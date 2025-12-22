「全国ジビエフェア」“ご当地ジビエフェア” 各地のイベントを紹介

株式会社ぐるなび

岡山県、神奈川県、鹿児島県、富山県、茨城県、京都府、宮崎県、山梨県、和歌山県、北海道、岐阜県、奈良県など各府県で開催！

https://www.gibier-fair.jp/localfair/(https://www.gibier-fair.jp/localfair/)

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎、以下「ぐるなび」）は、農林水産省の「令和7年度全国ジビエプロモーション事業（ジビエフェア開催事業）」の事業実施主体となり、国産の野生鳥獣肉（以下「ジビエ」）等の消費拡大を目指して、5年連続で「全国ジビエフェア」を2025年11月1日（土）から2026年2月28日（土）まで開催しています。

▲ご当地ジビエフェアサイト（12月時点）

「全国ジビエフェア」の特設サイト内では、幅広いジャンルの飲食店をはじめ、ホテル・宿泊所で提供しているジビエ料理について紹介しているほか、さまざまな自治体等と連携し、“ご当地ジビエ”の楽しみ方の情報発信をしています。各地域ごとのフェアでは、ジビエを楽しみながら賞品獲得のチャンスがあるスタンプラリーや、キャンプ等を行っているイベントもありますので、足を延ばして“ご当地ジビエ”を楽しんでみてはいかがでしょうか。

さらに、「全国ジビエフェア」では、ジビエを自宅でも楽しんでいただけるよう、ジビエ製品（精肉、加工品、ペットフード、皮革製品を含む）を販売する小売店やECサイトを特設サイトで紹介しています。これにより、国産ジビエの魅力を消費者に広く知ってもらい、「ジビエを食べよう！ジビエを買おう！」という行動を推進します。

なお、本年は、より多くの方に「ジビエを食べる機会」や「ジビエを購入する機会」を提供するため、ユーザー一人ひとりに最適なジビエを提案する「診断コンテンツ」や、多様な楽しみ方を発信する「特集コンテンツ」を新たに公開します。さらに、ジビエの安全・安心を支える全国の「ジビエ処理施設」の取材記事を通して、関わる人々の想いや品質管理の裏側にあるストーリーを発信し、ジビエへの理解を深める機会を創出します。

■12月開催中（予定）の「ご当地ジビエイベント」

岡山県、神奈川県、鹿児島県、富山県、茨城県、京都府、宮崎県、山梨県、和歌山県、北海道、岐阜県、奈良県 ※開催順で記載

■「全国ジビエフェア」参加店舗数

・参加店舗：1874店舗（2025年12月17日時点）

全国で開催されているジビエ関連イベント（12月19日時点）

2025年11月1日～ 2026年2月15日

岡山県 おかやまジビエフェア2025（参加店舗：20店舗）

「おかやまジビエフェア2025」開催中！県内の参加店舗でジビエ料理を注文し、アンケートに答えると、抽選で賞品が当たります。秋の味覚・おかやまジビエを楽しもう。

主催：岡山県農林水産部 鳥獣害対策室

URL：https://gibier-okayama.pref.okayama.jp/

2025年11月1日～ 2026年3月31日

神奈川県 大山猪鹿（ジビエ）フェア（参加店舗：16店舗）

大山山麓で育まれた、鮮度と安全性にこだわったジビエを使用した多彩なメニューをご提供。大山の豊かな自然に抱かれながら楽しむジビエ料理のコラボレーションは、このフェアだけの特別な体験。

主催：大山猪鹿（ジビエ）フェア実行委員会

URL ： https://www.city.isehara.kanagawa.jp/kankou_guide/docs/2025090900014/

2025年11月3日～ 2026年1月31日

鹿児島 ジビエ鹿児島グルメフェア（参加店舗：21店舗）

鹿児島県内を中心としたホテル・レストラン、そしてキッチンカーで、鹿児島産ジビエ料理が登場！魅力あふれる鹿児島産ジビエを味わえる特別キャンペーンを実施いたします。鹿児島の恵みが詰まったジビエ料理を、この機会にぜひご堪能ください。

主催：鹿児島県

URL： https://gibier2025.pref.kagoshima.jp/

2025年11月14日～2026年2月15日

宮崎県 みやざきジビエフェア 2025-2026（参加店舗：27店舗）

県内27店舗のシェフたちが腕をふるう、自慢のジビエ料理が楽しめる「みやざきジビエフェア 2025-2026」開催中！各店こだわりのジビエメニューを食べ歩きしながら、宮崎ならではの味わいを満喫いただけます。

主催：宮崎県

URL：https://townmiyazaki.ne.jp/gibier-sl/

2025年11月15日～2026年5月31日

茨城県 八郷名物ししなべマップ（参加店舗：9店舗）

今年で19年目を迎え猪突猛進中！八郷にお越しの際はぜひお立ち寄りください。

ししなべは、冬の栄養補給食として親しまれていた身体をあたためる薬食。この季節ならではの美味しさをぜひお楽しみください。

主催：石岡市八郷商工会URL：http://www.yasato.or.jp/gourmet/index.html

2025年11月15日～2026年2月15日

京都府 第9回森の京都ジビエフェア（参加店舗：59店舗）

「森の京都の恵み、ジビエを楽しむ。」をテーマに森の京都エリアの59店舗で「第９回森の京都ジビエフェア」を開催中！森の恵みであるジビエを、冬ならではのおいしさで堪能できる特別な季節。この冬は「森の京都」でジビエの魅力をぜひご体感ください。

主催：一般社団法人 森の京都地域振興社（森の京都DMO）

URL：https://morinokyoto.jp/gibier2025/

2025年11月15日～2026年1月31日

三重県 みえジビエ冬の特別企画「Winter CAMP」（参加店舗：6店舗）

みえジビエ 冬の特別企画「Winter CAMP」開催中！冬ならではのみえジビエの魅力を、キャンプとともに楽しめる特別イベントを実施しています。自然の中で味わうジビエの美味しさは格別。この冬だけの特別企画を、ぜひご活用ください。

主催： 三重県／みえジビエ推進協議会

URL：https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001225562.pdf

2025年11月15日～ 2026年2月28日

山梨県 やまなしジビエフェア2025（参加店舗：16店舗）

山梨の自然が育んだ「やまなしジビエ（シカ肉）」を、ご堪能ください。豊かな森で育った良質なシカ肉は、やわらかさと奥深い旨みが魅力。食文化をより豊かに彩る“やまなしジビエ”を、各店こだわりのメニューでお楽しみいただけます。

主催：山梨県

URL： https://www.pref.yamanashi.jp/oishii-mirai/contents/rich_environment/gibier.html

2025年11月15日～2026年2月28日

富山県 とやまジビエフェア（参加店舗：60店舗）

富山の豊かな風土が育んだ、山と森の恵み「とやまジビエ」。脂がのって旨みが際立つ冬の絶品ジビエを、ぜひこの機会にご堪能ください。県内のシェフたちが、とやまジビエの魅力を最大限に引き出した自慢の料理をご提供します。

主催：富山県

URL：https://toyama-gibier.jp/

2025年12月1日～2026年2月28日

和歌山県 わかやまジビエフェスタ2025-2026（参加店舗：88店舗）

和歌山の豊かな自然が育んだ“わかやまジビエ”を心ゆくまで味わえる冬の恒例イベント。食べて、参加して、楽しめる特別企画が今年も登場！ただいま モバイルスタンプラリー を開催しておりますので、ぜひこの機会にご参加ください。

主催：和歌山県

URL：https://www.wakayama-gibier.com/2025-2026/(https://www.wakayama-gibier.com/2025-2026/)

2025年12月13日～ 2026年2月11日

北海道 エゾシカフェア（参加店舗：100店舗以上）

北海道が誇る上質なエゾシカの魅力を、各店のシェフが素材の個性をいかした多彩なメニューでご提供。高タンパク・低脂肪でヘルシーな赤身の旨みと、やわらかな食感が際立つ、北海道ならではのジビエの美味しさをお楽しみください。

主催：北海道

URL： https://www.gutabi.jp/pickup/detail/2237

2025年12月19日～2026年1月31日

岐阜県 森のごちそう ぎふDeer首都圏フェア（参加店舗：10店舗）

首都圏の10店舗にて、岐阜が誇る極上の本州鹿を堪能できる「森のごちそう ぎふDeer首都圏フェア」を開催中。シェフたちが素材の魅力をいかした、多彩な“ぎふジビエ”メニューをご用意しています。特別な美味しさをぜひお楽しみください。

主催：岐阜県

URL： https://gifugibier.com/(https://gifugibier.com/)

2025年12月19日～2026年1月31日

岐阜県 森のごちそう ぎふDeer フェア（参加店舗：15店舗）

岐阜県内では、“ぎふジビエ”の鹿肉料理を堪能できる「森のごちそう ぎふDeerフェア」を開催中。個性豊かな15店舗のシェフが腕をふるい、ジビエ料理をご提供します。この機会に、ぎふジビエの奥深い味わいをぜひお楽しみください。

主催：岐阜県

URL：https://gifugibier.com/(https://gifugibier.com/)

2025年12月20日～2026年3月1日

奈良県 ならジビエ料理フェア（参加店舗：15店舗）

県内15店舗が自慢のならジビエ料理をご提供。ジビエ好きの方はもちろん、はじめての方もぜひこの機会にご賞味ください。また、期間中参加店舗でならジビエ料理を味わい、WEBアンケートに答えると抽選で素敵なプレゼントが当たります。

主催：奈良県

URL：https://www.pref.nara.jp/item/330347.htm#itemid330347