事業成長と統制の両立をテーマとした「Assured Security Summit」を2月18日に開催

Visional

株式会社アシュアード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大森 厚志）が運営する、セキュリティの信用評価プラットフォーム「Assured（アシュアード）」は、2026年2月18日（水）、従業員数1,000名以上のセキュリティ責任者・リーダー層を対象としたカンファレンス「Assured Security Summit 事業成長と統制は「両立」し得るか～実践知に学ぶ、セキュリティガバナンスの現実解～」を開催することをお知らせします。

開催背景

イベント詳細・お申し込みはこちら :https://assured-security-summit.assured.jp/all2026

クラウドサービスやAI技術が企業の事業成長の必須条件となる一方で、多くの日本企業は、それらの導入スピードと、技術を安全に支えるセキュリティガバナンス体制の整備との間にギャップが生じているという課題に直面しています。

本イベント「Assured Security Summit」では、この共通課題を克服する企業の実践知を共有し合うことで、事業成長と統制を両立させる体制構築への道筋を探ります。

ご参加いただくことで、互いの知見を持ち寄り、自社のガバナンス戦略を効果的に推進するための具体的なヒントを得ていただけます。また、本イベントを通じて、日本の産業界全体のセキュリティレベル向上に貢献し、持続可能な成長を支援することを目指します。

「Assured Security Summit」開催概要

タイムテーブル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34075/table/764_1_59d33b6736a16fc541d2ee0e3bd03a4b.jpg?v=202512220552 ]- 14:30 開場- 15:00 - 15:20 オープニング講演- - 株式会社アシュアード 代表取締役社長 大森 厚志- 15:20 - 16:00 基調講演：経済産業省のサイバーセキュリティ政策の全体像と産業界へのメッセージ- - 経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課 係長 関戸 多聞 氏- 16:15 - 16:45 特別講演：企業風土に根差したセキュリティ施策の実践- - 小田急電鉄株式会社 デジタル変革推進部 課長 黒澤 雄一 氏- - 課長代理 草薙 まり 氏- 16:45 - 17:15 特別講演：ファミリーマートが取り組むセキュリティガバナンスの全体像- - 株式会社ファミリーマート システム本部IT基盤部 ITセキュリティグループ 林 圭一 氏- 17:30 - 18:30 懇親会/ネットワーキング

登壇者プロフィール

経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課 係長 関戸多聞 氏

2019年経済産業省入省。

商務・サービスグループ参事官室（商品市場整備担当）、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部国際室、製造産業局宇宙産業室を経て、2024年7月より現職。

民間事業者等におけるサイバー攻撃被害発生時の円滑な対処促進、セキュアなソフトウェアの流通促進等に関する施策の企画・推進を担当。

小田急電鉄株式会社 デジタル変革推進部 課長 黒澤 雄一 氏

2001年入社。電気部で運転保安設備の開発保守業務に従事し、企画部門や財務部門を経て、内閣サイバーセキュリティセンター（当時）に派遣。その後2017年から現在に至る。

小田急電鉄株式会社 デジタル変革推進部 課長代理 草薙 まり 氏

2006年入社。IT部門（現デジタル変革推進部）、事業部門（不動産賃貸、交通広告、新規事業等）および人事部を経験後、2025年度より現職、情報セキュリティを担当。

株式会社ファミリーマート システム本部 IT基盤部 ITセキュリティグループマネージャー 林 圭一 氏

国内SIerに新卒で入社後、コンビニエンスストアのシステム開発支援業務に従事、その後ファミリーマートに中途入社し、パソコン・携帯電話等のデバイスやネットワークの管理を担当。2019年にペイメントアプリ「ファミペイ」を構築するタイミングでセキュリティ担当として社内プロジェクトに参画。

現在は店舗システム、POSデータ分析システム、ECサイト等幅広いシステムのセキュリティ設計やログ監視・分析を行う社内組織「FMCIRT」のマネジャー。

資格：情報処理安全確保支援士、システム監査技術者、AWS Certified Security Specialty

株式会社アシュアード 代表取締役社長 大森 厚志

株式会社ビズリーチに新卒入社後、ビズリーチ事業のマーケティング部、事業企画部を経て、地域活性事業、セールステック事業の立ち上げを行う。その後、セキュリティの信用評価プラットフォーム「Assured（アシュアード）」を企画立案し事業化。事業部長として同事業を牽引した後、2022年8月より株式会社アシュアード 代表取締役社長に就任。

【セキュリティの信用評価プラットフォーム「Assured（アシュアード）」について】

「Assured」は、セキュリティの信用評価を行い、その評価情報を共有管理するプラットフォームです。企業セキュリティの新たな評価方式を確立することで、すべての企業を調査作業から解放し、業界全体の透明化を目指します。また、客観的な評価指標により、企業の信頼保証としての活用や、評価に基づく自律的な改善が促されるなど、社会全体のセキュリティ強化に貢献します。

URL：https://assured.jp/(https://assured.jp/?utm_source=media_release&utm_medium=referral&utm_campaign=other&utm_content=20251222)

X：https://twitter.com/AssuredJP

【株式会社アシュアードについて】

「信頼で、未知を拓く。」をミッションとし、企業のセキュリティ対策を支援するサービスを運営。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、サイバーセキュリティ領域を担い、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」、クラウドサービスのセキュリティ信用評価「Assured（アシュアード）」、取引先企業のセキュリティ信用評価「Assured企業評価」を展開。インターネットですべてが繋がる社会において、信頼から新たな繋がりを作り、新しい可能性を社会に生み出していくことを目指す。

URL：https://assured.inc(https://assured.inc?utm_source=media_release&utm_medium=referral&utm_campaign=other&utm_content=20251222)