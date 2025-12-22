「ITmedia CxO Insights 2026 冬」開催 -AIとヒトが共創する時代にビジネス優位性を築く-
アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2026年1月26日（月）～1月27日（火）に「ITmedia CxO Insights 2026 冬」を開催します。本イベントは「ITmedia エグゼクティブ」「ITmedia ビジネスオンライン」主催のデジタルイベントで、「AI駆動型イノベーション」「人的資本経営の『壁』を超える」「サイバー攻撃への対応」「『サステナビリティ』への意識改革」の4つのテーマを通じて、企業の競争力強化を支援します。
■開催概要
名称：ITmedia CxO Insights 2026 冬 -AIとヒトが共創する時代にビジネス優位性を築く-
URL：https://members06.live.itmedia.co.jp/library/OTYzNDg%253D?group=2601_CxO&np_source=itm_press
開催日時：2026年1月26日（月）～ 1月27日（火）
形式：ライブ配信セミナー
主催：ITmedia エグゼクティブ、ITmedia ビジネスオンライン
参加費用：無料
対象者：一般事業会社における、経営層／CEO／事業部門長・課長、経営企画部長・課長、情報システム部門長・課長／各部門担当者、DX推進担当部門長・担当者など
■プログラム
【Day1 AI駆動型イノベーション】
生成AIと予測AIの掛け合わせは、今日の経営において欠かせない武器となりつつあります。しかし、AI技術の進化は目覚ましく、その導入・活用には戦略的な視点と、組織全体での変革が不可欠です。本セクションでは、AIを活用してイノベーションを加速させるための具体的な戦略、実践的な導入ロードマップについて、成功事例を交えて掘り下げます。
・基調講演 全社員が即実感。「仕事のための仕事」をなくすAI変革の進め方
・セッション ROI迷子のAIから脱却：成果を生む組織実装
・セッション AIエージェントの今を知る - 1年の実践で見えてきた成功の秘訣とは
・セッション 契約AIが切り拓く 新時代のビジネス変革：スピードとリスク低減を両立する「攻めの契約DX」
【Day1 人的資本経営の「壁」を超える】
人的資本経営の推進は、企業価値向上に不可欠。しかし、いざこれを実践しようとなると、「人件費＝コスト」という旧弊な意識、不十分なデータ活用、そして多様な人材への対応など、多くの「壁」が立ちはだかります。本セクションでは、これらの具体的な課題を乗り越え、従業員を真の「資本」へと変革させるための戦略と実践法を紹介。成果につなげるための具体的な道筋を示します。
・基調講演 オムロングループにおける「リーダーシップの質的向上」の取り組み
・セッション グループ経営戦略を成功に導く“シナジーを生み出す人事戦略とデータ基盤”とは
【Day2 サイバー攻撃への対応】
現代の企業が直面する最も重大な経営リスクの一つがサイバー攻撃。本セクションでは、巧妙化する脅威から企業を守るため、経営層が認識すべきリスクの本質、具体的な攻撃事例、そしてそれらへの実効性のある対応策について解説。技術的な対策にとどまらずインシデント発生時の事業継続計画（BCP）や危機管理体制の構築、従業員のセキュリティ意識改革など、全社レベルでの対策を提示します。
・基調講演 被害総額100億円超の教訓──ランサムウェアとBCP
・セッション 深刻化するサイバー攻撃に備えるには？ 知っておくべきセキュリティ強化策
【Day2 「サステナビリティ」への意識改革】
