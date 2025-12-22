～「まだ誰も見たことがない」映像へ！実写映像と飛び出すCGの融合～公募した若手クリエイターと共同制作したテレビCMが完成！1月11日より全国放送します

西尾レントオール株式会社

ニシオホールディングス傘下の西尾レントオール株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西尾公志）は、若手クリエイター・アーティストの応援の一環として共同制作した新テレビCMが完成し、2026年1月11日（日）より全国で放送される各番組でご覧いただけることが決定しましたので、お知らせいたします。本テレビCMは、「まだ誰も見たことがない映像」をテーマに、実写映像とCGが融合したギミック満載の映像となっておりますので、ぜひ視聴ください。

放映スケジュール

（放送局の都合により、番組名が変更になることもございます）

■CM概要

・タイトル：「ミライを作るのは、遊び心だ」

・ストーリー：2025年、子どもの頃描いていた想像力やワクワクはどこかへ…

一方、2400年には街づくりが子どもたち主導で行われている。

遊び心がある「未来の街づくり」を目指して欲しい願いを込めて、

今の子どもたちに、未来から逆タイムカプセルが届く…

・特徴：３DCG技術と実写映像を組み合わせ、画面外から飛び出して迫るようなインパクトある映像

■CMの制作背景

※CGや生成AIのイメージ

本作品は、若手クリエイター・アーティストたちを応援する一環として、“まだ誰も見たことがない映像”をテーマに、2024年12月より公募を開始した「新CM制作クリエイター選考プログラム2025」で制作されたCMです。1959年の創業以来、建設業界やイベント業界の最前線でお客様の課題解決に寄り添ってきた私たちの想いを、まったく新しい視点で描き出していただきたいという当社の想いを、若手クリエイターならではの感性と技術で「飛び出すテレビCM」として映像に表現していただきました。

当社では、数か月に及ぶ制作過程に密着し、メイキング映像を制作しました。ぜひご覧になり、参考にしていただきたいと考えております。

2025年CMメイキング映像～飛び出すテレビCM?!「ミライを作るのは遊び心だ。」編～（全３編）

※西尾レントオール公式YouTubeチャンネルへ遷移

▼Part1 （選考～テスト撮影）[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=cMbopv7Lq88 ]▼Part２（実写撮影リハーサル～本番）[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_7mSCkYCCZM ]▼Part３（CG制作～グレーディング作業）[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=2kvij5ajkvY ]

■同時放映CMについて

上記、テレビCM放映期間は、2024年に制作した企業CMと、はたらく車のカーシェアリング「モビシステム」のCMも合わせて放映されますので、ぜひご注目ください。

※西尾レントオール公式YouTubeチャンネルへ遷移

▼ 2024年制作 企業CM30秒Ver.

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=C27TtBJphWk ]

▼ モビシステムCM「歌うモビシステム編」

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=ZiMn3aIoKuY ]

詳しくは西尾レントオール公式ホームページもご覧ください。

https://www.nishio-rent.co.jp/news/?m=Detail&id=574(https://www.nishio-rent.co.jp/news/?m=Detail&id=574)



本制作の公募プロジェクトについては過去のリリースをご参照ください。

https://www.nishio-rent.co.jp/news/?m=Detail&id=492(https://www.nishio-rent.co.jp/news/?m=Detail&id=492)