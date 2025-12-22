HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』、『FFタクティクス - イヴァクロ』が初セール！「スクエニ HOLIDAY SALE Part 1」開催

写真拡大 (全8枚)

株式会社スクウェア・エニックス


株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、「スクエニ HOLIDAY SALE Part 1」を開始したことをお知らせいたします。



本セールでは、初セールとなるHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』、『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』がラインナップに登場するほか、HD-2D版『ドラゴンクエストIII　そして伝説へ…』、『ドラゴンクエストモンスターズ３　魔族の王子とエルフの旅』、『PowerWash Simulator』などの人気作が割引率アップ。準新作や旧作のダウンロード版が、お手頃な価格でお楽しみいただけます。


セールラインナップはコチラ :
https://sqex.to/9cCS7

＜セール期間＞


PlayStation(TM)Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア


2026年1月7日（水）まで


Microsoft Store


2026年1月7日（水）まで


Steam(R)


2026年1月5日（月）まで


Epic Games Store


2025年12月31日（水）まで



※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。


※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。


※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。


セール対象タイトルピックアップ

HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』


(PS5/Switch 2 /Switch/Xbox X❘S/Windows/Steam)


20％OFF



初セール！

※Nintendo Switch(TM) 2　/Nintendo Switch(TM)版は2026年1月8日（木）まで。



(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX



HD-2D版『ドラゴンクエストIII　そして伝説へ…』


(PS5/Switch/Xbox X❘S/Windows/Steam)


40%OFF



PS5/Switch版 割引率アップ！

※Nintendo Switch(TM) 2　/Nintendo Switch(TM)版は2026年1月8日（木）まで。



(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX



『HD-2D版 ロト三部作セット』


(PS5/Switch 2 /Switch/Xbox X❘S/Windows/Steam)


20％OFF



初セール！

※Nintendo Switch(TM) 2　/Nintendo Switch(TM)版は2026年1月8日（木）まで。



(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX



『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』


『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション』


(PS5/PS4/Switch 2 /Switch/Xbox X❘S/Steam)


20%OFF



初セール！/The Game Awards 2025「Best Sim/Strategy Game」受賞！

※『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション』 Nintendo Switch(TM) 2 版をご希望の方は Nintendo Switch(TM)版『デラックスエディション』をご購入の上、「アップグレードパス」（無償）を追加でダウンロードしてください。



(C) SQUARE ENIX



『PowerWash Simulator』


(PS5/PS4/Switch/Steam)


50%OFF



PS5/PS4/Switch版割引率アップ！

POWERWASH SIMULATOR (C) 2021-2025 FuturLab Limited. All Rights Reserved.


Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.



『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack』


(PS5/Steam/Epic)


MAX53%OFF




(C) SQUARE ENIX


CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI


LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO



『オクトパストラベラー』


(PS5/PS4/Switch/Xbox One/Windows/Steam/Epic)


60%OFF




(C) SQUARE ENIX



他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！


現在実施中のセール詳細についてはセールページをご確認ください。


詳細を見る :
https://sqex.to/9cCS7