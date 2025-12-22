ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」の茨城県ショップ「いいものいっぱい広場」では、「水戸ホーリーホックＪ２優勝＆Ｊ１昇格記念キャンペーン」を開催中です。

ＪＡ全農いばらきが運営する直売所「ポケットファームどきどき茨城町店」では、水戸ホーリーホックの試合でサポーターの応援の活力になるスタジアムグルメを提供しています。

当キャンペーンでは、クラブ史上初のＪ２優勝・Ｊ１昇格を記念し、ポケットファームどきどき茨城町店で人気のソーセージセット等の「310（みと）円引き」、茨城県産ローズポークをふんだんに使用した「龍神飯」をご家庭で再現できるセットを新発売します。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c3001/

【キャンペーン概要】

１．キャンペーン名：水戸ホーリーホックＪ２優勝＆Ｊ１昇格キャンペーン

２．販売期間：令和７年１２月１７日（水）から令和８年１月１２日（月）まで

３．キャンペーン内容：

①いいものいっぱい広場が販売する、ポケットファームどきどきのソーセージセット等６品を期間中、「310（みと）円引き」で購入いただけます。

②水戸ホーリーホックのホームスタジアムで販売される「龍神飯（りゅうじんめし）」をご家庭で再現できる新商品「どきどき龍神飯セット」を購入することができます。

４．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10005905/





５．おすすめ商品

○どきどき人気者セット

「第1回IFFA日本食肉加工コンテスト2019」および「2022年度日本IFFAコンテスト」で金賞を受賞した、ソーセージをはじめ、「ポケットファームどきどき」の人気商品をバランス良く詰め合わせたおすすめのセットです。

商品内容

・どきどきフランク（４本入り）

・チーズフランク（４本入り）

・シュピナートブラートヴルスト（４本入り）

・カイザーヤークト（180ｇ）

・常陸牛・ローズポークハンバーグ（160ｇ×２個）

・ベーコンブロック（250ｇ）

・瓶マスタード（４５ｇ）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0050000047/





○どきどきハンバーグセット

人気のソーセージに加え、茨城県のブランド牛「常陸牛」と茨城県の銘柄豚「ローズポーク」を使用したハンバーグをお楽しみいただけるセットです。

商品内容

・常陸牛・ローズポークハンバーグ160ｇ×２個（デミグラスソース）

・常陸牛・ローズポークハンバーグ160ｇ×２個（トマトソース）

・あらびきソーセージ（４本入り）

・カイザーヤークト（180ｇ）

・瓶マスタード（４５ｇ）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0050000043/









○定番スタジアムグルメ！「どきどき龍神飯セット」

試合時にはあまりの人気に長蛇の列ができることもある人気商品「龍神飯」。その味をご自宅で再現できるスタミナ満点のセットです。

商品内容

・煮豚フレーク（200ｇ×２袋）

・チャーシュー（約250ｇ）

・どきどきフランク（４本）

・チーズフランク（４本）

・いばらき餃子ウインナー（４本）

・瓶マスタード（４５ｇ）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0050000200/









【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。

「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown