パリコレデザイナー田山淳朗氏とのコラボレーション第2弾 「VOYAGE BY ATSURO TAYAMA」2026年春コレクションを発表

日本生活協同組合連合会

日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連、代表理事会長：新井ちとせ）の通販部門、生活雑貨・衣料のカタログ「くらしと生協」は、ファッションデザイナー田山淳朗氏とのコラボレーション企画「VOYAGE BY ATSURO TAYAMA」2026年春コレクションを2025年12月22日（月）から販売開始します。

2025年秋冬に展開している第1弾コラボレーションでは、カタログ「まいにち着る服冊子」にて当初計画比150％以上の売上実績を達成しました。中でも「VOYAGE レースドッキングブラウス」は、カタログ「26 まいにち冊子秋号」のトップスカテゴリーで売上金額ナンバー1を記録し、多くの組合員からご好評をいただきました。

この反響を受け、第2弾となる2026年春コレクションでは、新生活やセレモニー需要が高まるシーズンに向けて、「オン・オフ兼用」をテーマにしたセットアップを中心に展開します。田山氏のモードなエッセンスを取り入れつつ、着心地の良さを実現しました。「きちんと感」と「着回し力」を両立させた、大人が素敵に見える上質な日常服をご提案します。

2026年春の注目アイテム：異素材使いが光る「大人のセットアップ」

今回のメインアイテムは、異素材を組み合わせることで繊細なニュアンスと、「こなれ感」を演出するセットアップです。単品での着回し力にもこだわり、ハレの日からデイリーまで幅広いシーンに対応します。

〈商品ラインアップ〉

・異素材切替セットアップ

微光沢感のある上品なカーディガンと、高めの切り替え位置でスタイルアップ効果が期待できるワンピースのセットです。それぞれ単品でもコーディネートの主役になり、気映え感とベーシックさを兼ね備えています。

・異素材切替プルオーバー

ユニークで映えるデザインながら、計算されたシルエットで「きちんと感」を演出します。

・切替ボリュームワイドパンツ

デザイン性とシルエットの美しさが魅力のワイドパンツです。

全３アイテム：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40982/table/110_1_91d55855e397992bc5bd4ecfe67b3d7c.jpg?v=202512220252 ]

■販売概要

発売日：2025年12月22日（月）

掲載媒体： カタログ「くらしと生協」26好きな暮らし冊子春号

URL：https://x.gd/ORpdn

ファッションデザイナー田山淳朗氏

山本耀司氏率いる「ヨウジヤマモト」にてキャリアをスタート後、自身の名前を冠したブランド「A.T」を発表。1991年からは「ATSURO TAYAMA」ブランドでパリコレクションに参加し、世界的日本人デザイナーの1人として認知される。2021年には自身の体験から生まれたアーティスティックなガーデニングウェア「ART OF GARDEN（アートオブガーデン）」も展開。長年、数々のブランドにデザイナーやディレクターとして携わり一線で活躍。その活動範囲は自身のプレタポルテコレクションブランドから一般のブランドまで幅広く、常に時代に沿った価値観のデザインを提供している。