【MGCシリーズ 第45回大阪国際女子マラソン】招待選手に3度優勝の松田瑞生、上杉真穂ら11名がエントリー！

2026年1月25日（日）に大阪・ヤンマースタジアム長居を発着点とするコースで行われる「第45回大阪国際女子マラソン」の招待選手、ネクストヒロインなどのエントリー選手が決定しました。



招待選手は、自己記録2時間20分42秒で過去3度優勝（第37回、第39回、第41回）している松田瑞生（ダイハツ）、自己記録2時間22分11秒の上杉真穂（東京メトロ）、12月7日の防府読売マラソンで初マラソン2時間25分54秒をマークしてMGC出場権を獲得した西村美月（天満屋）など、国内外11名がエントリーしました。



またネクストヒロインには、1月の大阪ハーフマラソンで1時間11分30秒をマークした八木美羽（岩谷産業）など4名がエントリーしました。



本大会はMGCシリーズ2025-26の女子グレード1（G1）に指定され、シリーズの年間チャンピオン（第109回日本選手権者）は、26年10月に愛知で開催されるアジア大会のマラソン日本代表に内定します。



さらに本大会で2時間23分30秒以内、もしくは2時間27分00秒以内で日本人6位以内に入ると、2028年のロサンゼルスオリンピック日本代表選考競技会「MGC（マラソングランドチャンピオンシップ）」の出場権を獲得できます。



ここまで女子のMGC出場権獲得者は西村を含む5名となっております。



なお、ロサンゼルスオリンピックのマラソン日本代表選考には、「MGCファストパス」という選考枠もあり、女子は設定記録の2時間16分59秒を突破した記録最上位の選手1名がロサンゼルスオリンピックの日本代表に内定します。

【大会概要】

大 会 名 ：第45回大阪国際女子マラソン

開催日程：2026年1月25日（日）12時15分 スタート（予定）

コ ー ス ：大阪・ヤンマースタジアム長居 スタート／フィニッシュ

ハッシュタグ：#大阪国際女子マラソン #MGC #MGCシリーズ



