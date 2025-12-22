♦福井工業大学♦観光客アンケート4年分のビッグデータを観光客自身に還元−福井工業大学と福井県観光DXコンソーシアム、数万件のデータをAIでパーソナル旅行プランに変換する実証実験を12月22日開始−

♦福井工業大学♦観光客アンケート4年分のビッグデータを観光客自身に還元−福井工業大学と福井県観光DXコンソーシアム、数万件のデータをAIでパーソナル旅行プランに変換する実証実験を12月22日開始−