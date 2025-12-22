HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』、『FFタクティクス - イヴァクロ』が初セール！「スクエニ HOLIDAY SALE Part 1」開催

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、「スクエニ HOLIDAY SALE Part 1」を開始したことをお知らせいたします。

本セールでは、初セールとなるHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』、『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』がラインナップに登場するほか、HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』、『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』、『PowerWash Simulator』などの人気作が割引率アップ。準新作や旧作のダウンロード版が、お手頃な価格でお楽しみいただけます。

セールラインナップはコチラ :https://sqex.to/9cCS7

＜セール期間＞

PlayStation(TM)Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア

2026年1月7日（水）まで

Microsoft Store

2026年1月7日（水）まで

Steam(R)

2026年1月5日（月）まで

Epic Games Store

2025年12月31日（水）まで

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』

(PS5/Switch 2 /Switch/Xbox X❘S/Windows/Steam)

20％OFF

初セール！

※Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM)版は2026年1月8日（木）まで。

HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』

(PS5/Switch/Xbox X❘S/Windows/Steam)

40%OFF

PS5/Switch版 割引率アップ！

※Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM)版は2026年1月8日（木）まで。

『HD-2D版 ロト三部作セット』

(PS5/Switch 2 /Switch/Xbox X❘S/Windows/Steam)

20％OFF

初セール！

※Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM)版は2026年1月8日（木）まで。

『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』

『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション』

(PS5/PS4/Switch 2 /Switch/Xbox X❘S/Steam)

20%OFF

初セール！/The Game Awards 2025「Best Sim/Strategy Game」受賞！

※『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション』 Nintendo Switch(TM) 2 版をご希望の方は Nintendo Switch(TM)版『デラックスエディション』をご購入の上、「アップグレードパス」（無償）を追加でダウンロードしてください。

『PowerWash Simulator』

(PS5/PS4/Switch/Steam)

50%OFF

PS5/PS4/Switch版割引率アップ！

POWERWASH SIMULATOR (C) 2021-2025 FuturLab Limited. All Rights Reserved.

Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.

『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack』

(PS5/Steam/Epic)

MAX53%OFF

『オクトパストラベラー』

(PS5/PS4/Switch/Xbox One/Windows/Steam/Epic)

60%OFF

他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！

現在実施中のセール詳細についてはセールページをご確認ください。

詳細を見る :https://sqex.to/9cCS7