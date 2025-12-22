おうちでモルック！卓上で遊べるミニサイズの「テーブルウッドトイ」が12月新発売
総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2025年12月より、室内で遊べるコンパクトサイズが嬉しい「テーブルウッドトイ」が新発売。また、1月よりアウトドアブランド「Montagna（モンターナ）」から、新しいカラー展開でリニューアルした「組立式2人用ドームテント」や「組立式ファミリードームテント」また「ヘキサウィングタープテント3m」を発売します。
コンパクトなサイズ感でおうちでも遊べる「テーブルウッドトイ」や、お手頃価格でキャンプをはじめられるMontagnaの各種テントなど、アウトドア身近に感じられるアイテムで楽しもう！
・商品詳細
※取扱店にて順次発売
※全てオープン価格（小売参考価格を表記）
商品名：テーブルウッドトイ
特徴：テーブルで遊べるウッドトイのミニセット登場！ルールもシンプルで木製のスティックを投げて得点を競い合う、みんなでワイワイ楽しめるセットです。スティックを収納できるケース付きで持ち運びも楽々。友達や家族と「ウッドトイ」で遊ぼう♪
商品ページ：https://hac72.jp/item/table_woodtoy/
小売参考価格：\1,980(税込)
※12月発売
左：カーキ×ベージュ 右：ベージュ×ベージュ
商品名：組立式２人用ドームテント（カーキ×ベージュ/ベージュ×ベージュ)
特徴：ポール２本の簡単構造なので1人でも短時間で設営できます。フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能。収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。
商品ページ：https://montagna.co.jp/item/pair_dome_tent5230_5231/
小売参考価格：\4,980(税込)
※1月発売
商品名：組立式ファミリードームテント
特徴：3人～4人対応のゆったり広々とくつろげるファミリーサイズのドームテント。ポール２本の簡単な組立式構造なので短時間でスマートに設営できます。フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えが可能で、用途に合わせてフロント部分を開閉できます。
商品ページ：https://montagna.co.jp/item/family_dome_tent5270/
小売参考価格：\6,980(税込)
※1月発売
商品名：UVヘキサウィングタープ3M
特徴：持ち運びも設営も簡単にできる組み立て式タープテント。UVコーティングを施しているので紫外線カット率95％。見た目もお洒落なヘキサモデル（六角形）でアウトドアをもっと楽しめる!
商品ページ：https://montagna.co.jp/item/uv_hexawing_tarp_3m5229/
小売参考価格：\7,280(税込)
※1月発売
・その他「Montagna」のリリース
【キャンペーン】累計応募3,000件！あなたの写真がカレンダーに!?「#モンターナカレンダープロジェクト 2026」結果発表
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000083381.html
・会社概要
会社名：株式会社ハック
所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10
代表者：有山 哲也
設立：平成12年7月
URL：https://hac72.jp/
X：https://twitter.com/HacCoLtd
Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys
事業内容：
1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売
2.アウトドア用品の企画・製造・販売
3.OEM商品等の企画、製造
【本リリースに関するお問い合わせ先】
商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/
広報部：立花
e-mail：info_pr@hac72.com