TOJI、冬至の日にブランドムービーを公開　自然・発酵・人の手が紡ぐ、日本の美意識と豊かさを描く

TOJI株式会社（本社: 東京都世田谷区、代表取締役 : 松田菜津紀）が運営するウェルネスブランド「TOJI（とうじ）」は、冬至の日の2025年12月22日（月）より、公式サイトおよび各種SNSにてブランドムービーを公開します。

■動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=6-FZN0P2R6Y

一年で最も夜が長く、冬の寒さが本格化する冬至の日。日本では古くから、ゆず湯に浸かることで身体を温め、風邪を遠ざけ、健やかに冬を越す知恵が受け継がれてきました。冬至は、語呂合わせで湯治（とうじ）の日とも呼ばれ、季節の節目に湯に浸かり、心身を整える日として親しまれてきた背景があります。

TOJIは、こうした日本の暮らしに根づく伝統や文化の意味を大切にし、冬至という日に合わせて、ブランドムービーを公開します。



ブランドムービーでは、酒蔵を舞台に、 深い森と流れる清らかな水、酒造りの現場、微生物による発酵の音、そして職人の研ぎ澄まされた手の動きといった風景を通して、自然と人の営みが重なり合う過程を描いています。そこには、長い時間をかけて受け継がれてきた、日本の伝統と美意識があります。 自然の力と人の手が生み出すものの豊かさ、そして通底する「静けさ」「余白」「呼吸」が、現代的な美しさやモダンなライフスタイルへとつながっていくイメージを、映像で表現しました。

冬至という節目の日、湯に浸かりながら、TOJIが描く日本の美意識と豊かさを、ブランドムービーを通して感じていただけたら幸いです。



＜ブランドムービー公開情報＞

・公式サイト：https://toji-japan.com/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/toji.japan

＜ブランドムービー公開記念プレゼントキャンペーンについて＞

ブランドムービー公開を記念し、冬至の日特別キャンペーンを実施します。期間中、TOJI公式InstagramアカウントをフォローとYoutubeのチャンネル登録をしていただいた方の中から、抽選で3名様に、TOJIの「酒粕バスパウダー杜」をプレゼントします。冬至という節目の日に、ゆずの香りに包まれながら湯に浸かり、心身を整える時間をお届けしたい。そんな想いから企画したキャンペーンです。

・プレゼント内容：高知県馬路村の柚子精油と奈良県のヒノキを中心に天然香料のみをブレンドした「酒粕バスパウダー杜」を抽選で3名様にプレゼント

・応募方法：期間中にTOJI公式Instagram（@toji-japan）をフォロー

・応募期間：2025年12月22日（月）～12月25日（木）

・当選発表：当選者へのDM連絡をもって代えさせていただきます

※キャンペーンの詳細は、TOJI公式Instagramにてご案内します。

高知県の柚子

■TOJIについて（https://toji-japan.com/）

TOJIは、時を越えて日本で受け継がれる美と健康の知恵を、新たなかたちでお届けし、本当の美しさと豊かな暮らしをかなえるウェルネスブランドです。2024年に事業を開始して以来、酒粕に着目し、その豊富な美容・健康にまつわる効果・効能について研究し商品開発を行ってきました。酒粕と厳選した素材とを調和させながら、心を込めて商品化するその過程では、関わるすべての人・地域とのつながりを大切にしています。また、地域の旅館や酒蔵との協業を通じて、グローバルなマーケティング支援や、地域の魅力を向上する事業にも取り組んでいます。

■本件に関するお問い合わせ窓口はこちら: info@toji-japan.com

※TOJIに関心を寄せて頂けるメディアさま、取り組みに共感をいただける酒蔵や生産者の皆さまとの新たな出会いも心より願っています。