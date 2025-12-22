ダウンロード版ゲームが最大80％OFFとなるセールが開催中！『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』が初セールで登場
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』、『ワンス・アポン・ア・塊魂』、『リトルナイトメア3』など、初セールとなる新作タイトルが登場します。
そのほかにも、人気タイトルを最大80％OFFのお得な価格でお楽しみいただける、期間限定のセールとなっております。
この機会をぜひお見逃しなく。
詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【PlayStation Store】
■セール期間：2025年12月22日（月）～2026年1月7日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5】
『ワンス・アポン・ア・塊魂』 1st sale！
販売価格：5,940円（税込）⇒【16%OFF】セール販売価格：4,989円（税込）
『デジモンストーリー タイムストレンジャー』
販売価格：8,910円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：7,128円（税込）
『ドラゴンボール Sparking! ZERO』
販売価格：8,910円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：4,455円（税込）
『鉄拳8』
販売価格：7,920円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：3,960円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『リトルナイトメア3』
販売価格：4,950円（税込）⇒【30%OFF】セール販売価格：3,465円（税込）
『テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター』
販売価格：6,490円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：4,867円（税込）
『ドラゴンボールZ KAKAROT』
販売価格：2,970円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：2,376円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)4】
『CODE VEIN』
販売価格：9,027円（税込）⇒【80%OFF】セール販売価格：1,805円（税込）
など
【PlayStation Store】
■セール期間：2025年12月22日（月）～2026年1月21日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5】
『スーパーロボット大戦Y』
販売価格：9,790円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：7,832円（税込）
『パタポン1+2 リプレイ PS5』
販売価格：3,960円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『ONE PIECE 海賊無双4』
販売価格：4,400円（税込）⇒【32%OFF】セール販売価格：2,992円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)4】
『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』
販売価格：9,020円（税込）⇒【60%OFF】セール販売価格：3,608円（税込）
など
セール公式HPはこちら :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【ニンテンドーeショップ】
■セール期間 ：2025年12月17日（水）～ 2026年1月11日（日）
■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_2(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_2)
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』1st sale！
販売価格：5,940円（税込）⇒【16%OFF】セール販売価格：4,980円（税込）
『リトルナイトメア3』 1st sale！
販売価格：4,950円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：3,960円（税込）
『ワンス・アポン・ア・塊魂』 1st sale！
販売価格：5,940円（税込）⇒【16%OFF】セール販売価格：4,989円（税込）
『スーパーロボット大戦Y』 1st sale！
販売価格：9,790円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：7,832円（税込）
『ネコ・トモ～スマイルましまし～』
販売価格：5,280円（税込）⇒【62%OFF】セール販売価格：1,980円（税込）
『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』
販売価格：6,578円（税込）⇒【24%OFF】セール販売価格：4,990円（税込）
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をお届け！
LINE公式アカウントがオープン
家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をメッセージでお届けします。 お買い得情報をお見逃しなく！
ご登録はこちら :
https://lin.ee/7O1en1M
■権利表記：
『ワンス・アポン・ア・塊魂』
Little Nightmares(TM)III & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S
『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！』
(C)BANDAI (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『スーパーロボット大戦Y』
(C)S/PLG CD(C)CLAMP・ST (C)ST・SR (C)ST・SR・MBS
(C)S・F/MJPP (C)TPC (C)TADZPC (C)T (C)TFC
TM & (C) TOHO CO., LTD.
(C)G-K/Dyn-SSL (C)Dyn
(C)2003 GO NAGAI/DYN-B.V.
(C)’15, ’17 BIGWEST/MDP
『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』
太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ONE PIECE 海賊無双4』
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
開発：株式会社コーエーテクモゲームス
※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。