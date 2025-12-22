宿泊施設用木質仕上材「ボアシス防音タイプ ホテル用」を新発売

パナソニックグループ

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社（代表取締役 社長執行役員：山田 昌司、本社：大阪府門真市、以下、当社）は、ホテルなどの宿泊施設に必要な防音性能を確保した土足対応の床材シリーズ「ボアシス防音タイプ ホテル用」を2026年4月1日に受注を開始し、宿泊施設の客室における木質化ニーズに対応します。

■背景

近年、国が推進する脱炭素社会の実現や「木材利用促進法」の改正を背景に、公共建築物だけでなく民間施設でも木材の活用が広がっています。内装木質化は単なるデザイン性の追求にとどまらず、環境への配慮はもとより、心地良さ・落ち着き感を高める効果等についても発信されています。（※）

こうした内装木質化の流れの中で、ホテル客室向けの木質床材には不特定多数が利用することを前提とした高い耐久性や、階下への騒音を防ぐ防音性能など、特有の品質が求められます。

このようなニーズに応えるため、当社が展開する耐傷、耐汚染性能に優れた土足対応の床材シリーズ「ボアシス」に防音性能を備えた新タイプを追加し、このたび発売します。

当社は『くらしの「ずっと」をつくる。“Green Housing”』を事業スローガンに、変化する価値観や社会課題に向き合い、持続性のある豊かな社会をつくっていきます。

＜特長＞

1. ホテル客室に必要とされる耐久性・耐汚染性・防音性（LL-45）に対応

2. トレンドを押さえた3樹種9柄のラインアップ

3. 天然木本来の美しさを引き出した独自の突き板「マイスターズウッド」

※林野庁 令和7年3月17日更新 非住宅建築物の木造化モデル設計・木質化の効果について

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/zirei_sankou/wcn_wg_seika.html

