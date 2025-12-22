学校法人昭和女子大学　学校法人昭和医科大学と包括連携協定を締結

　学校法人昭和女子大学（理事長　山崎日出男：東京都世田谷区）は12月19日（金）、学校法人昭和医科大学（理事長　小口勝司：東京都品川区）と包括連携協定を締結しました。

　今後、両法人は相互の交流と協力を促進し、教育及び研究の連携を通じて、医療、福祉、キャリアデザイン、地域貢献、文化交流等の分野における教育及び研究の充実と発展を目指します。

　12月19日（金）の調印式は、本学で執り行われ、学校法人昭和女子大学の山崎日出男理事長、学校法人昭和医科大学の小口勝司理事長が協定書に署名をしました。

連携事項

　(1) 学術交流及び共同研究の推進

　(2) 両法人の専門分野・領域を活かした支援の協力

　(3) 教職員、研究者、学生等の相互交流

　(4) 施設の相互利用

　(5) 社会及び地域への貢献

　(6) その他、本協定の目的の範囲内において、必要と認める事項

