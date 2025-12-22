「ABEMA de レッスルユニバース」を2025年12月22日（月）より提供開始、DDTプロレスリング、プロレスリング・ノア、東京女子が生中継する全興行が視聴可能に

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月22日（月）よりプロレス動画配信サービス「WRESTLE UNIVERSE」のコンテンツが視聴可能となる新プラン「ABEMA de レッスルユニバース」の提供を開始いたします。「ABEMA de レッスルユニバース」では、（株）CyberFightが運営するプロレス団体、DDTプロレスリング、プロレスリング・ノア、東京女子プロレスが生中継する全興行を「ABEMA」にて視聴可能となります。

「ABEMA」ではこれまでメジャーリーグベースボール（MLB）や海外サッカーのほか、日本代表戦、大相撲、K-1やプロレスといった格闘技など、マイナースポーツからメジャースポーツまで、様々なスポーツの生中継を実施してまいりました。近年、各種競技における海外での日本人選手の目覚ましい活躍などを受け、国内外のスポーツコンテンツへの注目が高まっています。そのようなスポーツへの熱量の高まりを受け、「ABEMA」ではより多くの皆さまに多様なスポーツコンテンツをいつでもどこでも手軽に楽しんでいただくことを目指し、「ABEMA de DAZN」や「ABEMA de WOWSPO（商品名：WOWSPO）」、「ABEMA de J SPORTS」、「ABEMA de グリーンチャンネル」などの提供を順次開始しています。

このたび提供を開始する「ABEMA de レッスルユニバース」では、12月23日（火）に行われるプロレスリング・ノアの興行「プロレスリング・ノア THANKSGIVING 2025」以降、これまで「ABEMA」にて生中継していたプロレス興行はもちろんのこと、「WRESTLE UNIVERSE」のみで生中継していたプロレス興行もすべて視聴可能になります。また、「ABEMA de レッスルユニバース」では、興行終了後、いつでも見逃し配信をお楽しみいただけます。

本サービス提供開始に伴い、（株）CyberFight 取締役副社長兼DDTプロレスリング運営統括の高木規（リングネーム：高木三四郎）は「今回、ABEMAのメンバーシップ機能を活用してWRESTLE UNIVERSEを楽しめるようになることは、プロレスへの入り口を劇的に広げる『大仕掛け』になると興奮しています」、（株）CyberFight プロレスリング・ノア担当取締役の武田有弘は「『ABEMA de レッスルユニバース』の開始により、我々のリングがより日常に近いものになることを確信しております」とそれぞれコメントしています。

「ABEMA」では、今後も配信プラットフォームとの提携にとどまらず、スポーツのほか、オリジナルのドラマや恋愛リアリティーショー、緊急速報をはじめとした24時間放送のニュース、アニメなど、多彩な番組を取り揃え、エンターテインメントの力で皆様の日々の生活を少しでもより良くすることを目指し、コンテンツ拡充や利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

▼（株）CyberFight 取締役副社長/DDTプロレスリング 運営統括：高木規

DDTプロレスリングの「唯一無二のエンターテインメント性」を世の中に届ける上で、ABEMAというメディアは最強のパートナーです。今回、ABEMAのメンバーシップ機能を活用してWRESTLE UNIVERSEを楽しめるようになることは、プロレスへの入り口を劇的に広げる“大仕掛け”になると興奮しています。

アプリを切り替える手間なく、バラエティ番組を見るような感覚でDDTのハチャメチャな世界観や、グループ団体の魅力的なコンテンツに触れていただける。この手軽さこそが、新しいプロレスファンを生む鍵です。ぜひABEMAを通じて、我々の底なしの沼にハマってください。

▼（株）CyberFight プロレスリング・ノア担当取締役：武田有弘

これまでABEMAでの無料中継を通じ、多くの皆様にNOAHの闘いを目撃していただきましたが、今回の『ABEMA de レッスルユニバース』の開始により、我々のリングがより日常に近いものになることを確信しております。

ABEMAの使い慣れた画面で視聴できることは、ファンの皆さまにとっても、まだ見ぬ新しい視聴者にとっても革命的な利便性です。NOAHが誇る“NEO HIGH STANDARD WRESTLING”と選手たちの生き様を、ABEMAという巨大なプラットフォームを通じて、より広く、深く届けていけることに大きな期待を寄せています。

これからも一つ一つの大会と必死に向き合いながらも、世界的に拡大しているスポーツ配信ビジネスを意識して夢ある戦いを届けていく所存であります。

■「ABEMA de レッスルユニバース」概要

提供開始日時：2025年12月22日（月）

月額：1,250円（税込）