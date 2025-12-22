こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アート・批評・認知科学を架橋する研究として「NICOGRAPH 2025」優秀論文賞を受賞。甲南女子大学 水野教授・星野准教授の共同研究論文で、エキソニモ《Body Paint》が生む立体感を認知科学的に解明。
甲南女子大学（神戸市東灘区）文学部メディア表現学科の水野勝仁教授と心理学部心理学科の星野貴俊准教授の共同研究論文が、2025年11月30日（日）〜12月2日（火）に広島で開催された学術集会「NICOGRAPH 2025」において、優秀論文賞を受賞しました。
甲南女子大学文学部メディア表現学科の水野勝仁教授と心理学部心理学科の星野貴俊准教授は、共同研究論文において、アート・ユニット「エキソニモ」が制作した《Body Paint》から生じる仮想的な立体感を心理的物理的に測定し、映像と絵具の物理的特性が近づくほど「認識のバグ」が強まるという効果を明らかにしました。
本研究は、学術集会「NICOGRAPH 2025」において優秀論文賞を受賞し、アート・批評・認知科学を架橋する研究として、現代におけるリアリティ認知の解明に貢献する取り組みであると評価されました。
■NICOGRAPHについて
芸術科学会（The Society for Art & Science）が主催する年次学術集会。「芸術と科学の融合領域」での研究・制作を促進し、デジタルアート、CG、メディア表現など多様な表現形式と科学技術を横断することを活動趣旨としており、2025年度は11月30日から12月2日の3日間、県立広島大学サテライトキャンパスひろしまで開催された。
■NICOGRAPH 2025 WEBサイト
https://www.art-science.org/nicograph/nico2025/index.html
■エキソニモ《Body Paint》（2014）
https://exonemo.com/#works+53
■受賞コメント
＜水野勝仁教授＞
この研究は、2016年に《Body Paint》を批評したとき、「映像の光がモノに擬態している」と書きながらも、なぜそう感じるのかを説明しきれなかった問いに立ち戻る機会となりました。批評の言葉は直観を掬い上げることはできても、その正体を実証的に示すことはできません。
共同著者の星野先生（心理学科）と学生の皆さんが、心理物理学という異なる言語でその直観を検証してくれたことで、「認識のバグ」という曖昧な表現に輪郭が与えられました。また、実験用に作品のカラーバリエーション制作を快く許可してくださったエキソニモのお二人には、作品を「開いて」くださったことに深く感謝しています。アートと批評と科学が手を組むことで、一人では辿り着けない場所に連れて行ってもらえた――そんな研究でした。
＜星野貴俊准教授＞
この研究は、共同著者の水野先生（メディア表現学科）が、作品のクリエイターと「なぜこの（映像の）人物はそこにいるように感じるのだろう」という疑問を共有したことが出発点になっています。この疑問の探究のために、ゼミで指導する心理学の学生たちと議論を重ね、最終的に知覚（立体感の強さ）と感性（作品印象）の両面からアプローチすることになりました。心理実験に用いた作品のカラーバリエーション制作も、計測もデータ分析も、彼女らの貢献に依るところが大きいといえます。
研究者としても、実際のアート作品を実験に使わせていただける機会は相当に貴重なもので、ご許可いただいたクリエイターのお二人の懐の大きさと、作品に手を加えようと構想（妄想）を広げる学生たちの大胆さに、驚きとともに改めて感謝を申し上げます。
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課（広報部門）
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130（平日9時〜17時）
メール：koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
