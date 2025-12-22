『マールブランシュ大丸京都店』限定の「苺のショートケーキ・クリスマス」を期間限定販売！〈大丸京都店〉

株式会社 大丸松坂屋百貨店

クリスマス仕様のショートケーキをおとどけします。

こだわったのは、たっぷりはさんだ大丸京都店でしか味わえない特製生クリーム。

ハチミツ入りのしっとりスポンジケーキと苺をバランスよくサンドしました。

クリームにのったいちごソースがアクセントです。

マールブランシュ 苺のショートケーキ・クリスマス

マールブランシュ大丸店 限定商品

苺のショートケーキ・クリスマス 5,940円

大きさ：12cm×12cm

【販売期間】2025年12月20日～25日

※要冷蔵、賞味期限は「販売当日限り」です。

※数量限定のため、売り切れの際はご容赦ください。

※はちみつを使用しております。1歳未満の乳児には与えないでください。

ハチミツ入りのしっとりスポンジケーキに、大丸京都店でしか味わえない特製生クリームと苺をサンドしました。生乳のコクをいかした生クリームは、やさしくバニラが香るリッチなミルク感。クリームにちょんとのった苺ソースがアクセントです。

長年愛されるマールブランシュの苺ショートケーキで大切にしている三位一体の口溶けはそのままに。

その他にも毎年人気のショートケーキが勢ぞろい ※販売中・12月25日まで

※販売日の異なる商品がございます

苺の森 896円（税込）

ハチミツ入りの風味豊かなスポンジで、口どけの良い生クリームと苺をサンド。クリスマス限定のショートケーキです。ハチミツを使用しています。

【販売期間】2025年12月20日～25日

聖夜の雪降るおうち 864円（税込）

口どけなめらかなチョコレートクリームにふわふわチョコレートスポンジを重ね、まわりもチョコレートでコーティング。

きらめく星のハッピーツリー 864円（税込）

濃厚なピスタチオクリームをやさしくしぼり、かわいいツリーに仕上げました。間に挟んだベリーのムースと中心のチェリージュレが風味のアクセントに。なめらかな口どけに土台のサクサクのフィアンティーヌが加わり、繊細な食感をお楽しみいただけます。

ベリーベリーサンタハット 864円（税込）

くるみ入りの生地の上に、甘酸っぱいラズベリーのムースとゼリーを重ね、生クリームを合わせました。おヒゲがキュートなサンタさんの帽子をイメージしています。

サンタの森のきり株 864円（税込）

ふわっとやわらかなバニラクリームと生キャラメルを、ナッツたっぷりの生地で包み、森のきり株をイメージしました。バニラクリームのなめらかさと、ザクザクしたナッツの食感をお楽しみください。

■ 店舗情報 2025年10月1日 リニューアル

店舗名：マールブランシュ大丸京都店

所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地 大丸京都店B1F

リニューアルオープン日：2025年10月１日(水)

営業時間：10:00～20:00（大丸京都店の営業時間に準ずる）年末年始は異なる

12月24日(水)・25日(木)は、

「ふんわり生クリームシフォンサンド」ほか一部商品の販売を休止いたします。

誠に恐れ入りますが、あらかじめご了承くださいませ。