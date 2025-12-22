『マールブランシュ大丸京都店』限定の「苺のショートケーキ・クリスマス」を期間限定販売！〈大丸京都店〉

株式会社　大丸松坂屋百貨店

クリスマス仕様のショートケーキをおとどけします。


こだわったのは、たっぷりはさんだ大丸京都店でしか味わえない特製生クリーム。


ハチミツ入りのしっとりスポンジケーキと苺をバランスよくサンドしました。


クリームにのったいちごソースがアクセントです。



マールブランシュ　苺のショートケーキ・クリスマス　

マールブランシュ大丸店 限定商品

苺のショートケーキ・クリスマス　5,940円


大きさ：12cm×12cm


【販売期間】2025年12月20日～25日


※要冷蔵、賞味期限は「販売当日限り」です。
※数量限定のため、売り切れの際はご容赦ください。
※はちみつを使用しております。1歳未満の乳児には与えないでください。


ハチミツ入りのしっとりスポンジケーキに、大丸京都店でしか味わえない特製生クリームと苺をサンドしました。生乳のコクをいかした生クリームは、やさしくバニラが香るリッチなミルク感。クリームにちょんとのった苺ソースがアクセントです。


長年愛されるマールブランシュの苺ショートケーキで大切にしている三位一体の口溶けはそのままに。





その他にも毎年人気のショートケーキが勢ぞろい　　※販売中・12月25日まで

※販売日の異なる商品がございます




苺の森　896円（税込）


ハチミツ入りの風味豊かなスポンジで、口どけの良い生クリームと苺をサンド。クリスマス限定のショートケーキです。ハチミツを使用しています。


【販売期間】2025年12月20日～25日





聖夜の雪降るおうち　864円（税込）


口どけなめらかなチョコレートクリームにふわふわチョコレートスポンジを重ね、まわりもチョコレートでコーティング。







きらめく星のハッピーツリー　864円（税込）


濃厚なピスタチオクリームをやさしくしぼり、かわいいツリーに仕上げました。間に挟んだベリーのムースと中心のチェリージュレが風味のアクセントに。なめらかな口どけに土台のサクサクのフィアンティーヌが加わり、繊細な食感をお楽しみいただけます。







ベリーベリーサンタハット　864円（税込）


くるみ入りの生地の上に、甘酸っぱいラズベリーのムースとゼリーを重ね、生クリームを合わせました。おヒゲがキュートなサンタさんの帽子をイメージしています。








サンタの森のきり株　864円（税込）


ふわっとやわらかなバニラクリームと生キャラメルを、ナッツたっぷりの生地で包み、森のきり株をイメージしました。バニラクリームのなめらかさと、ザクザクしたナッツの食感をお楽しみください。




■ 店舗情報　　2025年10月1日　リニューアル

店舗名：マールブランシュ大丸京都店
所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地　大丸京都店B1F
リニューアルオープン日：2025年10月１日(水)
営業時間：10:00～20:00（大丸京都店の営業時間に準ずる）年末年始は異なる









12月24日(水)・25日(木)は、
「ふんわり生クリームシフォンサンド」ほか一部商品の販売を休止いたします。
誠に恐れ入りますが、あらかじめご了承くださいませ。