法人向けJCBデビットカードが弥生の会計ソフトに対応

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、弥生株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO：武藤健一郎、以下：弥生)と、法人向けJCBデビットカードのAPI（※）連携を、2025年12月22日（月）より開始します。

※API：「Application Programming Interface」の略

今回の取り組みについて

JCBは、弥生が提供するサービスと従来よりカード利用明細データのAPI連携を行っており、JCBカード会員様の同意を得たうえで、JCBカードの利用明細の自動連携および自動仕訳を実現しております。

今回、自動連携の対象カードに法人向けJCBデビットカードが追加されることで、法人向けJCBデビットカードをお持ちの会員様も弥生の会計ソフトで各種会計処理の自動仕訳をご利用いただけるようになります。

＜対象サービス＞

弥生会計ラインアップ全製品

https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/

MyJCBのAPI連携について

MyJCBのAPI連携を利用した各種サービスでは、「MyJCB ID・パスワード」の保存が不要で、非常にセキュアな環境のもと、JCBカードのご利用明細を自動で取り込むことで入力の手間を省けます。家計簿の項目分けや会計処理の自動仕訳も可能です。

また、法人様の場合、経理業務の効率化が見込まれるため、現金決済をキャッシュレスに移行するほどデータ連携の利便性をより享受いただけます。

▶ MyJCB外部接続サービスの詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/external.html)

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

