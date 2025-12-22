技術カンファレンス「SRE Kaigi 2026」にワンキャリアのエンジニアが登壇決定

株式会社ワンキャリア

新卒採用サービス「ワンキャリア」を提供する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之）は、2026年1月31日（土）に開催される SRE（Site Reliability Engineering）をテーマとした技術カンファレンス「SRE Kaigi 2026」に、当社エンジニアの渡邉美希パウラがセッション登壇することをお知らせいたします。





【講演の詳細はこちら】https://2026.srekaigi.net/session/rooma-1205(https://2026.srekaigi.net/session/rooma-1205)

【お申し込みはこちら】https://2026.srekaigi.net/#registration(https://2026.srekaigi.net/#registration)





「SRE Kaigi 2026」について

「SRE Kaigi 2026」は、「Challenge SRE !」をテーマに開催される、SREを中心に知見の共有と参加者との交流を楽しむ技術カンファレンスです。

昨年のテーマ「More SRE !」で掲げた「SREに関わる技術者の活躍の場と、理解・興味を持つ技術者を増やす」という目標を引き継ぎつつ、今回は「SREを前に進めるための挑戦を応援する」ことを新たな指針としています。

【SRE Kaigi 2026 公式サイト】https://2026.srekaigi.net/

講演概要

元SREで現在プロダクトエンジニアとして働く渡邉が、「SREとプロダクトエンジニアは何故分断されてしまうのか」というテーマで登壇。両者の分断の原因を掘り下げ、実体験を交えながら、プロダクトエンジニアが信頼性向上の重要な推進力となるための考え方や、開発と信頼性のバランスを取るための解決策について解説します。

・テーマ：SREとプロダクトエンジニアは何故分断されてしまうのか

・登壇者：渡邉美希パウラ

・日時：2026年1月31日（土）

・登壇時間：12:05～12:35

・会場：中野セントラルパーク カンファレンス（ルーム A）

【講演の詳細はこちら】https://2026.srekaigi.net/session/rooma-1205

登壇者について

技術開発部 ATSチーム SRE 渡邉美希パウラ

2023年にカナダの大学を卒業し、株式会社ワンキャリアにSREとして新卒で入社。

SLI/SLO文化浸透のリード、インフラの監視基盤の構築やAWSとTerraformを使ってインフラアーキテクチャの改善などに従事。

現在は採用担当者向けサービスワンキャリア（企業版）の採用管理システム（ATS）のSREと開発を担当している。

イベント概要

・イベント名：SRE Kaigi 2026

・開催日程：2026年1月31日（土）本編 10:00～18:30 ／ 懇親会 18:30～20:30

・会場：中野セントラルパーク カンファレンス（東京・中野）

・開催方法：現地開催のみ（オンライン配信なし）

・主催：SRE Kaigi 2026 実行委員会

・テーマ：Challenge SRE !

【お申し込みはこちら】https://2026.srekaigi.net/#registration

会社概要

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして3つのサービスを展開しています。これらのサービスを通じて、すべての個人のキャリアに向き合い、キャリアデータを結集し、多様化する世の中において採用マーケットのアップデートを目指します。

提供サービス：

・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版） https://www.onecareer.jp/

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版） https://service.onecareercloud.jp/

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」 https://plus.onecareer.jp/

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/