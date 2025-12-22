¡ÖPlaza-i ¸ÇÄê»ñ»º´ÉÍý¡×¤¬¡¢¡ÖIT¥È¥ì¥ó¥ÉÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Î¡ÚÂçµ¬ÌÏ¡Û¸ÇÄê»ñ»º´ÉÍýÉôÌç¤ÇNo.1¤ò³ÍÆÀ
Plaza-i ¸ÇÄê»ñ»º´ÉÍý¤¬IT¥È¥ì¥ó¥ÉÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ
Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±ERP¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:¿ùËÜ Âç»Ö¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡×) ¤Ï¡¢¼«¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖPlaza-i ¸ÇÄê»ñ»º´ÉÍý¡×¤¬¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±ITÀ½ÉÊ¤ÎÈæ³Ó¡¦»ñÎÁÀÁµá¥µ¥¤¥È¡ÖIT¥È¥ì¥ó¥É¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡Ê¡ÚÂçµ¬ÌÏ¡Û¸ÇÄê»ñ»º´ÉÍýÉôÌç¡Ë¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âè1°Ì³ÍÆÀ¤Î¡ÖPlaza-i ¸ÇÄê»ñ»º´ÉÍý¡×¤È¤Ï
¡ÖPlaza-i ¸ÇÄê»ñ»º´ÉÍý¡×¤Ï¡¢ERP¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤âÃ±ÆÈ¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£·ú²¾¡¢½þµÑ»ñ»º¡¢¥êー¥¹»ñ»º¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤ëÃæ·ø¡¦¾å¾ì´ë¶È¤ËÂ¿¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ë¡Îá²þÀµ¤Ë¤âÊÝ¼éÈÏ°Ï¤Ç¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¼÷Ì¿¤«¤ÄË¡Îá²þÀµ¤Ë¶¯¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î¿·¥êー¥¹²ñ·×´ð½à¤Ë¤âÂÐ±þÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Plaza-i¾ÜºÙ¡§https://corp.ba-net.co.jp/product/plazai/function/fas(https://corp.ba-net.co.jp/product/plazai/function/fas?utm_source=pr)
¢£¡ÖIT¥È¥ì¥ó¥É Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤È¤Ï
¡ÖIT¥È¥ì¥ó¥É Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËIT¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¥æー¥¶ー¤«¤éºÇ¤â¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤´¤È¤Ë2025Ç¯1·î1Æü～11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Î»ñÎÁÀÁµá¿ô¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤µ¤ì¤¿½ç°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¡ÖPlaza-i ¸ÇÄê»ñ»º´ÉÍý¡×¤Ï¸ÇÄê»ñ»º´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½¾¶È°÷µ¬ÌÏÊÌ¤ÇÂçµ¬ÌÏ100Ì¾°Ê¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IT¥È¥ì¥ó¥ÉÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025 ¡ÚÂçµ¬ÌÏ¡Û¸ÇÄê»ñ»º´ÉÍýÉôÌç ¡§
https://it-trend.jp/award/2025/fixed_asset_management_system
¢£½ã¹ñ»ºERP¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÖPlaza-i¡Ê¥×¥é¥¶¥¢¥¤¡Ë¡×¤È¤Ï
¡ÖPlaza-i¡×¤ÏÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¡¢³¤³°¿Ê½Ð´ë¶È¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¸þ¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëERP¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£ËÇ°×¾¦¼Ò¡¦ÀìÌç¾¦¼Ò¤äÍ¢½Ð¡¦Í¢Æþ¤Ç³°²ß¤ò°·¤¦µ¡³£²·¡¢²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢³¤±¿¡¢·úÀß¡¢¤Þ¤¿¡¢ÌòÌ³¡¦¥µー¥Ó¥¹¶È¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÉ¸½à¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¡¦¹ØÇã¡¦ÊªÎ®ºß¸Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¤«¤éºÄ¸¢¡¦ºÄÌ³¡¦ºâÌ³²ñ·×¡¦´ÉÍý²ñ·×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð±Ä´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë´ð´´¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¸ÄÊÌ³«È¯¤òÉ¸½àµ¡Ç½¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥³¥¹¥È¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÎÁíÊÝÍ¥³¥¹¥Èºï¸º¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢Îß·×700¼Ò°Ê¾å¡¢4,600¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥â¥¸¥åー¥ë¡Ë°Ê¾å¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¤Ï¡¢1987Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÁÏ¶È39Ç¯¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö·Ð±Ä¤ÈIT¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢³«È¯¸µ¤Ç¤¢¤ëÊÀ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¤¬È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½¸Ìó¤·¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óERPÅý¹ç¶ÈÌ³¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÖPlaza-i¡×¤ò³«È¯¡¢Æ³Æþ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Æ³Æþ»Ù±ç¡¢°Ü¹Ô»Ù±ç¡¢±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©108-0014 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç4-3-5 ¥Õ¥¡ー¥¹¥È²¬ÅÄ¥Ó¥ë7F
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿ùËÜ Âç»Ö
¡¦Àß Î©¡§1987Ç¯11·î27Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
¡¦URL¡§https://www.ba-net.co.jp/(https://corp.ba-net.co.jp)
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¡1¡¥ERP¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÊÅý¹ç´ð´´¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¡ËPlaza-i¤Î´ë²è³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡¡2¡¥Plaza-i¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Æ³Æþ»Ù±ç¡¢¥µ¥Ýー¥È
¡¡3¡¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥Ê¥ê¥ª¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ Plaza-s ¤Î´ë²è³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö
TEL¡§03-5520-5330/ Mail¡§smamarke@ba-net.co.jp