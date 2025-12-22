１ 募集概要

神奈川県(1) 業務内容

神奈川県立かながわアートホール（横浜市保土ケ谷区花見台４番２号 神奈川県立保土ケ谷公園内）１階のレストランスペース運営

(2) 店舗の規模

１階 レストランスペース 客席及び厨房 面積約80.75平方メートル （従業員トイレ及び従業員更衣室を含む）

(3) 使用方法

「地方自治法」（昭和22年法律第67号）第238条の４第７項に基づく行政財産の使用許可を県から受けて使用

２ 応募資格

飲食店又は喫茶店の営業・運営に携わった実績があること等（詳細は募集要項をご確認ください。）

３ 選考方法

提出された企画提案書をもとに、審査会による審査を行います。

４ スケジュール

５ 資料等

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1393_1_e35119e682410993b1c6df94401681ea.jpg?v=202512220722 ]

募集要項、提出書類作成要領、提出書類（様式）は、次のページからダウンロードしてください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/arthall/restaurant.html

（問合せ先）

神奈川県文化スポーツ観光局文化課文化創造グループ

電話045-285-0220