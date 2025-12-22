【Web小説投稿サイト「ネオページ」】女性向けWeb小説／恋愛小説トレンドを分析新カテゴリ「逆転ヒロイン」を発表、関連コンテストも開催中

株式会社ネオページネオページ内【創作の庭】にて「創作環境とトレンドの分析」を公開しました

株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川 傑子、以下ネオページ）は、当社が運営するWeb小説投稿サイト「ネオページ」 https://www.neopage.com/ にて、ネオページ編集部による特集記事「創作環境とトレンドの分析」を公開いたしました。



本特集は、ネオページ上で伸長が顕著な女性向けWeb小説（恋愛小説・逆転ヒロイン等、いわゆる女性向け恋愛／恋愛ファンタジー領域）に焦点を当て、読者の行動と作品傾向を編集部が整理・分析したものです。作家の皆さまが自らのオリジナリティを活かしながら、“いま読者に求められる物語”へと挑戦するための創作・連載のヒントを提供します。

■要点

■特集公開の背景（Web小説市場と女性向けジャンルの現在地）

- 読者ニーズの変化を迅速に捉え、創作に反映する重要性を編集部の結論として提示- ネオページで人気を集める女性向け作品のヒット要因を5つの観点で整理- 有料化開始以降も女性向けジャンルが好調に推移している背景を解説- 今後、分析結果を踏まえた関連コンテスト企画を順次開催予定ネオページ内【ランキング】ページ

Web小説市場では、読者の価値観・関心の変化や作品消費スタイルの多様化を背景に、ジャンルの細分化とトレンドの移り変わりが加速しています。

ネオページ編集部では、サイト内の投稿・閲覧動向（ランキング、読了傾向、検索ワード等）を継続的に観測し、創作者・読者双方にとって有益な情報発信を行うべく、編集部による分析特集を段階的に展開してきました。今回の特集はその一環として、女性向け作品の潮流を明確化し、創作や投稿の指針となる知見を共有することを目的としています。

■編集部の結論・作家への提言

本特集の結論として、ネオページ編集部は**「読者の変化を迅速に捉え、対応することの重要性」**を掲げています。

分析を通じて見えてきた傾向を踏まえ、読む人の心を掴むポイントを作家・読者の皆さまと共有しつつ、それぞれの作家様が持つオリジナリティやアイデアを存分に活かせるよう、編集部として継続的にサポートしていく方針です。

また、女性向けジャンルはネオページでの有料化開始以降も好調に推移しており、一部の人気作品では、編集部の観測において月間約200万円規模の収益を記録する事例も確認されています。

こうした動きを踏まえ、読者の皆様に愛される作品がさらに増えること、そして作家の皆さまが当該ジャンルの創出を通じて、より大きな収益につながる成果を得られる未来を、編集部としても期待しています。

今後は、今回の分析で得られた示唆をもとに、関連するコンテスト企画等を順次開催し、より多くの方が創作の楽しさに触れられる機会を拡充していく予定です。

■分析から生まれた新ジャンル「逆転ヒロイン」とコンテスト開催について

今回の分析を通じ、ネオページ編集部では、近年の女性向け作品の中でも特に、

逆境や困難な状況を乗り越え、自らの選択によって人生や幸福を掴み直していく女性像を描いた作品群が、読者から高い支持を集めていることを確認しました。

これらの作品は、理不尽な環境、不利な立場、挫折や裏切りといった現実的な困難を背景にしながらも、

「誰かに救われる存在」としてではなく、自ら行動し、成長していくヒロイン像を物語の軸としている点に特徴があります。

編集部では、この潮流を明確な創作ジャンルとして整理・発信することが重要であると判断し、

こうした作品群を新ジャンル**「逆転ヒロイン」**として定義しました。

また、この新ジャンルの創作を後押しする取り組みとして、

「逆転ヒロイン」をテーマとしたコンテスト企画を、2025年12月17日より開催しています。

逆転ヒロイン大賞ページ：https://www.neopage.com/contests/1098938258256056320(https://neopage.co/p3Tk1c)



本コンテストは2026年3月まで応募を受け付けており、

理不尽な状況に立ち向かい、自らの力で未来を切り拓く女性の成長を描いた恋愛ジャンル作品を幅広く募集しています。

編集部は、女性向け作品が好調に推移している現状を踏まえ、

分析 → ジャンル定義 → コンテスト開催という流れを通じて、

作家の皆さまが新たな挑戦を行いやすい環境づくりを継続していきます。

■特集記事の主な内容（女性向けWeb小説のヒット要因）

本特集「創作環境とトレンドの分析」では、女性向け作品のヒット要因について、以下の観点から整理しています。

人気女性向け作品に共通する魅力とは

女性向け人気連載作品に共通する魅力5点- 自立した女性の成長物語が読者の琴線に触れる- 大人の複雑な人間関係が物語を深くする- 二つの顔を持つ女性という現代的人物像- 感情の揺れと復讐・反撃要素- 読者のニーズに寄り添った男性キャラの多様化

社会環境とニーズが生む女性向け作品

観測の継続と未来への期待

■作家の皆さまへ（創作ジャンルの吸収・転換提案）

社会環境とニーズが生む女性向け作品

ネオページ編集部は、本特集における分析結果を踏まえ、

- 現在創作しているジャンルに、女性向け作品のトレンド要素を取り入れて強化すること- あるいは、読者の関心が高まりつつある題材（例：逆転ヒロイン等）へ挑戦すること

を、作家の皆さまに提案いたします。読者ニーズの変化を創作へ反映する取り組みが、作品の支持拡大および収益機会の向上につながる可能性があるためです。

なお、「逆転ヒロイン（いわゆる“逆転系ヒロイン像”）」の潮流は、社会環境や読者の価値観の変化とも連動していると考えられ、今後の創作・投稿における重要な視点になり得ます。

■特集ページ

ネオページ【創作の庭】内編集部特集「創作環境とトレンドの分析」

URL：https://www.neopage.com/announcements/1091397914375245824

■FAQ

Q1. 特集では何がわかりますか？

A. ネオページ編集部が、女性向けWeb小説（恋愛小説・逆転ヒロイン等）の人気傾向を分析し、ヒット要因と創作のヒントを整理しています。

Q2. 作家にとってのメリットは何ですか？

A. 読者ニーズの変化を踏まえたトレンド要素を理解し、現在の執筆ジャンルの強化や新ジャンルへの挑戦に活かすことができます。女性向け作品は有料化開始以降も好調であり、収益機会拡大にもつながる可能性があります。

Q3. 「逆転ヒロイン」とはどのようなジャンルですか？

A.「逆転ヒロイン」とは、ネオページ編集部が、女性向けWeb小説の分析を通じて定義した新ジャンルであり、理不尽な環境や不利な立場、挫折や失敗といった逆境に直面しながらも、

誰かに救われる存在としてではなく、自ら選択し、行動することで人生や幸福を掴み直していく女性像を描いた作品群を指す、ネオページ編集部が定義した新ジャンルです。

恋愛要素を軸にしつつ、ヒロインの成長や変化、自己決定の過程を丁寧に描く点に特徴があり、

近年の女性向けWeb小説において読者から高い支持を集めている傾向を踏まえ、

編集部による分析結果をもとにジャンルとして整理・発信しています。

Q4. 「逆転ヒロイン大賞」ではどのような作品を募集していますか？

A.「逆転ヒロイン大賞」では、理不尽な状況や不利な立場、失敗や挫折といった困難に立ち向かい、

自らの力で未来を切り拓いていく女性の成長を描いた恋愛ジャンル作品を幅広く募集しています。

本コンテストは2025年12月17日より開催しており、2026年3月まで応募を受け付けています。

コンテストページ：https://www.neopage.com/contests/1098938258256056320(https://neopage.co/p3Tk1c)

■Web小説投稿サイト「ネオページ」について

「ネオページ」は、ジャンルを問わず小説投稿が可能なWeb小説投稿サイトです。ランキング・検索機能等を通じて、読者と作品の出会いを促進し、創作者の創作活動を支援しています。

◆ネオページ逆転ヒロイン大賞

https://www.neopage.com/contests/1098938258256056320(https://neopage.co/p3Tk1c)

◆「ネオページ」サイト

https://www.neopage.com/

◆ネオページ公式X（旧Twitter）

https://x.com/Neopage_jp

◆ネオページ編集部X（旧Twitter）

https://x.com/neopage_editors

◆ネオページDiscordサーバー

https://discord.com/invite/7yNcy7VDCM