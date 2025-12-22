今年最も売れた電子書籍はコミック『転生したらスライムだった件』28巻！ 小説部門『国宝』コミック部門『キングダム』など人気作が1位を獲得

株式会社ブックリスタ

株式会社ブックリスタ（本社：東京都港区、代表取締役社長：村田茂、以下「ブックリスタ」）は、ブックリスタが運営をサポートする電子書籍ストア「Reader Store」「auブックパス」「コミックROLLY」の有料販売実績を集計した「ブックリスタ年間ランキング2025」を発表いたしました。

■「ブックリスタ年間ランキング2025」特設ページ

https://www.booklista.co.jp/ranking2025/

2025年の年間ランキング総合1位は、コミック『転生したらスライムだった件』28巻。同コミックは、3位に29巻、5位に30巻とランクインし、さらにライトノベル部門でも1位を獲得しています。"転スラ"シリーズは、昨年に引き続き多くのファンの支持を得ました。また、ランキング総合の2位に『片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～』7巻、4位に『薬屋のひとりごと』15巻、6位に『その着せ替え人形は恋をする』15巻がランクインしています。

コミック部門1位は、TVアニメ第6シリーズも話題の古代中華戦国大河ロマン『キングダム』。タテ読みコミック部門は、やらかし終えた元悪女と監視役公爵との無自覚ロマンスファンタジー『せっかく令嬢に憑依したのにすでにやらかした後でした！』が1位を獲得しています。小説部門1位は、映画も大ヒットし、数々の賞を獲得した芸道小説の金字塔『国宝』、雑誌部門では、昨年に引き続き人気の『週プレ』が1位に輝きました。

2026年も、さまざまな作品との出逢いがありますように。

ブックリスタ年間ランキング2025

総合

1位：『転生したらスライムだった件（28）』伏瀬、川上泰樹、みっつばー／講談社

2位：『片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～ 7』乍藤和樹、佐賀崎しげる、鍋島テツヒロ／秋田書店

3位：『転生したらスライムだった件（29）』伏瀬、川上泰樹、みっつばー／講談社

4位：『薬屋のひとりごと 15巻』日向夏、ねこクラゲ、七緒一綺、しのとうこ／スクウェア・エニックス

5位：『転生したらスライムだった件（30）』伏瀬、川上泰樹、みっつばー／講談社

6位：『その着せ替え人形は恋をする 15巻』福田晋一／スクウェア・エニックス

7位：『キングダム 75』原泰久／集英社

8位：『キングダム 76』原泰久／集英社

9位：『キングダム 77』原泰久／集英社

10位：『SPY×FAMILY 15』遠藤達哉／集英社

コミック部門

1位：『キングダム』原泰久／集英社

2位：『俺だけレベルアップな件』DUBU(REDICE STUDIO)、Chugong／Piccomics

3位：『転生したらスライムだった件』伏瀬、川上泰樹、みっつばー／講談社

4位：『薬屋のひとりごと』日向夏、ねこクラゲ、七緒一綺、しのとうこ／スクウェア・エニックス

5位：『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』大前貴史、明鏡シスイ、ｔｅｆ／講談社

6位：『ダンダダン』龍幸伸／集英社

7位：『メダリスト』つるまいかだ／講談社

8位：『その着せ替え人形は恋をする』福田晋一／スクウェア・エニックス

9位：『週刊少年マガジン』週刊マガジン編集部／講談社

10位：『シャングリラ・フロンティア』硬梨菜、不二涼介／講談社

タテ読みコミック部門

1位：『せっかく令嬢に憑依したのにすでにやらかした後でした！』沢野いずみ、BAON、夜田あかり／booklistaSTUDIO

2位：『ヤサグレてしまった令嬢は、執着王子になびきたくない！』Rohdea、鷹咲いつき／booklistaSTUDIO

3位：『異世界帰りの最強テイマー、使い魔は幼馴染』すかいふぁーむ、冥土院ヘブん、booklistaSTUDIO／booklistaSTUDIO

4位：『モブなのに過保護な公爵に溺愛されています』三日月美夜、林保彦、 BAON、Minto Studio／booklistaSTUDIO

5位：『鬼畜英雄【全年齢版】（タテヨミ）』よのき／GANMA!

6位：『引退したおっさん賢者だが愛弟子が追放されてきたので傷心旅行に連れて行く ～スローライフな旅のつもりが、なぜか世界最強の師弟になっていた～』青空あかな、WAKANA KURAGUCHI、pallet、アイラボ、こなせ／booklistaSTUDIO

7位：『君の悪夢、美味しくいただきます【タテヨミ】』Xiyuer／Piccomics

8位：『絶対に死ぬモブ悪役令嬢は初恋がしたい』黒田美優、谷原、PRISMstudio、Sony Music Entertainment (Japan) Inc.／ソニー・ミュージックエンタテインメント

9位：『ハズレ属性「光魔法」が覚醒してレーザーが出ました』LA軍、MURASE、兎谷シェパコ、booklistaSTUDIO／booklistaSTUDIO

10位：『ギルドの受付魔人～無限チュートリアルでカンスト突破～』白石新、友吉、志勇、3rd Ie、川口海／booklistaSTUDIO

小説部門

1位：『国宝』吉田修一／朝日新聞出版

2位：『わたしの幸せな結婚』顎木あくみ、月岡月穂／KADOKAWA

3位：『拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます』久川航璃／KADOKAWA

4位：『天久鷹央の事件カルテ』知念実希人／実業之日本社

5位：『天久鷹央の推理カルテ』知念実希人／実業之日本社

6位：『カフネ』阿部暁子／講談社

7位：『八咫烏シリーズ』阿部智里／文藝春秋

8位：『結界師の一輪華』クレハ／KADOKAWA

9位：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』アンディ・ウィアー、小野田和子／早川書房

10位：『しゃばけ（新潮文庫）』畠中恵／新潮社

ライトノベル部門

1位：『転生したらスライムだった件』伏瀬、みっつばー／マイクロマガジン社

2位：『薬屋のひとりごと』日向夏、しのとうこ／主婦の友社

3位：『サイレント・ウィッチ』依空まつり、藤実なんな／KADOKAWA

4位：『水属性の魔法使い』久宝忠、天野英／TOブックス

5位：『継母の心得』トール、ノズ／アルファポリス

6位：『白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます』やしろ、keepout／TOブックス

7位：『とんでもスキルで異世界放浪メシ』江口連、雅／オーバーラップ

8位：『片田舎のおっさん、剣聖になる ～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～』佐賀崎しげる、鍋島テツヒロ／スクウェア・エニックス

9位：『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』ほのぼのる500、なま／TOブックス

10位：『佐々木とピーちゃん』ぶんころり、カントク／KADOKAWA

雑誌部門

1位：『週プレ』週刊プレイボーイ編集部／集英社

2位：『FRIDAY』講談社／講談社

3位：『週刊アスキー』週刊アスキー編集部／角川アスキー総合研究所

4位：『NHKラジオ ラジオ英会話【リフロー版】』日本放送協会、NHK出版／NHK出版

5位：『FLASH』光文社／光文社

6位：『anan』anan編集部／マガジンハウス

7位：『PRESIDENT』プレジデント社／プレジデント社

8位：『週刊大衆』週刊大衆編集部／双葉社

9位：『文藝春秋』文藝春秋編集部／文藝春秋

10位：『Tarzan』Tarzan編集部／マガジンハウス

【ランキング集計について】

集計期間：2025/1/1 ～ 2025/11/30

集計対象：ブックリスタが運営をサポートする電子書籍ストアにて有料販売されたコンテンツ

※順位：『作品名』著者／出版社

※各ランキング10位まで掲載

※ランキング総合以外の各部門における複数巻作品・シリーズ作品は1作品として集計しています。

ランキングの詳細は、「ブックリスタ年間ランキング2025」特設ページにてご確認下さい。

https://www.booklista.co.jp/ranking2025/

「Reader Store」について

「Reader Store」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営する、国内最大級の品揃えの電子書籍ストアです。

https://ebookstore.sony.jp/

「auブックパス」について

「auブックパス」は、120万冊以上のコミック・雑誌・実用書・小説などを取り扱い、単品購入に加えて2つの定額読み放題プラン／総合コース：月額618円（税込）、マガジンコース：月額418円（税込）を、auをご利用のお客様に限らず提供するKDDI株式会社が運営する総合電子書籍ストアです。

https://bookpass.auone.jp/

https://x.com/aubookpass

「コミックROLLY」について

「コミックROLLY」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営する、2023年8月1日にリリースしたコミックアプリです。オリジナルのタテ読みコミックをはじめ、読者のニーズに応え、新規連載、無料作品、「チャージ / 0」作品を多数ラインアップしています。

https://rolly.jp/

ブックリスタについて

ブックリスタは、「エンタメ×テック（知的好奇心×感動体験）」のビジョンのもと、電子書籍に関する各種事業を展開し、電子書籍ストアの総合的な運営をトータルにサポートしています。同時に、CRM強化による利益拡大と利益率改善を推進しています。また、デジタルマーケティング、各種分析、自社開発ソリューションのライセンス提供拡大、新規事業の本格的なマネタイズ、オリジナルコンテンツ（IP）の創造に着手しています。あらゆるエンタテインメントに対象を広げ、デジタルテクノロジーを駆使しながら、新しい価値の創出を実現していきます。

https://www.booklista.co.jp/