こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
♦福井工業大学♦観光客アンケート4年分のビッグデータを観光客自身に還元−福井工業大学と福井県観光DXコンソーシアム、数万件のデータをAIでパーソナル旅行プランに変換する実証実験を12月22日開始−
福井工業大学AI&IoTセンター（センター長：芥子育雄教授）は、福井県観光DXコンソーシアムと連携し、過去4年間に蓄積された観光客アンケートデータを活用したAI旅行プラン提案システム「福を招く福井観光計画エンジン」（略称：エフティー）の一般公開実証実験を2025年12月22日より開始します。
福井工業大学AI&IoTセンター長の芥子育雄教授は、福井県観光DXコンソーシアムと連携し開発したシステムの一般公開の実証実験を2025年12月22日より開始します。
本システムは、過去4年間に蓄積された観光客アンケートデータを活用したAIによる旅行プラン提案システムです。
これまで観光客アンケートは主に行政や観光施設のサービス改善に活用されてきましたが、本システムは蓄積されたデータを観光客自身の旅行計画に直接活用する新しい取り組みです。
【システム名称】
正 式 名 称：福を招く福井観光計画エンジン
英 語 名：FTEH（FUKUI Travel planning Engine for HAPPINESS）
略 称：エフティー
サービス内容 ：これまでの観光客アンケートを基に、生成AIで観光プランを提供
試 験 期 間：2025年12月22日〜2026年3月30日
【研究の特徴と新規性】
■ データ活用の新しいアプローチ
＜活用の流れ＞
従 来：観光客アンケート → 施設・サービスの改善
本研究：過去の観光客アンケート → AIが分析 → 新たな観光客への推薦
＜還元の流れ＞
従 来：間接的な還元
本研究：直接的な価値提供
■ 4年間の蓄積データの活用
・福井県観光連盟がHAPPINESSアンケートキャンペーン（https://39-fukui.com/ ）として収集した数万件規模の観光客の声
・満足度、訪問地評価、要望など多面的データを統合
【実証実験の成果（第1フェーズ）】
2025年11月に1週間実施した限定実証実験の結果
参加者数845名
訪 問 意 向：73.5%が「訪問したい」
新しい発見 ：57.3%が「あった」
システム満足度：約半数が満足
【技術的アプローチ】
1.BigQueryによるデータ蓄積・検索、Geminiによるプラン生成
・データからキーワード検索・ベクトル検索で関連情報を抽出
・AIが個人の希望に合わせたプランを生成
2.過去の観光客の経験を活かす仕組み
・実際の訪問者の評価を反映
・季節・同行者・興味に応じた最適化
3.産学官連携による実装
・大学：AI技術開発
・DXコンソーシアム：データ提供・実証実験推進
【教育・研究上の意義】
■ 学生参画による実践的教育
・電気電子情報工学科の学生が開発・評価に参加
・実データを用いた開発から社会実装までの一貫した学び
■ 研究成果の展開
・同一技術基盤を医療分野（がん患者向けケアボット）にも応用
・地域DXのモデルケースとして他地域への技術展開を検討
・国際会議へ投稿予定
【実証実験への参加方法】
試 験 期 間： 2025年12月22日（日）〜 2026年3月30日（月）
参 加 方 法 ：福井県公式観光サイト「ふくいドットコム(https://www.fuku-e.com/ )」モデルコースページから「AIにお薦めの過ごし方を聞く」タブを選択
U R L ：https://www.fuku-e.com/fteh
所 要 時 間： 約10分（アンケート回答含む）
参 加 費 用： 無料
目標参加者数 ： 月間2,000名
【芥子AI&IoTセンター長のコメント】
「4年間蓄積してきた観光客の声を、これから福井を訪れる方々に活かす仕組みです。データを提供してくださった方々の経験が、新たな観光客の満足度向上につながります。このような循環型のデータ活用は、地域観光DXの一つのモデルになると考えています」
▼本件に関する問い合わせ先
総務部総務課
TEL：0776-29-2819
メール：g-koho@fukui-ut.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/