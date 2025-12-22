¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
USEN NETWORKS¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¤¬Ï¢·È¤·¡¢¡ÖWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¸÷²óÀþ·ÀÌó¤Ç¤¿¤Þ¤ë½é¤Î¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡³«»Ï
¡ÁËè·î¤Î¸ÇÄêÈñ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¿¤á¤Æ¡¢Î¹¤äÊë¤é¤·¤ò¤â¤Ã¤È¥Ù¥ó¥ê¤Ë¡¦¤ª¥È¥¯¤Ë¡¦³Ú¤·¤¯¡Á
¡¡USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒUSEN NETWORKS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÀÅÄ °ì¼ù¡¢°Ê²¼¡¢USEN NETWORKS¡Ë¤ÈÀ¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁÒºä ¾º¼£¡¢°Ê²¼¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¤¿¤Þ¤ë¸Ä¿Í¸þ¤±¸÷²óÀþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖUSEN¸÷01 WESTER²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥é¥ó¡×¤ò¡¢ËÜÆü12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¤¿¤Þ¤ë¸÷²óÀþ¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢ËÜÏ¢·È¤¬½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ï¢·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡USEN NETWORKS¤ÏÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¸÷²óÀþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖUSEN¸÷01¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö°ÜÆ°¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÅ´Æ»»ö¶È¤ª¤è¤Ó¡¢²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWESTER¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòº£¡¢Êª²Á¹âÆ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç²È·×¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Î¾¼Ò¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é´ðÈ×¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸ÇÄêÈñ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑÎÁ¡Ë¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¿¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢Å´Æ»ÍøÍÑ¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢Î¹¹Ô¾¦ÉÊ¤Ê¤É¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î³Ú¤·¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢WESTER²ñ°÷ÍÍ¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê°ÜÆ°¥³¥¹¥È¡¢Æü¡¹¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ÎÈñÍÑ¤ò·Ú¸º¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·Â¤ò±ä¤Ð¤·¤¿Î¹¹Ô¡×¤ä¡Öµ¤·Ú¤Ê¤ª½Ð¤«¤±¡×¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ï¤ÎÍøÊØÀ¤ä¤ª¥È¥¯´¶¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢WESTER¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖWESTER¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ÈÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖUSEN¸÷01 WESTER²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥é¥ó¡×¤È¤Ï
¡¡USEN NETWORKS¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸Ä¿Í¸þ¤±¸÷²óÀþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖUSEN¸÷01¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ëWESTER²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¦Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦¥×¥é¥óÂÐ¾Ý¡§¡ÖWESTER ID¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ
¡¦ÆÃÅµÆâÍÆ¡§1¥Ý¥¤¥ó¥È¡á1±ß¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡ÖWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
➀½é²ó·ÀÌóÆÃÅµ¡§5,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¿·µ¬³«ÄÌ¤Þ¤¿¤ÏÅ¾ÍÑ¡¦»ö¶È¼ÔÊÑ¹¹´°Î»¤ÎÍâ¡¹·îËöº¢¤Ë¿ÊÄèÍ½Äê¡Ë
¢·ÑÂ³ÍøÍÑÆÃÅµ¡§Ëè·î500¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê³«ÄÌ¤·¤¿·î¤Î3¤«·î¸å¤«¤é¡¢2Ç¯´ÖËè·î¤´ÍøÍÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ÊÄè¡Ë
¡¦¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§²¼µÀìÍÑWEB¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀìÍÑWEB¥Ú¡¼¥¸¡§http://usen-networks.ne.jp/jrwest_hikari/
*ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè»þ´ü¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥é¥ó¤Î¾ÜºÙ¡ä
¡¡¤ª½»¤Þ¤¤¤Î·ÁÂÖ¡Ê¸Í·ú¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2604/125182/125182_web_1.png
¢£¡ÖUSEN¸÷01¡×¤È¤Ï
¡¡¡ÖUSEN¸÷01¡×¤Ï¡¢NTTÅìÆüËÜ¡¦NTTÀ¾ÆüËÜ¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä¸÷¡×²óÀþ¤ÎÀßÈ÷¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¸÷²óÀþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¡¦Â®ÅÙ¡ÊºÇÂç³µ¤Í10Gbps¡Ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤ª¥È¥¯¤ÊÎÁ¶â¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥Ð¥¤¥À¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡Ö01NET¡×¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥³¥¹¥È¥á¥ê¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸÷²óÀþ¤È¥×¥í¥Ð¥¤¥À¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÀÁµáÀè¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÍøÍÑ¼ÔÉéÃ´¤â·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖUSEN¸÷01¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://01.usen-networks.ne.jp
¢£¡ÖWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤Ï
¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Å´Æ»¤Î¤´ÍøÍÑ¤ä¡¢±Ø¥Ó¥ë¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×»ÜÀß¡¢ICOCA¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤ë¡×¡Ö¤Ä¤«¤¨¤ë¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡á1±ßÁêÅö¤È¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤×¤Î¹ØÆþ¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
WESTER¥Ý¡¼¥¿¥ë¡§https://wester.jr-odekake.net/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒUSEN NETWORKS
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê»°ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡ÌÜ¹õ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿ÀÅÄ °ì¼ù
ÀßÎ©¡§2017Ç¯6·î16Æü
URL¡§https://usen-networks.co.jp
À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄÆóÃúÌÜ4ÈÖ24¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÁÒºä ¾º¼£
ÀßÎ©¡§1987Ç¯4·î1Æü
URL¡§https://www.westjr.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT HOLDINGS¡¡¹ÊóÉô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw==
¡Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒUSEN NETWORKS
¾¦ÉÊ´ë²èÅý³çÉô ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿ä¿ÊÉô¡¡ÀÐÀî
E-MAIL¡§unw_eisui@usen-networks.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖUSEN¸÷01 WESTER²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥é¥ó¡×ÀìÍÑWEB¥Ú¡¼¥¸
http://usen-networks.ne.jp/jrwest_hikari/
³ô¼°²ñ¼ÒUSEN NETWORKS ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È
https://usen-networks.co.jp
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
https://unext-hd.co.jp/newsrelease/2025/12/usen-networks-jr-wester.html
