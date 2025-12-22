経営者限定！「サステナビリティ経営をAIで引き寄せる100分セミナー」開催

アミタ株式会社

アミタ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡田 健一）は、経営者を対象にしたセミナー「サステナビリティ経営をAIで引き寄せる100分セミナー ～マルチエージェントAIの本質×資本経営の新常識～」を、2026年2月から3月にかけて全4回開催します。マルチエージェントAI時代を迎える今、経営者は未来をどう見立て、いかに価値を創出するのか。

本セミナーでは、アミタが開発中のAIチャットボット「AIIC（AIインナーコンパス）※」の実演を通じて、経営者が意思決定の主体としてAIと協働し、サステナビリティ経営を構想から実装へと進めるための実践知を提供します。さらに、経営資本の最適な循環と増幅の設計手法等について解説します。

※AIIC…経営者の意思決定高度化を支援するカスタマイズ型AIチャットボット

■対象者

企業経営者様限定（各回10社/各社2名まで）

※事業競合する企業様はお断りしております

・短期利益と長期価値の同時実現を目指す方

・マルチエージェントAIを活用してこれまでの不可能を可能にしたい方

・サステナブルな事業モデルへの変革を目指す方

・6つの資本の持続可能な循環と増幅の設計に興味のある方

■プログラム詳細

【特設Webサイト】https://www.sea-amita.com/seminar

Part1：“AIを使う”から“AIと協働/共創する”時代へ（インプット）

- AIがもたらす社会システムのパラダイムシフトとは

- ポストSDGsの企業進化論

登壇者：熊野 英介（アミタホールディングス株式会社 代表取締役会長 兼 CVO）

Part2：独自開発「AIIC（AIインナーコンパス）」を用いた“経営者”のAI活用講座（デモンストレーション）

- AI分析×人間の編集知＝価値創出のポイント

- AIICを用いたサステナビリティ経営シミュレーション

登壇者：宮原 伸朗（アミタ株式会社 取締役）

Part3：6つの資本を「消費」から「循環・増幅」に変えるパラダイムシフトとは？（ディスカッション）

- 日本版ISSB対応が企業に迫る開示義務

- 非財務・財務価値向上を同時に実現する資本循環

登壇者：金井 司 氏（三井住友信託銀行株式会社 サステナビリティ推進部 フェロー役員）

※調整中

宮原 伸朗（アミタ株式会社 取締役）

懇親会：講師＆参加者との交流＆AIICの無料体験等を実施予定

■開催概要

■ご取材の受付

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1419/table/3_1_efd87c631bb2424f33cef0ac0aee541a.jpg?v=202512220722 ]

本セミナーのご取材をご希望の方は、会場内にお席をご用意いたします。

ご取材希望回の前日までに下記までご連絡ください。

電話：075-277-0795 / メール：press@amita-net.co.jp 担当：駒井、古城

※メディアの皆さまはセミナーのみのご参加となります。予めご了承ください。

■主催者からのメッセージ

“経営者の「意志」こそが、混沌の時代を渡る羅針盤である”

経営の最前線で、経営者はいま2つの大きな潮流に直面しています。1つは、AIをはじめとするテクノロジーの急速な進化。もう1つは、サステナビリティを軸とした経営への要請です。AI活用が叫ばれる一方で、「何から始めるべきか」「経営にどう活かすのか」と迷う経営者は少なくありません。また、サステナビリティ経営においても、6つの資本をどのように循環・増幅させ、企業価値向上をいかに示すのかが重要な経営課題となっています。

本セミナーでは、マルチエージェントAIによる社会システムの変化を捉えながら、資本経営（6つの資本）による企業価値向上を実践へとつなげる視点を提供します。100分という限られた時間の中で、１.AI×サステナビリティ経営の最新知見、２.6つの資本を活かした企業価値向上の実践論、３.最先端AIツールの実演、という3つの要素を凝縮してお伝えします。

AIとともにサステナビリティ経営を実装できるのか。

その問いに対するアミタなりの考えと具体的な手応えを、本セミナーでお伝えします。

■広報・取材に関するお問い合わせ先

アミタホールディングス株式会社 カンパニーデザイングループ 担当：古城、駒井

TEL：075-277-0795 / メール：press@amita-net.co.jp