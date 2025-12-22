九州サッカーリーグ所属の ブリュー佐賀 が、MVV Maastricht Football HUB とパートナー契約を締結

株式会社フットボールクラブ佐賀

株式会社フットボールクラブ佐賀(本社：佐賀県鹿島市、代表：宮城’ 亮’)および同社が運営するサッカーチーム、ブリュー佐賀（九州サッカーリーグ所属）は、 MVV Maastricht Football HUBと2025年12月20 日付けでパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

本パートナーシップは、選手やスタッフとしてサッカー界での活躍を目指す育成世代に対して、佐賀県から欧州の舞台に挑戦できる機会を提供することで、将来的な視野を広げ、人間的な成長を促すことを目的としています。

今後は、ユース、ジュニア世代を対象とした国際大会の開催や、MVV Maastricht 施設への遠征機会の創出など、佐賀県から世界へ羽ばたく人材育成に取り組んでまいります。

＜今後の展開＞

・少年サッカー大会の開催（2026 年春季）と優秀選手の MVV Maastricht 施設への遠征サポート

＜ブリュー佐賀 代表コメント＞

「佐賀から世界へ。ブリュー佐賀は、地域に根ざしたクラブ運営を基盤としつつ、世界との架け橋となるクラブを目指し、さらなる挑戦を続けてまいります。」

（株式会社フットボールクラブ佐賀 代表 宮城’ 亮’）

ブリュー佐賀(Brew SAGA) について

【チーム概要】

運営会社：株式会社 フットボールクラブ佐賀

本社所在地：佐賀県鹿島市大字高津原 1777 番地 1

代表取締役：宮城 ’亮’

沿革：

1991 年：INAX の子会社である九州 INAX(現:佐賀 LIXIL 製作所)佐賀工場内に FC.INAX サッカー部として 誕生し、佐賀県リーグ 5 部に加入

1997 年：九州 INAX サッカー部にチーム名変更

2000 年：九州リーグ初昇格(2003 年に降格)

2007 年：九州リーグ再昇格

2011 年：会社名変更にともない、佐賀 LIXIL FC にチーム名変更

2022 年：地元企業 50 社の支援を受けクラブチームへ転換、Brew KASHIMA が誕生

2025 年1月：ブリュー佐賀(Brew SAGA)にチーム名変更

ブリュー佐賀 公式サイト：https://brewsaga.jp

MVV Maastricht Football HUB について

「フットボールを通じて、世界で学び世界に挑む機会を提供し、日本フットボールを次のレベルへ引き上げる」 の VISION の下、遠征・キャンプ、フットボールビジネス教育、国際大会開催、国内ユース大会支援を通じた 未来のフットボール人材の育成を目指しています。

MVV Maastricht Football HUB 公式サイト：https://football-hub.education/

MVV マーストリヒト (MVV Maastricht) について

1902 年設立、マーストリヒトに本拠を置く歴史と伝統のあるオランダのプロフットボールクラブ。現在は 2 部 に相当するエールステ・ディヴィジに所属するが、過去には長年にわたりエールディビジ(1 部リーグ相当)で プレーした実績も持つ。熱狂的なサポーターがいることでも知られており、クラブの持続的な成長を目指す。

MVV マーストリヒト 公式サイト：https://www.mvv.nl/home

メディア（取材）に関するお問い合わせ先

担当：武部（takebe@brewsaga.jp）

担当：市川（ichikawa@brewsaga.jp）