【SRA OSS】PowerGres Plus V16 販売開始 - TDE（透過的データ暗号化）を基盤に、監査機能・運用性を強化し、AI連携も実現

2025年12月22日 、株式会社SRA OSS (東京都豊島区、代表取締役社長：稲葉 香理、以下 SRA OSS) は、オープンソースデータベースのPostgreSQLに使いやすさとセキュリティ機能を追加した「PowerGres Plus」の最新版となる「PowerGres Plus V16」の販売を開始しました。

PowerGresは、「PostgreSQLをより使いやすく」、「より安心して使う」、「安心のサポートを」という3つのコンセプトをもとに、SRA OSSが開発しているデータベース製品です。2003年の発売以来、累計18,000 ライセンス以上を出荷し、シングル構成、レプリケーション構成、HA構成など幅広いラインナップを展開しています。その中でも「PowerGres Plus」は、PostgreSQLにはないセキュリティ機能を補完するハイエンド製品であり、富士通株式会社様の協力により開発されています。

今回発表の「PowerGres Plus V16」は、PostgreSQL 16をベースに、従来の透過的データ暗号化(TDE)に加え、新たにAI・機械学習連携機能と監査機能を搭載しました。

▼ PowerGres Plus V16 の主な特長

- Ÿ 透過的データ暗号化(TDE)

AES暗号化でデータ・バックアップ・ログを保護し、AES-NI命令で性能劣化を最小限に抑えます。

- Ÿ AI・機械学習連携

「pgvector」「pgvectorscale（※）」の追加により、類似検索や意味検索を高速かつスケーラブルに実現。AIアプリケーション開発を強力に支援します。※pgvectorscaleはLinux版のみ対応。

- Ÿ 監査機能

「pgAudit」を追加し、システム操作の履歴を自動的に記録、追跡ができるようになりました。これにより、不正アクセスや誤操作を検知し、内部統制の強化に貢献します。

- Ÿ Webベースの管理ツール

初期設定からバックアップ、レプリケーション管理まで、ブラウザから簡単に操作ができます。

- Ÿ 24時間365日のサポート

プレミアムサポートのご契約で、24時間365日、データベースの安定運用を支えます。

詳細はこちら :https://powergres.sraoss.co.jp/product/plusv16/【 PowerGres Plus V16 特設サイト 】

▼ PowerGres Plus V16 価格表

OSはLinuxとWindowsに対応しています。価格はどちらのOS版も同じです。

＜製品価格＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123117/table/14_1_68e386250257a1baaf169175622a5e3b.jpg?v=202512220951 ]

製品のみのご購入はできません。初年度のサポート契約が必要です。

＜サポート価格＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123117/table/14_2_10735c0daeb7ef59720ec48895a35ec9.jpg?v=202512220951 ]

▼ PowerGres Plus V16 販売・出荷日

製品名 ：PowerGres Plus Linux V16 , PowerGres Plus Windows V16

製品詳細 ：https://powergres.sraoss.co.jp/product/plus/

販売開始日： 2025年12月22日

出荷開始日： 2025年12月22日

▼ 導入事例

カシオヒューマンシステムズ株式会社様が開発・販売をされている人事統合システム「ADPS」製品の一部において、PowerGres Plusをご採用いただいております。

導入事例を見る :https://powergres.sraoss.co.jp/example/casio_human_systems/

▼ 評価版ダウンロード

「PowerGres Plus V16」をまずは評価版でご体験ください。機能や操作性をご確認いただけます。

評価版を体験 :https://powergres.sraoss.co.jp/download/download/

- PostgreSQL について

PostgreSQLはオープンソースデータベースの代表格として知られ、Webシステムのバックエンドデータベースからミッションクリティカルなシステムまで、世界中で幅広く利用されています。

- SRA OSS について

SRA OSSは、オープンソースソフトウェア（以下OSS）に特化した事業を行う専門会社です。

PostgreSQLを中心としたデータベース関連のOSSをはじめ、統合監視ソフトウェアのZabbixなど30種類近いOSSに知見を持ち、それらのサポート、コンサルティング、トレーニング事業を展開しています。また、OSS開発者も在籍しています。

現在は、株式会社SRAと株式会社NTTデータからの出資によりOSSのミッションクリティカル領域への適用拡大を目指しています。

- 技術情報発信

- PostgreSQL、Zabbix、Tomcat、Apache httpdのリリースノート日本語訳ほか多数のソフトウェアの技術情報を発信

- 各OSSの基礎から最新バージョンまで動画でわかりやすく解説

