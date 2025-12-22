【SRA OSS】PowerGres Plus V16 販売開始 - TDE（透過的データ暗号化）を基盤に、監査機能・運用性を強化し、AI連携も実現 -
PowerGres Plus V16
2025年12月22日 、株式会社SRA OSS (東京都豊島区、代表取締役社長：稲葉 香理、以下 SRA OSS) は、オープンソースデータベースのPostgreSQLに使いやすさとセキュリティ機能を追加した「PowerGres Plus」の最新版となる「PowerGres Plus V16」の販売を開始しました。
PowerGresは、「PostgreSQLをより使いやすく」、「より安心して使う」、「安心のサポートを」という3つのコンセプトをもとに、SRA OSSが開発しているデータベース製品です。2003年の発売以来、累計18,000 ライセンス以上を出荷し、シングル構成、レプリケーション構成、HA構成など幅広いラインナップを展開しています。その中でも「PowerGres Plus」は、PostgreSQLにはないセキュリティ機能を補完するハイエンド製品であり、富士通株式会社様の協力により開発されています。
今回発表の「PowerGres Plus V16」は、PostgreSQL 16をベースに、従来の透過的データ暗号化(TDE)に加え、新たにAI・機械学習連携機能と監査機能を搭載しました。
▼ PowerGres Plus V16 の主な特長- Ÿ 透過的データ暗号化(TDE)
AES暗号化でデータ・バックアップ・ログを保護し、AES-NI命令で性能劣化を最小限に抑えます。
- Ÿ AI・機械学習連携
「pgvector」「pgvectorscale（※）」の追加により、類似検索や意味検索を高速かつスケーラブルに実現。AIアプリケーション開発を強力に支援します。※pgvectorscaleはLinux版のみ対応。
- Ÿ 監査機能
「pgAudit」を追加し、システム操作の履歴を自動的に記録、追跡ができるようになりました。これにより、不正アクセスや誤操作を検知し、内部統制の強化に貢献します。
- Ÿ Webベースの管理ツール
初期設定からバックアップ、レプリケーション管理まで、ブラウザから簡単に操作ができます。
- Ÿ 24時間365日のサポート
プレミアムサポートのご契約で、24時間365日、データベースの安定運用を支えます。
詳細はこちら :
https://powergres.sraoss.co.jp/product/plusv16/
【 PowerGres Plus V16 特設サイト 】
▼ PowerGres Plus V16 価格表
OSはLinuxとWindowsに対応しています。価格はどちらのOS版も同じです。
＜製品価格＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123117/table/14_1_68e386250257a1baaf169175622a5e3b.jpg?v=202512220951 ]
製品のみのご購入はできません。初年度のサポート契約が必要です。
＜サポート価格＞
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123117/table/14_2_10735c0daeb7ef59720ec48895a35ec9.jpg?v=202512220951 ]
▼ PowerGres Plus V16 販売・出荷日
製品名 ：PowerGres Plus Linux V16 , PowerGres Plus Windows V16
製品詳細 ：https://powergres.sraoss.co.jp/product/plus/
販売開始日： 2025年12月22日
出荷開始日： 2025年12月22日
▼ 導入事例
カシオヒューマンシステムズ株式会社様が開発・販売をされている人事統合システム「ADPS」製品の一部において、PowerGres Plusをご採用いただいております。
導入事例を見る :
https://powergres.sraoss.co.jp/example/casio_human_systems/
▼ 評価版ダウンロード
「PowerGres Plus V16」をまずは評価版でご体験ください。機能や操作性をご確認いただけます。
評価版を体験 :
https://powergres.sraoss.co.jp/download/download/
- PostgreSQL について
PostgreSQLはオープンソースデータベースの代表格として知られ、Webシステムのバックエンドデータベースからミッションクリティカルなシステムまで、世界中で幅広く利用されています。
- SRA OSS について
SRA OSSは、オープンソースソフトウェア（以下OSS）に特化した事業を行う専門会社です。
PostgreSQLを中心としたデータベース関連のOSSをはじめ、統合監視ソフトウェアのZabbixなど30種類近いOSSに知見を持ち、それらのサポート、コンサルティング、トレーニング事業を展開しています。また、OSS開発者も在籍しています。
現在は、株式会社SRAと株式会社NTTデータからの出資によりOSSのミッションクリティカル領域への適用拡大を目指しています。
- 技術情報発信
Tech Blog：https://www.sraoss.co.jp/tech-blog/
- PostgreSQL、Zabbix、Tomcat、Apache httpdのリリースノート日本語訳ほか多数のソフトウェアの技術情報を発信
YouTube：https://www.youtube.com/c/sraoss-official
- 各OSSの基礎から最新バージョンまで動画でわかりやすく解説
