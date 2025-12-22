2025年大阪・関西万博 パナソニックグループパビリオン「ノモの国」Unlock体験を実現した展示物等のリユース先を決定

パナソニックグループ

パナソニック ホールディングス株式会社は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）に出展したパナソニックグループパビリオン「ノモの国」について、2025年9月4日に発表した建築物におけるリユース・リサイクル等の取り組み（※1）に加え、47万人以上の体験を支えた展示物のリユース先を新たに決定しました。2025年12月より本格的に移設を開始します。

パナソニックグループでは、大阪・関西万博の「いのち輝く未来社会のデザイン」のテーマのもと、企画段階から資源循環型のパビリオンを目指して設計・施工を進め、閉幕後にはパビリオン建築物において99％以上（※2）のリユース・リサイクル率および廃棄率1％未満を実現しています。今回は、展示物を空港・自治体・学校・施設などへ移設を進めることによって、「ノモの国」における「循環」の考え方や、「モノはこころの持ちようで捉え方が変わる」というUnlock体験のコンセプトをレガシーとして未来へ継承していきます。

※2 展示物を除く建築物（コンクリート、鉄、廃プラスチック、外壁、混合廃棄物、石膏ボード、外構など）を重量ベースで算出。

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

