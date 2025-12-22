“象がふんでもこわれない！”『アーム筆入』生誕60周年記念！参加型企画「アームくんデザインコンペ」を開催

「象がふんでもこわれない！」のキャッチコピーで親しまれてきた『アーム筆入』は、2025年に発売60周年を迎えました。サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、この節目を記念し、2025年12月22日（月）より、長年愛されてきたパッケージのキャラクターである象の「アームくん」をテーマにしたデザインコンペを開催します。子どもから大人まで、誰もが参加できる周年記念企画として、皆さまの自由な発想を募集します。











【 「サンスター文具」について 】サンスター文具株式会社は、1940年に小林三造が学習文具の製造を目的として創業しました。1952年に「三英社」として法人化し、1959年には現在の社名である「サンスター文具株式会社」へと社名を変更。2025年に創業85周年を迎える文具メーカーです。「企画とアイデアで挑戦し続けます！」を経営理念に掲げ、キャラクター商品をはじめ、アイデア文具や雑貨など、時代のニーズに寄り添った多様な商品を展開しています。また、プロ・アマチュア問わず、誰もが気軽に応募できる日本で最も歴史ある「文房具アイデアコンテスト」を開催するなど、文具の新たな可能性を広げる取り組みも積極的に行っています。【 生誕60周年『アーム筆入』の歴史 】■ 強さの秘密と商品化のきっかけ『アーム筆入』は、透明度が高く、耐衝撃性に優れたプラスチック素材「ポリカーボネート」を採用した筆入です。ポリカーボネートは、信号機のレンズや飛行機の窓など、高い耐久性と安全性が求められる場面で使用されている素材として知られています。

▲1960年代当時の商品（100〜350円程度）1960年代当時、ペンケースの主流素材はセルロイドでしたが、耐久性が低く、発火の危険性もあることから、子どもたちが日常的に使う文具としては課題がありました。そうした中、当時の開発担当者は「子どもたちが安心して長く使える、丈夫な筆入を作りたい」と常に考えていたといいます。転機となったのは、テレビで目にした“割れない信号機”でした。暴走族が投げた石が当たっても割れない信号機を目にし、「信号機はガラス製だと思っていたが、なぜ割れないのか」と疑問に思い、親交のあった警察官に問い合わせたところ、その素材がポリカーボネートであることを知ります。この素材なら、強度が高く、傷が付きにくく、耐熱性にも優れた、安全性の高い筆入が実現できると、強さと安全性を兼ね備えた『アーム筆入』が誕生しました。発売以来、子どもたちの学びを支える存在として、長年にわたり多くの方に親しまれています。■ 「象がふんでもこわれない！」のキャッチコピーで社会現象に

『アーム筆入』は1965年に発売され、1967年にテレビCMの放送を開始しました。筆入を象に踏ませて強度を証明するという斬新な演出は、当時の子どもたちの注目を集め、一躍話題に。CM放送後には、年間500万個以上を販売する大ヒット商品へと成長しました。

























CMで使用された「象がふんでもこわれない！」のキャッチコピーは、学校内にとどまらず大人の間でも広く知られ、社会現象にまで発展しました。当時の子どもたちはその言葉を確かめるかのように、椅子の上から飛び降りて踏んでみたり、高い場所から落としてみたりと、本当に壊れないか試すことが学校中の話題になったといいます。また、CM撮影の裏側では象の賢さゆえの苦労もありました。撮影中の象の足元に『アーム筆入』を置いてもまたいでしまうため、象が片足を上げた瞬間を狙い、筆入をサッと差し込んで踏んでもらうことで、あの印象的なシーンが完成しました。▲CM撮影で実際に『アーム筆入』を踏んでいる様子▲当時のテレビCM■ 現在も発売を続けるロングセラー商品に『アーム筆入』は、発売から改良を重ねながらも、現在も「NEW アーム筆入」として製造・販売を継続しており、2025年に発売60周年を迎えたロングセラー商品です。時代とともに学習環境や子どもたちの使い方が変化する中でも、「丈夫で、安全に使える筆入」という開発当初からの思想は、変わることなく受け継がれてきました。

▲「NEWアーム筆入」880円（税込）







































現行モデルでは、上蓋が軽い力で開けられるよう、テコの原理を応用したプッシュアップ式の上蓋を採用。小さな子どもでも扱いやすい設計となっています。また、強度面においても高い性能を維持しており、最大荷重1.5トンまで割れないことを示すデータを実証しています。世代を超えて支持され続けてきた『アーム筆入』は、これからも子どもたちの学びに寄り添う存在として、安心と品質を届け続けていきます。【 歴代の「アームくん」60年のあゆみ 】『アーム筆入』のパッケージに登場するキャラクター、象の「アームくん」は発売当初から商品とともに歩み、各時代の感性を反映しながら、さまざまなデザインで展開されてきました。誕生から60年。表情やタッチ、装いを変えながらも、子どもたちに親しまれる存在として進化を続けてきた「アームくん」は、『アーム筆入』の歴史そのものを映し出すキャラクターです。世代ごとに異なるデザインを通して、時代とともに歩んできた60年のあゆみをご覧ください。【 生誕60周年記念企画！「アームくんデザインコンペ」を開催 】発売から60周年を迎えた『アーム筆入』を記念し、パッケージキャラクターである象の「アームくん」をテーマにしたデザインコンペを開催いたします。皆さまが思い描く、自由で個性あふれる「アームくん」をぜひデザインしてみてください。グラフィック作品はもちろん、手描きイラストなど表現方法は問いません。完成した作品は、Xへの投稿でご応募いただけます。ご応募いただいた作品の中から選ばれた方には、生誕60周年を記念したオリジナルデザインのギフトセットを60名様にプレゼント。世代を問わず、たくさんの方からのご参加をお待ちしております。■ 「アームくんデザインコンペ」特設サイト https://www.sun-star-st.jp/campaign/arm/60/■ サンスター文具公式Xアカウント https://x.com/sunstar_now■ 応募期間 2025年12月22日（月）〜 2026年1月18日（日）■ 結果発表 2026年2月27日（金）発表予定※『アーム筆入』60周年記念「アームくんデザインコンペ」特設サイトにて発表いたします。※受賞者の方には、サンスター文具公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。■ 応募方法 以下の手順でご応募ください。（1）サンスター文具の公式Xアカウント（@sunstar_now）をフォロー（2）「アームくんデザインコンペ」特設ページより応募用紙をダウンロード（3）デザインした応募用紙の画像を、「#アームくんデザインコンペ」のハッシュタグを付けてXに投稿■ 受賞内容https://digitalpr.jp/table_img/2953/125258/125258_web_1.png■ プレゼント内容

●優秀賞（5作品）／ ●いいね賞（1作品）・ギフトボックス・アームくんアクリルブロック（受賞作品仕様）・オリジナルアームくんダイカットクッション・アイデア文具セット●入賞（54作品）・ギフトボックス・アームくんトートバッグ・アイデア文具セット皆さまの自由な発想から生まれる、ユニークな「アームくん」のデザインを心よりお待ちしております。本件に関するお問合わせ先【一般のお客様 お問い合わせ先】TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00【報道関係者 お問い合わせ先】サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛TEL：03-5835-0302関連リンク「アームくんデザインコンペ」特設サイトhttps://www.sun-star-st.jp/campaign/arm/60/■ サンスター文具 公式Xアカウントhttps://x.com/sunstar_now