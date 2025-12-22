ダウンロード版ゲームが最大80％OFFとなるセールが開催中！『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』が初セールで登場

株式会社バンダイナムコエンターテインメント


　株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』、『ワンス・アポン・ア・塊魂』、『リトルナイトメア3』など、初セールとなる新作タイトルが登場します。


そのほかにも、人気タイトルを最大80％OFFのお得な価格でお楽しみいただける、期間限定のセールとなっております。


この機会をぜひお見逃しなく。



詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/

【PlayStation Store】


■セール期間：2025年12月22日（月）～2026年1月7日（水）




【セール対象：PlayStation(R)5】


『ワンス・アポン・ア・塊魂』 1st sale！


販売価格：5,940円（税込）⇒【16%OFF】セール販売価格：4,989円（税込）



『デジモンストーリー タイムストレンジャー』


販売価格：8,910円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：7,128円（税込）



『ドラゴンボール Sparking! ZERO』


販売価格：8,910円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：4,455円（税込）



『鉄拳8』


販売価格：7,920円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：3,960円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】


『リトルナイトメア3』


販売価格：4,950円（税込）⇒【30%OFF】セール販売価格：3,465円（税込）



『テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター』


販売価格：6,490円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：4,867円（税込）



『ドラゴンボールZ KAKAROT』


販売価格：2,970円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：2,376円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)4】


『CODE VEIN』


販売価格：9,027円（税込）⇒【80%OFF】セール販売価格：1,805円（税込）


など


【PlayStation Store】


■セール期間：2025年12月22日（月）～2026年1月21日（水）




【セール対象：PlayStation(R)5】


『スーパーロボット大戦Y』


販売価格：9,790円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：7,832円（税込）



『パタポン1+2 リプレイ PS5』


販売価格：3,960円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：2,970円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】


『ONE PIECE 海賊無双4』


販売価格：4,400円（税込）⇒【32%OFF】セール販売価格：2,992円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)4】


『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』


販売価格：9,020円（税込）⇒【60%OFF】セール販売価格：3,608円（税込）


など



セール公式HPはこちら :
https://bnent.jp/Sale_Release/






【ニンテンドーeショップ】


■セール期間 ：2025年12月17日（水）～ 2026年1月11日（日）


■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_2(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_2)




【セール対象：Nintendo Switch(TM)】


『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』1st sale！


販売価格：5,940円（税込）⇒【16%OFF】セール販売価格：4,980円（税込）



『リトルナイトメア3』 1st sale！


販売価格：4,950円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：3,960円（税込）



『ワンス・アポン・ア・塊魂』 1st sale！


販売価格：5,940円（税込）⇒【16%OFF】セール販売価格：4,989円（税込）



『スーパーロボット大戦Y』 1st sale！


販売価格：9,790円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：7,832円（税込）



『ネコ・トモ～スマイルましまし～』


販売価格：5,280円（税込）⇒【62%OFF】セール販売価格：1,980円（税込）



『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』


販売価格：6,578円（税込）⇒【24%OFF】セール販売価格：4,990円（税込）


など



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。


詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/




家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をお届け！


LINE公式アカウントがオープン


家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をメッセージでお届けします。　お買い得情報をお見逃しなく！


ご登録はこちら :
https://lin.ee/7O1en1M


■権利表記：


『ワンス・アポン・ア・塊魂』


Little Nightmares(TM)III & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S



『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』


(C)BANDAI　 (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『スーパーロボット大戦Y』


(C)S/PLG CD(C)CLAMP・ST (C)ST・SR (C)ST・SR・MBS


(C)S・F/MJPP (C)TPC (C)TADZPC (C)T (C)TFC


TM & (C) TOHO CO., LTD.


(C)G-K/Dyn-SSL (C)Dyn


(C)2003 GO NAGAI/DYN-B.V.


(C)’15, ’17 BIGWEST/MDP



『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』


太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ONE PIECE 海賊無双4』


(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.


開発：株式会社コーエーテクモゲームス



※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。


(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.


“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。


※Nintendo Switchは任天堂の商標です。


※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。


※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。


※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。