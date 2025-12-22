万博レガシー協育プロジェクト「みらいチャレンジEXPO」2025年度は22社が参画し、2026年1月より全国7校で授業を開始

一般社団法人関西イノベーションセンター

一般社団法人関西イノベーションセンター（所在地：大阪府大阪市、理事長 早乙女 実、以下MUIC）は、株式会社キャリアリンク（本社：大阪府大阪市、代表取締役 若江 眞紀、以下(株)キャリアリンク）と展開する「万博レガシー協育プロジェクト『みらいチャレンジEXPO』」において、中学生を対象に、企業の社会課題解決の実例を学ぶWeb教材を活用した探究学習の検証をスタートします。

2025年度は、万博出展企業を含む全国22社の企業が提供する実例を教材化し、全国7校の中学校にて2026年1月から検証授業を実施。2026年度は、さらに多くの学校（50校以上）と企業の参画を募り、全国展開を目指します。

■ みらいチャレンジEXPOとは

大阪・関西万博のレガシーとして発足した本プロジェクトは、社会課題への理解を深める教育機会を提供することを目的とし、中学生が「実社会」とつながり、「未来を自ら創る力」を育む教育プログラムとして設計されました。

※2025年6月11日：教育領域における万博レガシー「未来デザインEXPO」始動

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000094621.html

初年度となる2025年度は以下22社にご参画いただき、環境、エネルギー、まちづくり、共生、文化など、多様なテーマを取り扱い、各社の取組を教材化しました。

【参画企業22社一覧】※50音順で掲載・敬称略

株式会社イノカ

ヴイストン株式会社

宇宙開発協同組合ＳＯＨＬＡ

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）

株式会社EX-Fusion

SRSホールディングス株式会社

株式会社大林組

HONESTIES株式会社

株式会社クボタ

塩野義製薬株式会社

公益財団法人スペシャルオリンピックス日本

住友電気工業株式会社

積水ハウス株式会社

東洋製罐グループホールディングス株式会社

日本電信電話株式会社

ハードロック工業株式会社

株式会社日阪製作所

富士通株式会社

ブックオフグループホールディングス株式会社

三井金属株式会社

読売新聞大阪本社

株式会社ＬＩＸＩＬ

■ みらいチャレンジEXPOのポイント

１. 企業の実例教材で“リアルな社会”を学び、中学生が応援！

企業が取り組む様々な社会課題の解決事例を、中学生にも分かりやすくWeb教材にアレンジし、探究的な学びを提供します。

教材を活用した中学生は、その企業に対して「感動！」「応援！」「参考になった！」のいずれかを選びます。参画企業には、その選択結果を集計し、中学生からのフィードバックとしてお伝えします。

２. 中学生専用web教材サイトを授業や家庭学習で活用

学校や家庭での学習で使用するPC・タブレットに対応し、イラストや問いかけを含んだ読みやすい構成で、家庭学習・教室問わずどこでも活用できます。各教科横断的に活用でき、例えば総合的な学習の時間や社会や家庭科など、各校の指導計画に合わせ、先生の工夫次第で授業の幅が広がります。

■みらいチャレンジEXPOのこれから

１. 全国7校で実証授業を実施（2026年1月～）

北海道から沖縄まで、プロジェクトの立ち上げに参画した7つの中学校が、教材を使った授業を展開。授業後の学習効果を検証し、今後の改善や全国展開に向けたモデルケースを蓄積します。

２. 2026年度、さらに多くの学校への展開を計画し、新規参加企業・学校を全国募集

検証を通じて得られた先生方のお声をもとに、web教材サイトを改善し、機能を追加。2026年度はさらに20社・50校以上の参画を目指し、企業・学校の募集を開始します。

（募集開始：2025年12月～、説明会：2026年1月～予定）

ご興味のある企業や学校の皆様は、ぜひ事務局までご連絡ください。

また、企業向け・学校向け説明会も順次開催予定です。（詳細はwebサイトで公開いたします）

https://info.mirachalle-expo.com/

３. 新たな取組を企画検討

今後は、みらいチャレンジEXPOに参画した企業と学校をつなぐ出張授業やリアルイベントについても順次企画検討、展開していきます。

■ みらいチャレンジEXPO プロジェクト代表コメント

中学生が未来を担う存在として社会と関わるきっかけを提供したいという思いで立ち上げました。リアルな企業の取組は、教科書だけでは得られない学びとなります。

2025年度の実証結果を反映させ、2026年度はより多くの企業・学校とともに未来を創る学びを広げていきます。皆様のご参画をお待ちしておりますので、ぜひご検討ください。

■本件に関するお問い合わせ

みらいチャレンジEXPO ご案内サイト

URL：※ここに現在準備中のサイトURLが入る予定です※

株式会社キャリアリンク（大阪市中央区内本町）

「みらいチャレンジEXPO」事務局 担当：木根

電話番号：080-5781-5928 メールアドレス：m_kine@careerlink-edu.co.jp

【ご参考】

■(株)キャリアリンクについて

主に公教育に特化したコンサルティング会社。1991年の創業以来、次世代育成を事業の核とし、企業の教育ＣＳＲ分野ではコンサルティング実績100社（企業・団体）以上。開発したプログラムは経済産業省が主催する「キャリア教育アワード」受賞多数。そのほか、省庁からの委託事業、全国の自治体から委託される教員研修、キャリア教育コーディネーター育成指定機関としての講座の実施など、次世代育成に関わる事業に幅広く取り組む。

・社名 ：株式会社キャリアリンク

・代表者：代表取締役 若江 眞紀

・所在地：大阪府大阪市中央区内本町1-3-5 いちご内本町ビル4F

・設立 ：1991年2月

・URL ：https://www.careerlink-edu.co.jp/

■MUIC Kansai（ミューイックカンサイ）について

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループおよび株式会社三菱UFJ銀行が設立した、一般社団法人関西イノベーションセンターが運営する観光産業等をテーマにしたオープンイノベーションの創出拠点です。2025年大阪・関西万博を契機に、大企業とスタートアップ、自治体等が連携し、新たな事業創出を目指した活動を行っております。

・運営法人：一般社団法人関西イノベーションセンター

・代表者 ：理事長 早乙女 実

・所在地 ：大阪府大阪市中央区伏見町3-6-3

・開業 ：2021年2月

・URL ：https://www.muic-kansai.jp/