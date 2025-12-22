HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』、『FFタクティクス - イヴァクロ』が初セール！「スクエニ HOLIDAY SALE Part 1」開催
株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、「スクエニ HOLIDAY SALE Part 1」を開始したことをお知らせいたします。
本セールでは、初セールとなるHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』、『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』がラインナップに登場するほか、HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』、『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』、『PowerWash Simulator』などの人気作が割引率アップ。準新作や旧作のダウンロード版が、お手頃な価格でお楽しみいただけます。
セールラインナップはコチラ :
https://sqex.to/9cCS7
＜セール期間＞
PlayStation(TM)Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア
2026年1月7日（水）まで
Microsoft Store
2026年1月7日（水）まで
Steam(R)
2026年1月5日（月）まで
Epic Games Store
2025年12月31日（水）まで
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セール対象タイトルピックアップ
HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』
(PS5/Switch 2 /Switch/Xbox X❘S/Windows/Steam)
20％OFF
初セール！
※Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM)版は2026年1月8日（木）まで。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』
(PS5/Switch/Xbox X❘S/Windows/Steam)
40%OFF
PS5/Switch版 割引率アップ！
※Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM)版は2026年1月8日（木）まで。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
『HD-2D版 ロト三部作セット』
(PS5/Switch 2 /Switch/Xbox X❘S/Windows/Steam)
20％OFF
初セール！
※Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM)版は2026年1月8日（木）まで。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』
『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション』
(PS5/PS4/Switch 2 /Switch/Xbox X❘S/Steam)
20%OFF
初セール！/The Game Awards 2025「Best Sim/Strategy Game」受賞！
※『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション』 Nintendo Switch(TM) 2 版をご希望の方は Nintendo Switch(TM)版『デラックスエディション』をご購入の上、「アップグレードパス」（無償）を追加でダウンロードしてください。
(C) SQUARE ENIX
『PowerWash Simulator』
(PS5/PS4/Switch/Steam)
50%OFF
PS5/PS4/Switch版割引率アップ！
POWERWASH SIMULATOR (C) 2021-2025 FuturLab Limited. All Rights Reserved.
Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.
『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack』
(PS5/Steam/Epic)
MAX53%OFF
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
『オクトパストラベラー』
(PS5/PS4/Switch/Xbox One/Windows/Steam/Epic)
60%OFF
(C) SQUARE ENIX
他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！
現在実施中のセール詳細についてはセールページをご確認ください。
詳細を見る :
https://sqex.to/9cCS7