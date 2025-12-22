チャレンジ・オブ・ザ・シルバー シニアのための体験型ダンスイベントの参加者を募集します

神奈川県では、文化芸術の魅力で人を引きつけ、地域のにぎわいをつくり出す、マグネット・カルチャー（マグカル）の取組を通じて、共生社会の実現を後押ししています。 このたび、年齢や障がいなどにかかわらず、すべての人が舞台芸術に参加し楽しめる「共生共創事業」の一環として、シニアのための体験型ダンスイベントを開催しますので参加者を募集します。




　　　　　　　　　（撮影：加藤甫）　

　　　　　（プロジェクトリーダー安藤洋子氏）

１　「チャレンジ・オブ・ザ・シルバー」とは

○　チャレンジ・オブ・ザ・シルバーは、世界の第一線で活躍してきたダンサー・安藤洋子氏が、 神奈川県内在住・在勤の60歳以上のシニアを対象に、新たなダンス表現を創り出すためのプロジェクトです。これまで、横浜市内での継続的なワークショップを中心に、県内各地でもワークショップを開催し、年に１度、安藤洋子氏企画・演出のダンス作品を創作・発表しています。


２　イベント概要

○　今回の企画では、チャレンジ・オブ・ザ・シルバーの創作現場を公開し、本格的な照明、音響が施された劇場空間の中で、シニアのための舞台体験ワークショップを開催します。


○　また、これまでに開催してきたワークショップに参加経験があるシニアメンバーが、イベントの中で小作品の発表（デモンストレーション演技）も行います。


○　参加者同士が、お互いのパフォーマンスを鑑賞することで、舞台上の身体がどう見えるのか、観客に見られる身体の感覚とはどういったものなのか、体感できるダンスイベントです。



（１）日時：


　令和８年１月30日（金曜日）14時00分から18時30分まで


　　　　　１月31日（土曜日）13時00分から17時30分まで


（２）会場：


　KAAT神奈川芸術劇場大スタジオ（横浜市中区山下町281）


（３）料金：


　各日3,500円（税込、事前申込、保険料・衣装レンタル代含む）


（４）募集人数：


　各日50名


（５）対象：


　神奈川県在住・在勤の60歳以上の方　※59歳以下の参加枠もございます。 　　


　※当該イベントは観覧者の募集はございません。


（６）申込方法：


　令和７年12月22日（月曜日）10時から令和８年１月22日（木曜日）18時まで


　・電話：080-5885-3373（平日10時00分から18時00分まで／年末年始除く）


　・WEB：https://krs.bz/kanagawaaf/m/cots2025/


　・メール：challenge.office.ando@gmail.com 　　　　


（７）各日スケジュール： 　　　　


　令和８年1月30日（金曜日）14時00分から18時30分まで


　13時15分　　　　　　（受付開始）


　14時00分～15時00分　ワークショップ開始（ステップ１.）


　15時00分～15時20分　休憩、舞台転換


　15時20分～17時00分　ワークショップ再開（ステップ２.）


　17時00分～18時30分　ステージ発表（デモンストレーション演技含む）



　令和８年1月31日（土曜日）13時00分から17時30分まで


　12時15分　　　　　　（受付開始）


　13時00分～14時00分　ワークショップ開始（ステップ１.）


　14時00分～14時20分　休憩、舞台転換


　14時20分～16時00分　ワークショップ再開（ステップ２.）


　16時00分～17時30分　ステージ発表（デモンストレーション演技含む）



※各回とも時間は目安となります。




別紙：チャレンジ・オブ・ザ・シルバー体験型ダンスイベントチラシ


https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1385-49635bb354af012b625fa517be403797.pdf

３　取材について

当日は取材・撮影が可能です。希望される場合は、イベントの１週間前までに問合せ先に御連絡ください。



＜参考＞共生共創事業について


シニア劇団（横須賀シニア劇団「よっしゃ!!」、綾瀬シニア劇団Hale、小田原シニア劇団チリアクオールディーズ）やシニアダンス企画「チャレンジ・オブ・ザ・シルバー」の運営、障がい者等が参加する舞台公演等を実施しています。


県公式サイト　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/kyouseikyousou/top.html





（問合せ先）


神奈川県文化スポーツ観光局文化課文化創造グループ


電話045-285-0219