂シリーズ完全網羅!! 超合金魂コンプリート2025 12月22日（月）発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、超合金の50周年を記念し、超合金魂シリーズを完全網羅した「超合金魂コンプリート2025」を2025年12月22日（月）より全国書店にて発売いたします。
試作品やアイディア図面も掲載され、読みどころも満載！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337614&id=bodyimage1】
1974年の超合金マジンガーＺ発売から50年を経たことをきっかけにスタートした「超合金50周年記念」事業の締めくくりとして、「超合金魂」の最新ラインナップ情報を掲載！
2021年に出版した「超合金魂コンプリート100」をベースに、2022年から2025年までの正規ラインナップ（～GX-117）＋限定流通商品、50周年記念商品を取り上げます。
その他、主要アイテムについてはメイキング情報（試作品やアイディア図面）も掲載し、美麗なカタログ＋読みどころと充実の内容でお届けします！
【商品情報】
超合金魂コンプリート2025
●発売日：2025年12月22日（月）発売
●定価：4,620円（本体4,200円＋税10％）
●雑誌コード：68160-94
●ISBNコード：978-4-7986-4036-5
●JANコード：9784798640365
●判型：A4判 平綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）サンライズ
（C）T＆TPI
（C）SRWOG PROJECT
配信元企業：株式会社ホビージャパン
