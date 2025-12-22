EY Japan株式会社、「くるみんプラス」認定を取得

EY Japan株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 松浦 利治）は、厚生労働省より「くるみんプラス」認定を取得しました。本認定は、次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てと仕事の両立支援に優れた企業を評価する「くるみん認定」に加え、不妊治療と仕事の両立に向けた職場環境の整備に取り組む企業に与えられるものです。





くるみんプラス認定は、女性および男性の育児休業率向上や所定時間外労働の削減など、子育て支援の取り組みにおいて一定の要件を満たすことで取得できる従来のくるみん認定を取得している企業のうち、不妊治療と仕事の両立を支援する社内制度・環境整備が一定以上整っている企業が認定される制度です。

EY Japan株式会社では、不妊治療等のために1年に20日以内（無給）で取得できる「妊活休暇」や、働く場所や時間の柔軟性を認めるフレックス制度およびリモート勤務制度など、不妊治療と仕事の両立がしやすい制度を備えた上で、社内セミナーやイントラネットでの情報発信を通じた制度利用の促進を図っています。このような取り組みが認められ、このたびのくるみんプラスの認定に至りました。また、EY Japanでは、卵子の量を測定できる卵子検査キットも導入し、妊娠・出産のタイミングを考えることで、女性のキャリアとライフの両立支援も行っています。

EY Japanは、子育て支援や不妊治療と仕事の両立支援に加え、介護・多様な家族形態・健康管理など、より包括的なライフサポート施策の強化を進め、従業員のウェルビーイング向上を継続して推進していきます。

