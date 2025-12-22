神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond 開催決定！

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）は、神戸・六甲山上を舞台とした現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond」の開催を決定しました。会期は、2026年8月29日（土）～11月29日（日）の計93日間で開催します。なお、その他の詳しい開催内容については決定次第お知らせします。

■神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond 開催概要

【会期】2026年8月29日（土）～11月29日（日）

【会場】

ミュージアムエリア（ROKKO 森の音ミュージアム、六甲高山植物園、新池）、六甲ガーデンテラスエリア、他六甲山上各所

【主催】六甲山観光株式会社、阪神電気鉄道株式会社

■参加アーティスト発表（第1弾） ※敬称略・50音順

植田麻由、さとうりさ、さわひらき、高橋瑠璃（※1）、奈良美智、西田秀己 [撮影：高嶋清俊]

（※1）高ははしごだか

