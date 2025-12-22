【午年生まれは入園無料】2026年の初遊びは日本モンキーパークへ！豪華景品が当たる新春ビンゴ＆大抽選会を開催＜愛知＞

　日本モンキーパーク(愛知県犬山市、所長：中井 祐輔)では、2025年12月27日（土）から2026年1月12日（月・祝）までの期間、「年末年始イベント」を開催します。


　本イベントでは、一年の感謝を込めた「大抽選会」を年末31日まで実施するほか、年明け1月2日からは「新春ビンゴ大会」や「お菓子まき」など、新年の幕開けを祝う企画を多数ご用意。


さらに、2026年の干支「午（うま）」にちなみ、午年生まれの方は入園料が無料になる特別キャンペーンも行います 。2025年の締めくくりから2026年の初遊びまで、ご家族揃ってお楽しみいただける内容となっております。


※2026年1月1日は休園日です。


詳細は下記の通りです。


https://www.japan-monkeypark.jp/%e5%86%ac%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%82%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%b1%e3%81%84%ef%bc%81/

年末イベント

「2025年ありがとう！大抽選会」　


【期間】2025年12月27日（土）～31日（水）


【時間】13:00～16:00　　　　　


園内の対象店舗にて、500円ごとお買い上げで参加券1枚プレゼント。


3枚で1回抽選に挑戦できます。


対象店舗／サウスショップ・のりもの館ショップ・催事館売店・キッチンスマイル・みはらしカフェ




年始イベント

「午年生まれ入園無料」(https://www.japan-monkeypark.jp/%e5%86%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%be%97%e3%81%aa%e5%89%b2%e5%bc%95/)


午年生まれの方は入園料金が無料になります。


免許証やマイナンバーカードなど、生年月日を証明できるものを入園ゲートでご提示ください。


※アトラクション、催事館、世界サル類動物園のご利用は別途料金が必要です。


【期間】2026年1月2日（金）～4日（日）


【対象の生まれ年】 2014年（平成26年）、2002年（平成14年）、1990年（平成2年）、1978年（昭和53年）、1966年（昭和41年）、1954年（昭和29年）…など



「お正月あそび」


コマ回しや羽子板などお正月にちなんだ遊びに挑戦できます。


【期間】2026年1月2日（金）～4日（日）


【時間】10:00～11:00


【場所】ダブルデッキ・メリー付近



「新春ビンゴ大会」


人気のゲーム機やおもちゃが当たるビンゴ大会を開催します。


【期間】2026年1月2日（金）～4日（日）


【時間】13:00～　※カード販売は12:30～


【参加料】ビンゴカード1枚500円


【場所】モンパティミニステージ



「福袋販売」


人気のグッズやお土産がお得にゲットできます。　


【期間】2026年1月2日（金）～4日（日）　　　　　


【場所】サウスショップ・催事館売店


※なくなり次第終了



「新春お菓子まき」


小学生以下限定でステージから飛んでくるお菓子をキャッチするイベントです。


小さなお子様もお楽しみいただけるよう、未就学児と小学生（低学年の部・高学年の部）で時間を分けて行います。


【期間】2026年1月2日（金）～4日（日）


【時間】15:00～　　


【場所】オープンステージ



「運試し！ラッキーアトラクション」


2026年の干支である午にちなんで、園内のアトラクションに隠された馬の絵を探してスタンプを集めるゲームです。3つ見つけると1回おみくじにチャレンジできます。


【期間】2026年1月2日（金）～12日（月・祝）


【場所】園内各所



期間中のステージイベント

人気のキャラクターが登場するステージイベントを開催します。


※入園料のみでお楽しみいただけます。


[表: https://prtimes.jp/data/corp/157222/table/91_1_181adcda3fd39a6a5bb69373114d3fca.jpg?v=202512220252 ]

ハローキティ＆ポムポムプリン スペシャルステージ


※イベント内容は予告なく変更・中止となる場合もございます。


※価格は全て税込です。


※画像はイメージです。