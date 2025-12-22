♦福井工業大学♦観光客アンケート4年分のビッグデータを観光客自身に還元−福井工業大学と福井県観光DXコンソーシアム、数万件のデータをAIでパーソナル旅行プランに変換する実証実験を12月22日開始−

福井工業大学AI&IoTセンター（センター長：芥子育雄教授）は、福井県観光DXコンソーシアムと連携し、過去4年間に蓄積された観光客アンケートデータを活用したAI旅行プラン提案システム「福を招く福井観光計画エンジン」（略称：エフティー）の一般公開実証実験を2025年12月22日より開始します。

本システムは、過去4年間に蓄積された観光客アンケートデータを活用したAIによる旅行プラン提案システムです。

これまで観光客アンケートは主に行政や観光施設のサービス改善に活用されてきましたが、本システムは蓄積されたデータを観光客自身の旅行計画に直接活用する新しい取り組みです。

【システム名称】

正　式　名　称：福を招く福井観光計画エンジン

英　　語　　名：FTEH（FUKUI Travel planning Engine for HAPPINESS）

略　　　　　称：エフティー

サービス内容　：これまでの観光客アンケートを基に、生成AIで観光プランを提供

試　験　期　間：2025年12月22日〜2026年3月30日

【研究の特徴と新規性】

■ データ活用の新しいアプローチ

＜活用の流れ＞

従　来：観光客アンケート → 施設・サービスの改善

本研究：過去の観光客アンケート → AIが分析 → 新たな観光客への推薦

＜還元の流れ＞

従　来：間接的な還元

本研究：直接的な価値提供

■ 4年間の蓄積データの活用

・福井県観光連盟がHAPPINESSアンケートキャンペーン（https://39-fukui.com/ ）として収集した数万件規模の観光客の声

・満足度、訪問地評価、要望など多面的データを統合

【実証実験の成果（第1フェーズ）】

2025年11月に1週間実施した限定実証実験の結果

参加者数845名

訪　問　意　向：73.5%が「訪問したい」

新しい発見　　：57.3%が「あった」

システム満足度：約半数が満足

【技術的アプローチ】

1.BigQueryによるデータ蓄積・検索、Geminiによるプラン生成

・データからキーワード検索・ベクトル検索で関連情報を抽出

・AIが個人の希望に合わせたプランを生成

2.過去の観光客の経験を活かす仕組み

・実際の訪問者の評価を反映

・季節・同行者・興味に応じた最適化

3.産学官連携による実装

・大学：AI技術開発

・DXコンソーシアム：データ提供・実証実験推進

【教育・研究上の意義】

■ 学生参画による実践的教育

・電気電子情報工学科の学生が開発・評価に参加

・実データを用いた開発から社会実装までの一貫した学び

■ 研究成果の展開

・同一技術基盤を医療分野（がん患者向けケアボット）にも応用

・地域DXのモデルケースとして他地域への技術展開を検討

・国際会議へ投稿予定

【実証実験への参加方法】

試　験　期　間： 2025年12月22日（日）〜 2026年3月30日（月）

参　加　方　法 ：福井県公式観光サイト「ふくいドットコム(https://www.fuku-e.com/ )」モデルコースページから「AIにお薦めの過ごし方を聞く」タブを選択

U　　R　　L　 ：https://www.fuku-e.com/fteh

所　要　時　間： 約10分（アンケート回答含む）

参　加　費　用： 無料

目標参加者数　： 月間2,000名

【芥子AI&IoTセンター長のコメント】

「4年間蓄積してきた観光客の声を、これから福井を訪れる方々に活かす仕組みです。データを提供してくださった方々の経験が、新たな観光客の満足度向上につながります。このような循環型のデータ活用は、地域観光DXの一つのモデルになると考えています」

▼本件に関する問い合わせ先

総務部総務課

TEL：0776-29-2819

メール：g-koho@fukui-ut.ac.jp

