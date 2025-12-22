『マールブランシュ大丸京都店』限定の「苺のショートケーキ・クリスマス」を期間限定販売！〈大丸京都店〉
クリスマス仕様のショートケーキをおとどけします。
こだわったのは、たっぷりはさんだ大丸京都店でしか味わえない特製生クリーム。
ハチミツ入りのしっとりスポンジケーキと苺をバランスよくサンドしました。
クリームにのったいちごソースがアクセントです。
マールブランシュ 苺のショートケーキ・クリスマス
マールブランシュ大丸店 限定商品
苺のショートケーキ・クリスマス 5,940円
大きさ：12cm×12cm
【販売期間】2025年12月20日～25日
※要冷蔵、賞味期限は「販売当日限り」です。
※数量限定のため、売り切れの際はご容赦ください。
※はちみつを使用しております。1歳未満の乳児には与えないでください。
ハチミツ入りのしっとりスポンジケーキに、大丸京都店でしか味わえない特製生クリームと苺をサンドしました。生乳のコクをいかした生クリームは、やさしくバニラが香るリッチなミルク感。クリームにちょんとのった苺ソースがアクセントです。
長年愛されるマールブランシュの苺ショートケーキで大切にしている三位一体の口溶けはそのままに。
その他にも毎年人気のショートケーキが勢ぞろい ※販売中・12月25日まで
※販売日の異なる商品がございます
苺の森 896円（税込）
ハチミツ入りの風味豊かなスポンジで、口どけの良い生クリームと苺をサンド。クリスマス限定のショートケーキです。ハチミツを使用しています。
【販売期間】2025年12月20日～25日
聖夜の雪降るおうち 864円（税込）
口どけなめらかなチョコレートクリームにふわふわチョコレートスポンジを重ね、まわりもチョコレートでコーティング。
きらめく星のハッピーツリー 864円（税込）
濃厚なピスタチオクリームをやさしくしぼり、かわいいツリーに仕上げました。間に挟んだベリーのムースと中心のチェリージュレが風味のアクセントに。なめらかな口どけに土台のサクサクのフィアンティーヌが加わり、繊細な食感をお楽しみいただけます。
ベリーベリーサンタハット 864円（税込）
くるみ入りの生地の上に、甘酸っぱいラズベリーのムースとゼリーを重ね、生クリームを合わせました。おヒゲがキュートなサンタさんの帽子をイメージしています。
サンタの森のきり株 864円（税込）
ふわっとやわらかなバニラクリームと生キャラメルを、ナッツたっぷりの生地で包み、森のきり株をイメージしました。バニラクリームのなめらかさと、ザクザクしたナッツの食感をお楽しみください。
■ 店舗情報 2025年10月1日 リニューアル
店舗名：マールブランシュ大丸京都店
所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地 大丸京都店B1F
リニューアルオープン日：2025年10月１日(水)
営業時間：10:00～20:00（大丸京都店の営業時間に準ずる）年末年始は異なる