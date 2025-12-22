〜手にフィットする曲線的なボディと滑りにくいグリップが特長〜シャープペンシル「インタリオシャープ05」を新発売！

写真拡大 (全8枚)

　株式会社サクラクレパス（本社：大阪府大阪市代表取締役社長：西村彦四郎以下「サクラクレパス」）は、芯径0.5mmのシャープペンシル「インタリオシャープ 05」を2026年2月上旬より販売開始します。

　“インタリオ”の名称は、イタリア語で「沈み彫り」「凹彫り」を意味する彫刻技法に由来します。その名の通り、アルミ製の本体軸は人差し指の根元に当たる部分が僅かに反り削られているため、握ると自然と手にフィットし、持ちやすいのが特長です。

　また、金属切削加工で刻まれたグリップ部分の溝が指先をしっかり捉え、滑りにくさを実現、無駄をそぎ落としたシンプルなデザインでありながら、優れた握り心地を兼ね備えています。筆記時に手に当たりにくい短めのクリップや、高い視認性を確保したペン先など、書くために最適な仕様となっています。







商品概要

商品名：　インタリオシャープ 05

発売日：　2026年2月上旬より

本体軸色：　ブラック、シルバー、ブルー、レッド

サイズ：　全長144mm、最大径10mm

芯径：　0.5mm

重量：　18g

価　格：　2,970円(税込)

販売場所：　全国の文具店等

商品ページ：　https://www.craypas.co.jp/products/mechanicalpencil/063/277712.html

▼滑りにくい金属切削加工のグリップと視認性の高いペン先











▼無駄をそぎ落としたシンプルなデザイン







▼手にフィットする曲線的なボディと、手に当たりにくい短めのクリップ







本件に関するお問合わせ先

株式会社サクラクレパス　広報宛　

TEL：06-6910-8813

サクラクレパスお客様相談室

TEL：06-6910-8818